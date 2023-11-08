Отец футболиста Лесина назвал причину его смерти

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, экспертиза показала, что Алексей погиб от асфиксии – захлебнулся. Также Лесин-старший рассказал, что тоже вел «небольшое расследование». Удалось выяснить, что до трех часов Алексей был в караоке-баре с командой, потом этот бар закрылся, и они пошли в другое заведение, туда его не пустили из-за дресс-кода, передает «Спорт-экспресс».

«В пять часов он вышел из другого бара, его там видели, потом он пошел в сторону моря, может, хотел пешком пройтись. Около восьми часов его нашли, даже видео есть: лежит он на берегу. Может, его к берегу прибило, следователь больше нам ничего не сказал, хотя там есть камеры по всему побережью, там все должно быть видно», – рассказал отец футболиста.

Ранее сообщалось, что Лесин найден мертвым около моря в Сочи, спортсмену было 30 лет.