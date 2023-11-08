8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.15 комментариев
Путин рассказал о взаимодействии России и КНР в области перспективных вооружений
Путин: На первое место во взаимодействии России и КНР в ВТС выходят перспективные вооружения
Президент России Владимир Путин заявил о возрастающем значении сотрудничества Москвы и Пекина в военной области, он назвал особенно важным взаимодействие в высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе.
«Немаловажное, все возрастающее значение приобретает наше сотрудничество, наши контакты в военной и военно-технической сферах», – сказал Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся, передает ТАСС.
По словам Путина, «что касается военно-технической [области], то здесь, конечно, на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах, имея в виду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имея в виду современные перспективные виды вооружения, которые, безусловно, обеспечат стратегическую безопасность как России, так и Китайской Народной Республики».
Ранее Путин заявил, что Москва и Пекин не формируют никаких военных союзов, отношения России и Китая носят конструктивный характер.