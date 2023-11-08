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    8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

    22 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    19 комментариев
    8 ноября 2023, 21:50

    Отец футболиста Лесина назвал причину его смерти

    Tекст: Ольга Иванова

    Причиной смерти футболиста Алексея Лесина стала асфиксия, сообщил отец спортсмена Сергей Лесин.

    По его словам, экспертиза показала, что Алексей погиб от асфиксии – захлебнулся. Также Лесин-старший рассказал, что тоже вел «небольшое расследование». Удалось выяснить, что до трех часов Алексей был в караоке-баре с командой, потом этот бар закрылся, и они пошли в другое заведение, туда его не пустили из-за дресс-кода, передает «Спорт-экспресс».

    «В пять часов он вышел из другого бара, его там видели, потом он пошел в сторону моря, может, хотел пешком пройтись. Около восьми часов его нашли, даже видео есть: лежит он на берегу. Может, его к берегу прибило, следователь больше нам ничего не сказал, хотя там есть камеры по всему побережью, там все должно быть видно», – рассказал отец футболиста.

    Ранее сообщалось, что Лесин найден мертвым около моря в Сочи, спортсмену было 30 лет.

    8 ноября 2023, 16:44
    В Киеве начались массовые увольнения мужчин

    В Киеве мужчины начали увольняться из-за требования встать на учет по мобилизации

    В Киеве начались массовые увольнения мужчин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве начались массовые увольнения из-за того, что военкоматы обязали предприятия в Киеве подать списки сотрудников-мужчин в возрасте до 60 лет для постановки на учет в рамках всеобщей мобилизации.

    Как рассказал очевидец ТАСС, на предприятие, где он работает, пришла бумага от компетентных органов, обязывающая всех сотрудников заполнить форму для постановки на учет. Он уточнил, что форму обязаны заполнить все сотрудники в возрасте до 60 лет.

    Другой очевидец рассказал, что на столичных предприятиях «начались массовые увольнения мужчин».

    Ранее сообщалось, что власти Украины планируют в течение одного-двух месяцев запустить в стране «смарт-мобилизацию», подразумевающую самостоятельный выбор человеком воинской специальности, на которой он готов служить.

    Коментарии (29)
    8 ноября 2023, 04:33
    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине активов России

    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России
    @ Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, свидетельствуют результаты голосования.

    Согласно опубликованным результатам, Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект с результатом 40 голосов «за» и два «против», передает РИА «Новости».

    Согласно тексту документа, американские законодатели наделяют госсекретаря США полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов РФ.

    При этом законопроект предполагает, что решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины».

    В документе отмечается, что все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины.

    Средства в указанном фонде, согласно законопроекту, доступны государственному секретарю США с целью «компенсации Украине понесенного урона», включая реконструкцию и восстановление, гуманитарную поддержку населения и другие цели.

    В документе говорится, что государственному секретарю США следует уведомить соответствующие комитеты Конгресса не менее чем за 15 дней до предоставления каких-либо средств из фонда поддержки Украины правительству Украины, любому иному лицу или международной организации.

    Кроме того, законопроект предписывает правительству США возглавлять скоординированные международные санкции, направленные на заморозку российских активов совместно с партнерами, включая Европейский союз и страны семерки (G7).

    Напомним, в конце октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала механизм использования доходов от замороженных активов России для финансирования Украины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что в случае воровства Европой замороженных средств России от Москвы может последовать симметричный ответ.

    Коментарии (88)
    8 ноября 2023, 14:14
    Глава Банка России предупредила Запад о последствиях конфискации активов

    Набиуллина: Конфискация активов России за рубежом влечет негатив для мировой финансовой системы

    Глава Банка России предупредила Запад о последствиях конфискации активов
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия примет все шаги, чтобы защитить свои законные интересы; конфискация российских активов за рубежом приведет к негативным последствиям для мировой финансовой системы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    Набиуллина на форуме Finopolis 2023 отметила, что подобный шаг повлиял бы на развитие глобальной финансовой системы, передает ТАСС.

    Глава ЦБ выразила надежду, что механизм обмена замороженных активов инвесторов скоро начнет работать. По ее словам, это позволит защитить права небольших розничных инвесторов.

    Также Набиуллина заявила, что ЦБ оценивает риски в случае введения санкций в отношении Московской биржи и знает, как действовать в случае реализации такого риска.

    Банк России, по ее словам, всегда предупреждал о рисках владения иностранными ценными бумагами. Она отметила, что российские инвесторы смогли избавиться от иностранных ценных бумаг через торговлю на около 4 млрд долларов. Риск, как отметила председатель ЦБ, уменьшился на эту сумму.

    Набиуллина добавила, что, по оценке ЦБ, около 80% всего объема иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи сосредоточено у квалифицированных инвесторов.

    В Кремле ранее заявили, что в США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы. Там пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

    Коментарии (51)
    8 ноября 2023, 17:33
    Обнародована основная цель приезда Пугачевой в Россию

    Пугачева записала три песни во время визита в Россию

    Обнародована основная цель приезда Пугачевой в Россию
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Алла Пугачева, посетившая Россию на прошлой неделе, записала три новых песни на студии звукозаписи «Салам» в Твери, рассказал основатель студии и звукорежиссер Игорь Лалетин.

    По словам Лалетина, 3 ноября Пугачева посетила студию звукозаписи и записала три песни, которые предназначены «для своих», передает РИА «Новости».

    «Спела… видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе [для кого конкретно]», – рассказал звукорежиссер. Лалетин отметил, что это были «какие-то песенки про любовь, про жизнь».

    Пугачева посетила Россию на прошлой неделе, артистку заметили на погранпереходе в Псковской области. В субботу черный автомобиль Rolls Royce Пугачевой был замечен в Твери. В воскресенье певица покинула Россию.

    Коментарии (30)
    8 ноября 2023, 07:37
    Российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь»

    Ростех: ВС России начали применять в зоне СВО модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью

    Российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь»
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска начали применять в зоне специальной военной операции на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью, рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

    В холдинге сообщили, что усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель, передает РИА «Новости».

    Ранее специалисты Конструкторского бюро приборостроения модернизировали управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», улучшив его характеристики.

    В августе управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалев заявлял о планах нарастить в 2024 году производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в 25 раз.

    Коментарии (28)
    8 ноября 2023, 11:19
    Сarlsberg пригрозил России международным судом

    «Интерфакс»: Сarlsberg грозит России международным судом из-за ситуации вокруг «Балтики»

    Tекст: Ольга Никитина

    Датская компания Carlsberg Group пригрозила юридическими последствиями в связи с ситуацией вокруг отечественного актива концерна – «Балтики», сообщают источники.

    Carlsberg Group в марте 2022 года объявила об уходе с российского рынка. Концерн планировал продать «Балтику» группе «Арнест», которая впоследствии, в августе, стала владельцем российских активов другого пивоваренного концерна – Heineken. Продажа «Балтики» сорвалась после подписания 16 июля президентского указа, согласно которому 100% «Балтики» (98,56% владело шведское юридическое лицо Carlsberg, 0,09% – немецкое юрлицо Carlsberg, 1,35% – ООО «Хоппи Юнион») были переданы в управление Росимуществу.

    В начале августа Carlsberg, по информации источников «Интерфакса», направил российскому руководству письмо, в котором расценил действия России касательно «Балтики» как якобы нарушение обязательств по двустороннему инвестиционному соглашению и международному публичному праву. В компании задали властям вопрос о том, собирается ли Россия «выплатить компенсацию убытков и ущерба, понесенных компанией».

    Министерство финансов России в конце сентября направило в Carlsberg ответное письмо, подчеркнув, что указ главы государства базируется на действующем российском законодательстве и оснований для компенсации убытков нет.

    В середине октября, по информации «Интерфакса», Carlsberg направил в Минфин и Минэкономразвития официальные «уведомления о споре» сразу по трем международным соглашениям. Действия России в послании названы «незаконной экспроприацией» капиталовложений Carlsberg Breweries в «Балтику». Датский концерн предложил российской стороне урегулировать спор в течение полугода от даты письма (13 октября), в противном случае компания собирается передать дело на рассмотрение международного третейского суда.

    Отмечается, что официальных комментариев российских ведомств об этом не поступало, однако во вторник Минфин распространил общий комментарий, в котором говорится, что внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран стало ответом России на введенные в ее отношении санкции западных стран. В том числе речь идет о работе по созданию правовых условий для конфискации замороженных российских активов.

    В заявлении ведомства подчеркивалось, что такие решения российским руководством принимались «в исключительных случаях», когда компании отказывались соблюдать взятые на себя обязательства, в том числе социального характера, либо же нарушали российское законодательство.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Carlsberg все бросила в России по политическим соображениям, прекратила работу и поставки, отказалась от исполнения обязательств в отношении российских контрагентов. Теперь их инвестиции работают на российскую экономику и вносят свою лепту в современное российское оружие, подчеркивал он.

    Коментарии (29)
    8 ноября 2023, 17:02
    Греция закрывает генконсульство в Москве

    Прекращено соглашение Москвы и Афин об открытии греческого генконсульства в российской столице

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Действие соглашения от 2002 года между Россией и Грецией об открытии греческого генконсульства в Москве прекращено, сообщили в МИД России.

    Договор был заключен 22 февраля 2002 года. Его действие прекращено 1 ноября 2023 года, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как следует России работать с Грецией.

    Коментарии (10)
    8 ноября 2023, 19:10
    Путин подписал указ по обмену замороженных за рубежом активов россиян
    Путин подписал указ по обмену замороженных за рубежом активов россиян
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов может быть обменяна на замороженные активы россиян, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В Центробанке ТАСС пояснили, что сперва будут созданы условия для разблокировки средств в первую очередь розничных российских инвесторов. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа «С».

    В Кремле ранее заявили, что в США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы. Там пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

    Коментарии (49)
    8 ноября 2023, 05:59
    Российские танкисты рассказали о «летающих танках» в зоне спецоперации

    Российские танкисты рассказали о «летающих танках» Т-80БВМ в зоне спецоперации

    Tекст: Антон Никитин

    Танки Т-80БВМ, которые называют «летающими», прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации, рассказал командир танка 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС России с позывным «Пятый».

    «Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность пять километров, говоря простым языком, «послать снаряд в форточку», – рассказал командир РИА «Новости».

    Боец с позывным «Кэп» отметил, что танк Т-80БВМ прозвали «летающим» за большую мощность двигателя, превышающую 1 тыс. лошадиных сил. Боец подтвердил, что танк прекрасно зарекомендовал себя в боевых действиях в зоне спецоперации. Он отметил, что на этой «машине» установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. «Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит», – рассказал «Кэп».

    Напомним, в июне Минобороны опубликовало видеозапись, которая свидетельствует, что экипаж российского танка Т-80БВМ в ходе спецоперации с закрытой огневой позиции поразил бронетехнику ВСУ на Купянском направлении на дальности 9,5 километра.

    Коментарии (6)
    8 ноября 2023, 14:50
    В США назвали критические недостатки американских танков

    BI: Американские танки Abrams устарели и легко уязвимы для российских Т-90

    В США назвали критические недостатки американских танков
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские танки M1 Abrams сегодня являются не самым удачным и универсальным выбором для применения на фронте, они уязвимы перед российскими танками, пишет Business Insider.

    В статье отмечается, что M1 Abrams не будет доминировать на поле боя. Они устарели по целому ряду параметров, передает РИА «Новости».

    Американские танки уязвима для атак беспилотников и 125-миллиметровых пушек российских танков Т-90.

    Из этого следует, что танк Abrams не даст преимущества на поле боя, а также может стать угрозой для своего экипажа.

    Ранее танки Abrams уже неоднократно называли проблемой для ВСУ.

    Коментарии (8)
    8 ноября 2023, 05:13
    Умер актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров

    Умер актер Анатолий Яббаров, сыгравший в фильме «Джентльмены удачи»

    Умер актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров
    @ Павел Смертин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, сыгравший в фильме «Джентльмены удачи», умер в возрасте 86 лет, сообщает портал kino-teatr.ru.

    Яббаров ушел из жизни 6 ноября. Причина смерти не сообщается, передает РИА «Новости».

    Родился 24 августа 1937 года в Баку. Наиболее известен по ролям в фильмах «Бег» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «Два капитана» (1976), «Побег из тюрьмы» (1977). С 1996 года служил в Государственном театре киноактера.

    Напомним, фильм «Джентльмены удачи» вошел в список наиболее популярных у россиян новогодних кинокартин.

    Коментарии (4)
    8 ноября 2023, 14:43
    СМИ раскрыли стоимость выступления Пугачевой на корпоративах в Москве

    «Вечерняя Москва»: Пугачева может выступить на корпоративах в Москве за 500 тыс. долларов

    СМИ раскрыли стоимость выступления Пугачевой на корпоративах в Москве
    @ Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Певица Алла Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление, пишут СМИ.

    Стоимость выступления Пугачевой в сравнении с прошлым годом выросла на 150 тыс. долларов, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    «И это без учета дороги, проживания и прочих условий райдера», – говорится в сообщении.

    Наиболее подходящими локациями для выступления Пугачевой станут Кипр и Дубай. При этом не исключены и корпоративы в Москве. При этом выступления в российской столице, согласно райдеру, должно быть организовано тайно и на высшем уровне – без фиксации на мобильные телефоны и утечек в СМИ.

    В последний раз, по данным СМИ, Пугачева приезжала в Москву в начале ноября.

    Коментарии (37)
    8 ноября 2023, 13:24
    В Кремле пообещали ответ на конфискацию Западом российских резервов

    Песков: Конфискация резервов России повлечет издержки Западу, Москва ответит на это решение

    В Кремле пообещали ответ на конфискацию Западом российских резервов
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Попытки изъять российские авуары Песков назвал незаконными, отметив, что это «противоречит всем возможным правилам». По его словам, Москва намерена оспаривать подобные действия, причем бессрочно. «Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля пообещал, что Россия проработает ответные меры. «Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», – сказал он.

    Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Американские законодатели наделили госсекретаря США правом предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов России. При этом президент США сможет принимать решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией.

    Коментарии (44)
    7 ноября 2023, 23:53
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку

    Дипломат Полянский: Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами Украины по Донецку

    Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударами Украины по Донецку, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

    Дипломат сообщил в своем Telegram-канале, что Россия запросила срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку. Полянский уточнил, что, согласно ожиданиям российской стороны, заседание будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.

    Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что число жертв массированного обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО «Himars» ракетами М-31 с осколочной боевой частью превысило 20 человек.

    Коментарии (38)
    8 ноября 2023, 10:43
    В Москве задержан угрожавший супруге военкора Коца

    В Москве задержан угрожавший супруге военкора Александра Коца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчина, угрожавший супруге военного корреспондента Александра Коца, задержан в Москве правоохранительными органами. Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, задержанный намеревался воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста.

    Согласно сообщению пресс-службы, Бутырским межрайонным следственным отделом СУ по СВАО главного следственного управления СК по Москве было возбуждено дело по признакам преступления, подпадающего под ч. 1 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста), передает ТАСС.

    В ГСУ отметили, что подозреваемый задержан, им оказался мужчина 1995 года рождения. В ближайшее время он будет допрошен в подразделении столичного СК.

    По данным следствия, 7 ноября мужчина, находясь на лестничной площадке в подъезде жилого дома Александра Коца и его супруги, пытался оказать психическое воздействие на жену журналиста.

    В начале октября злоумышленники с помощью анонимных звонков предприняли неудачную попытку сорвать презентацию книги военкора в Московском доме книги на Новом Арбате.

    Коментарии (5)
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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

      Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

      0 комментариев
    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Откуда появился Гитлер

      8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

      22 комментария
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

      Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

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    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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