Ватикан объяснил позицию католической церкви по однополым бракам

После высказываний папы Римского Франциска об однополых браках, прозвучавших в документальном фильме режиссера Евгения Афинеевского «Франциск», государственный секретариат Ватикана разослал всем апостольским послам специальную «пояснительную записку», переданную католическим епископам.

В записке сообщается, что комментарии папы в картине были неверно истолкованы, в частности, некоторые цитаты вырваны из контекста, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к Святому Престолу.

В Ватикане указали на то, что в результате искажения комментариев понтифика СМИ распространили заявление папы о том, что «гомосексуалисты имеют право на семью» и о необходимости «принять закон о гражданских союзах». По словам источника, папа Франциск на самом деле заявил о праве геев на то, чтобы их родители, братья и сестры воспринимали их в качестве полноценных членов семьи. Авторы же фильма добавили к этому комментарию его ответ на вопрос о законе об однополых браках в Аргентине, на который понтифик ответил, что геи должны иметь право на защиту своих интересов через институт «гражданских союзов».

Как отметили в Ватикане, пояснительная записка должна дать понять, что папа Франциск не имел ввиду изменение позиции католической церкви по однополым бракам, а наоборот подтвердил о ее основные положения. Также уточняется, что «пояснительная записка» была отправлена по служебным каналам, чтобы не допустить неудобные дискуссии.

В конце октября глава Римско-католической церкви Франциск выступил с заявлением о том, что однополые пары имеют право на создание официальной семьи, им необходимо разрешить оформлять свои отношения в форме гражданского союза.

В 2016 году Франциск заявлял, что Римско-католическая церковь должна попросить прощения у гомосексуалистов за свое прошлое отношение к секс-меньшинствам. Понтифик говорил, что приверженцы однополой любви не должны подвергаться дискриминации и, согласно пасторскому посланию, их следует уважать.

В 2013 году Франциск пообещал не осуждать священников-гомосексуалистов. «Если он гей и находится в поисках Бога, и его намерения чисты, кто я такой, чтобы судить его?» – задавался вопросом понтифик. Предстоятель Святого Престола отмечал, что следует простить священников за их нетрадиционную ориентацию, а их грехи отпустить.