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    8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    19 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Релоканты застревают в прошлом и остаются без будущего

    По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

    22 комментария
    8 ноября 2023, 16:04

    Путин рассказал о взаимодействии России и КНР в области перспективных вооружений

    Путин: На первое место во взаимодействии России и КНР в ВТС выходят перспективные вооружения

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о возрастающем значении сотрудничества Москвы и Пекина в военной области, он назвал особенно важным взаимодействие в высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе.

    «Немаловажное, все возрастающее значение приобретает наше сотрудничество, наши контакты в военной и военно-технической сферах», – сказал Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся, передает ТАСС.

    По словам Путина, «что касается военно-технической [области], то здесь, конечно, на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах, имея в виду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имея в виду современные перспективные виды вооружения, которые, безусловно, обеспечат стратегическую безопасность как России, так и Китайской Народной Республики».

    Ранее Путин заявил, что Москва и Пекин не формируют никаких военных союзов, отношения России и Китая носят конструктивный характер.

    6 ноября 2023, 13:33
    В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в выборах 2024 года

    Песков: Путин пока не делал заявлений об участии в выборах 2024 года

    В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в выборах 2024 года
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений о своем участии в президентских выборах 2024 года, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

    Он напомнил, что сама президентская кампания пока еще не объявлена. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию агентства Reuters о том, что Путин якобы решил выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах.

    Ранее Песков заявил, что у Путина даже теоретически нет реальных конкурентов на выборах.

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    7 ноября 2023, 12:50
    Экономисты МВФ показали модель разделения мира на два торговых блока

    Экономисты МВФ построили модель, в которой мир разделился на два торговых блока

    Tекст: Александра Юдина

    Экономисты Международного валютного фонда построили модель, при которой мир разделится на два торговых блока, где с одной стороны будут США и ЕС, а с другой – Россия и Китай.

    Эксперты отмечают, что в этом случае геоэкономическая фрагментация приведет к образованию двух никак не взаимодействующих лагерей, передает РИА «Новости».

    Специалисты рассказали, что в последнее время торговые ограничения в секторах сырьевых товаров и полупроводников, которые считаются критически важными для нацбезопасности и стратегической конкуренции, чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами.

    Также эксперты из МВФ указывают на то, что две крупнейшие экономики мира – США и Китай – в последние годы ввели ряд двусторонних торговых барьеров.

    По мнению специалистов, эти события могут быть ранними признаками более широкой геоэкономической фрагментации – политически обусловленного разворота экономической интеграции, центральным компонентом которой является международная торговля.

    Кроме того, по прогнозам экспертов, сокращение доступа к экспортным рынкам может привести к взлету цен на многие товары, а некоторые окажутся в дефиците.

    При этом в МВФ считают, что при таком развитии событий больше всего пострадает восточный блок.

    Тем временем стало известно, что Россия и Китай нарастили товарооборот более чем на четверть, а доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%.

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    8 ноября 2023, 09:46
    Путин заявил о попытках расшатать обстановку в странах СНГ

    Путин: Ряд стран стремится расшатать в странах Содружества Независимых Государств легитимную власть

    Tекст: Александра Юдина

    Некоторые страны пытаются расшатать в странах Содружества Независимых Государств легитимную власть, традиционные ценности и обстановку в целом, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, глобальная нестабильность проецируется в том числе и на Евразию, а действия ряда стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти и нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что все еще сохраняются общие для стран СНГ угрозы – терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.

    Путин подчеркнул, что эти факторы требуют не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы.

    «Важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал Советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки документов стратегического планирования», – заметил президент.

    В заключение российский лидер заверил, что сотрудничество по линии Советов безопасности будет и впредь служить укреплению стабильности и безопасности стран СНГ, выработке согласованных подходов для достижения общих целей.

    Ранее Путин назвал обстановку в мире крайне напряженной, отметив, что Содружество Независимых Государств является неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии.

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    8 ноября 2023, 04:55
    МВД объявило в розыск выдавшего «oрдер на арест» Путина судью МУС

    МВД России объявило в розыск судью МУС Годинеса, выдавшего «oрдер на арест» Путина

    Tекст: Антон Никитин

    Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    Согласно базе МВД России, Годинес Сeрхио Херардо Угaльде разыскивается по статье Уголовного Кодекса РФ, передает ТАСС.

    Напомним, 25 сентября МВД России объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского по уголовной статье.

    Напомним, в марте МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

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    6 ноября 2023, 12:30
    В Казахстане назвали дату визита Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба президента Казахстана раскрыла дату предстоящего визита российского лидера Владимира Путина в Астану.

    По информации пресс-службы главы Казахстана, Путин по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева посетит Астану 9 ноября, передает РИА «Новости».

    В рамках поездки запланировано проведение переговоров Путина и Токаева. Президенты обсудят актуальные вопросы стратегического партнерства, а также в режиме видео-конференц-связи примут участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае.

    Ранее президент России Владимир Путин оценил отношения России и Казахстана.

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    8 ноября 2023, 01:10
    Путин назвал формирование справедливого миропорядка тенденцией мирового развития

    Путин: Формирование справедливого миропорядка является доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития

    Tекст: Антон Никитин

    Формирование более справедливого миропорядка является доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития, неотъемлемой составляющей этого процесса является уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права.

    Глава государства подчеркнул, что неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания.

    Президент России назвал очевидным, что решение столь грандиозных, глобальных по своим масштабам задач невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений.

    «При этом непременное, неотъемлемое условие – это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте», – подчеркнул Путин.

    Глава государства отметил, что важным шагом для достижения этой цели Россия считает создание широкого интеграционного контура – Большого евразийского партнерства – путем сложения потенциалов всех государств и многосторонних объединений региона, прежде всего с опорой на Евразийский экономический союз и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка. На Западе эти принципы назвали «Доктриной Путина».

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    8 ноября 2023, 02:59
    Путин назвал русский язык общим достоянием и фактором дружбы России и Казахстана

    Путин назвал русский язык общим достоянием, конкурентным преимуществом и важным фактором дружбы России и Казахстана

    Tекст: Антон Никитин

    Учитывая рост в Казахстане потребности в изучении русского языка, который является общим достоянием, конкурентным преимуществом и важным фактором дружбы между странами, Россия готова строить в республике школы и расширять совместную образовательную инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что русский язык – это, несомненно, наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное – важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу.

    Президент России процитировал казахского народного мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева, переводившего классиков русской литературы на казахский язык: «Чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру». «Их он называл «ключом к жизни», – отметил Путин.

    Президент России напомнил, что в Казахстане успешно работают филиалы МГУ им. Ломоносова и других российских вузов. «Учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан, мы намерены расширять совместную образовательную инфраструктуру. Например, готовы применить и масштабировать в Казахстане наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности, что послужит повышению качества русскоязычного школьного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами», – указал российский лидер.

    Путин отметил, что в 2022 году в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, обучались более 60 тыс. студентов из Казахстана.

    Напомним, 2 ноября уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова предложила ввести тест на знание русского языка для детей мигрантов в целях их дальнейшего обучения в детских садах и школах.

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    8 ноября 2023, 06:38
    Рамасвами заявил о превосходстве России над США в гиперзвуковом и ядерном оружии

    Претендент на пост президента США Рамасвами заявил о превосходстве России над США в гиперзвуковом и ядерном оружии

    Tекст: Антон Никитин

    Россия превосходит Соединенные Штаты в сфере ядерного и гиперзвукового оружия, заявил претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами на митинге своих сторонников в Майами.

    Рамасвами заявил, что Россия превосходит США по ядерному потенциалу, а также по гиперзвуковым ракетам. Он также выступил с утверждением, что Россия якобы «находится в альянсе» с Китаем, передает ТАСС.

    В минувшую субботу секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия является обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия.

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    8 ноября 2023, 03:49
    Белоусов представил Путину законопроект о технологической политике России

    Первый вице-премьер Белоусов представил президенту Путину законопроект о технологической политике России

    Tекст: Антон Никитин

    Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о высокой стадии подготовки законопроекта о технологической политике России. Белоусов назвал разрабатываемый закон уникальным, поскольку в нем идет речь о реализации технологического суверенитета России.

    Белоусов напомнил, что по поручению президента России в мае правительство приняло концепцию технологического развития, после чего практически сразу же приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи, основные концепты этого утвержденного документа, передает РИА «Новости».

    Белоусов заверил, что сейчас закон находится в высокой стадии подготовки.

    «Я проводил согласительное совещание по замечаниям Минфина, которых больше всего, как обычно. Мне кажется, мы обо всем договорились, во всяком случае, формально этот этап прошел», – добавил первый вице-премьер.

    Кроме того, Белоусов рассказал, что несколько дней назад провел совещание с правоохранительными органами по нормам законопроекта, которые касаются так называемого «права на риск». По его словам, и с Федеральной службой безопасности (ФСБ), и с Министерством внутренних дел (МВД) удалось найти общее понимание. «Кое-что сейчас доделываем, но в общем решения там все найдены», – доложил первый вице-премьер.

    Белоусов назвал разрабатываемый закон уникальным, поскольку в нем идет речь о реализации технологического суверенитета России. Он уточнил, что документ содержит три основные правовые новеллы. Первая – это создание правовой основы для реализации проектов технологического суверенитета. «Речь идет о крупнейших проектах – больше десяти млрд рублей инвестиций, которые нацелены на создание конкретной продуктовой линейки», – пояснил первый вице-премьер.

    Вторая новелла, по словам Белоусова, касается проектов так называемых сквозных технологий. Он отметил, что такие технологии уже существуют – например, искусственный интеллект, но нет нормативной базы для того, чтобы их реализовывать. «Как раз закон эту брешь закрывает», – сообщил Белоусов.

    «И третья новелла, которую тоже, Владимир Владимирович, мы считаем очень важной, – это постановка на прочную правовую базу развития малых технологических компаний», – сообщил первый вице-премьер. Он отметил, что разрабатываемый закон предусматривает создание реестра таких компаний, который, с одной стороны, будет служить витриной для крупных инвесторов, а с другой стороны – обеспечивает концентрацию мер поддержки.

    Накануне президент России Владимир Путин поручил не сдвигать «вправо» сроки работы над законом о технологической политике. Эксперты отмечали в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Россия становится одним из технологических лидеров мира.

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    6 ноября 2023, 15:23
    Лавров отметил способность Путина творчески решать сложные ситуации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин умеет инициативно и творчески решать самые непростые ситуации, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

    В ходе обсуждения у министра спросили, кого он считает своим наставником. Лавров признался, что когда работаешь с президентом, то очень многое от него получаешь. Министр продолжает наблюдать, как Путин инициативно и творчески реагирует на непростые ситуации, порой находя решения, о которых ты сам не всегда можешь догадаться, передает ТАСС.

    Лавров также рассказал о своих давних наставниках: начальнике отдела международных экономических организаций МИД РФ Алексее Нестеренко и после СССР в Шри-Ланке Рафике Нишанове.

    При этом главное профессиональное созревание главы МИД состоялось, когда он работал постоянным представителем в Нью-Йорке. Там, по словам министра, Евгений Примаков очень многому его научил.

    Помимо этого, Лавров рассказал, что Россия, находясь под западными санкциями, обрела способность вести диалог и одновременно сохранять свой суверенитет.

    Он отметил, что санкции существовали всегда, но их ожесточенность и всеохватность полностью проявились после того, как Запад спровоцировал госпереворот на Украине.

    Россия, добавил глава МИД, больше не может полагаться на тех партнеров, которые могут обмануть в любой момент. «Все то, что вы сейчас наблюдаете в работе российского правительства, в тех решениях, которые по вопросам нашего развития принимает президент, все то, что вы видите на потрясающей выставке «Россия», говорит о том, что мы неуклонно движемся в этом направлении», – сказал он.

    При этом Москва оставляет дверь открытой для партнеров, которые «проявляют свою надежность и не пытаются использовать экономические отношения в своих эгоистичных интересах».

    Также дверь остается открытой и для Запада. Если западные страны одумаются, то Россия оценит, «с чем они к нам придут», и будет принимать решение о продолжении диалога, исходя из этого.

    Также Лавров заявил, что Россия готова к прагматичному диалогу с Западом, если эти страны на деле будут учитывать российские интересы.

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    7 ноября 2023, 14:40
    Путин дал поручение по срокам работы над законом о технологической политике

    Путин поручил не сдвигать «вправо» сроки работы над законом о технологической политике

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин обсудил с первым вице-премьером Андреем Белоусовым работу над законопроектом о технологической политике и поручил не сдвигать сроки его подготовки.

    Первый вице-премьер, в частности, рассказал об основных новеллах этого документа. По его словам, сейчас подготовка законопроекта находится «в высокой стадии».

    «(Это) очень важно. Я прошу вас, продолжайте этим заниматься с тем, чтобы он (законопроект – прим. ВЗГЛЯД) у нас не ушел куда-нибудь «вправо», – поставил задачу президент, выслушав доклад Белоусова, передает ТАСС.

    В августе «Коммерсант» писал о разработке в России законопроекта «О технологической политике, который, как ожидается, устранит разрыв между наукой и промышленностью с практикой «патентов на полку» и закупкой готовых технологических решений. Сообщалось, что документ может стать законом весной 2024 года и фактически позволит запустить в стране технологическую политику с учетом развития приоритетных технологий и развития инфраструктуры для свободного освоения перспективных технологий.

    Эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечали ранее, что Россия становится одним из технологических лидеров мира.

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    7 ноября 2023, 12:15
    Кремль подтвердил визит Путина в Казахстан

    Кремль анонсировал визит Путина в Казахстан

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский лидер проведет переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

    Ожидается, что они обсудят основные вопросы развития двусторонних отношений, перспективы в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы.

    Путин ранее заявил, что отметил, что отношения России и Казахстана находятся на высоком уровне.

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    8 ноября 2023, 12:50
    Китай разрешил импортировать из России водную продукцию дикого промысла

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские власти разрешили поставки водной продукции дикого промысла из России, сообщило Главное таможенное управление КНР.

    Как уточняется в распространенном заявлении, решение вступило в силу 6 ноября, под указанными видами продукции понимаются биоресурсы, находящиеся в условиях дикой природы – рыба, беспозвоночные, млекопитающие, водоросли, за исключением видов, перечисленных в приложении к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), от 3 марта 1973 года, а также в госперечне животных, подлежащих в КНР охране, передает ТАСС.

    Китайская сторона добавила в перечень биоресурсов, которые Россия может экспортировать в Китай, категорию «Дикая водная продукция». Это означает снятие ограничений на ввоз любых видов соответствующих товаров, юридически разрешенных в КНР. Поставками, как отмечается, могут заниматься компании, соблюдающие санитарные нормы двух стран. Экспортеры России должны быть зарегистрированы и рекомендованы Россельхознадзором.

    Российская сторона обязана гарантировать безопасность своей продукции, исключить опасность заражения. Каждый контейнер из Россиидолжен сопровождаться санитарным сертификатом на китайском, русском и английском языках. Китай также оставляет за собой право на ужесточение проверок и карантина, на запрет импорта в отношении компаний, у которых при проведении таможенной инспекции были выявлены серьезные проблемы.

    Ранее в Минэкономразвития сообщили о поставках свинины из России в Китай в 2024 году.

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    7 ноября 2023, 09:24
    Россия и Китай нарастили товарооборот более чем на четверть

    Таможня: Товарооборот России и Китая за десять месяцев 2023 года вырос на 27,7%

    Tекст: Ольга Никитина

    Торговый оборот между Россией и Китаем в период с января по октябрь 2023 года вырос на 27,7% – до 196,48 млрд долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

    Согласно приведенным данным, Китай поставил в Россию товаров на 90,076 млрд долларов, нарастив поставки более чем на 52% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Экспорт из России достиг 106,405 млрд долларов, увеличившись более чем на 12%, передает РИА «Новости».

    По итогам 2022 года товарооборот между партнерами вырос на 29,3% – до рекордных 190,271 млрд долларов.

    Напомним, что доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%.

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    7 ноября 2023, 12:46
    Песков заявил о тяжелой ситуации в зоне палестино-израильского конфликта

    Tекст: Ольга Никитина

    Ситуация в зоне конфликта между Израилем и Палестиной спустя месяц после начала обострения является тяжелой, а с гуманитарной точки зрения – катастрофической, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что для России важно, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы и были реализованы гуманитарные потребности гражданского населения Газы. Также Москве важно, чтобы россияне смогли покинуть зону конфликта, и на этом направлении работу ведут российские дипломаты, сказал Песков.

    «Ситуация остается крайне напряженной и с гуманитарной точки зрения катастрофической», – приводит его слова ТАСС.

    Песков уточнил, что президент Владимир Путин пока не планирует контактов с коллегами из Египта, Израиля, Ирана. На рабочем уровне контакты с этими странами ведутся на ежедневной основе, сообщил представитель Кремля.

    Ранее Путин заявлял, что вместо наказания террористов на Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности.

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      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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