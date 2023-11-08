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    8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    19 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Релоканты застревают в прошлом и остаются без будущего

    По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

    22 комментария
    8 ноября 2023, 15:56

    Путин указал на попытки НАТО выйти за свои географические рамки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс пытается расширить географические рамки своей деятельности, нарушая собственные доктрины, заявил президент России Владимир Путин в ходе встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем.

    «Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния, причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    По словам Путина, США, действуя в своих корыстных интересах, втягивают страны НАТО в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стараясь создавать там новые военно-политические альянсы. Глава государства отметил, что Россия и ее союзники видят это, и реагируют «спокойно, взвешенно».

    «Мы все это видим и вместе с нашими друзьями – в том числе и прежде всего с Китайской Народной Республикой – реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям», – сказал он.

    В среду в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем.

    6 ноября 2023, 13:33
    В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в выборах 2024 года

    Песков: Путин пока не делал заявлений об участии в выборах 2024 года

    В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в выборах 2024 года
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений о своем участии в президентских выборах 2024 года, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

    Он напомнил, что сама президентская кампания пока еще не объявлена. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию агентства Reuters о том, что Путин якобы решил выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах.

    Ранее Песков заявил, что у Путина даже теоретически нет реальных конкурентов на выборах.

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    8 ноября 2023, 09:46
    Путин заявил о попытках расшатать обстановку в странах СНГ

    Путин: Ряд стран стремится расшатать в странах Содружества Независимых Государств легитимную власть

    Tекст: Александра Юдина

    Некоторые страны пытаются расшатать в странах Содружества Независимых Государств легитимную власть, традиционные ценности и обстановку в целом, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, глобальная нестабильность проецируется в том числе и на Евразию, а действия ряда стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти и нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что все еще сохраняются общие для стран СНГ угрозы – терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.

    Путин подчеркнул, что эти факторы требуют не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы.

    «Важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал Советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки документов стратегического планирования», – заметил президент.

    В заключение российский лидер заверил, что сотрудничество по линии Советов безопасности будет и впредь служить укреплению стабильности и безопасности стран СНГ, выработке согласованных подходов для достижения общих целей.

    Ранее Путин назвал обстановку в мире крайне напряженной, отметив, что Содружество Независимых Государств является неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии.

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    8 ноября 2023, 04:55
    МВД объявило в розыск выдавшего «oрдер на арест» Путина судью МУС

    МВД России объявило в розыск судью МУС Годинеса, выдавшего «oрдер на арест» Путина

    Tекст: Антон Никитин

    Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    Согласно базе МВД России, Годинес Сeрхио Херардо Угaльде разыскивается по статье Уголовного Кодекса РФ, передает ТАСС.

    Напомним, 25 сентября МВД России объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского по уголовной статье.

    Напомним, в марте МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

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    6 ноября 2023, 12:30
    В Казахстане назвали дату визита Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба президента Казахстана раскрыла дату предстоящего визита российского лидера Владимира Путина в Астану.

    По информации пресс-службы главы Казахстана, Путин по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева посетит Астану 9 ноября, передает РИА «Новости».

    В рамках поездки запланировано проведение переговоров Путина и Токаева. Президенты обсудят актуальные вопросы стратегического партнерства, а также в режиме видео-конференц-связи примут участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае.

    Ранее президент России Владимир Путин оценил отношения России и Казахстана.

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    8 ноября 2023, 01:10
    Путин назвал формирование справедливого миропорядка тенденцией мирового развития

    Путин: Формирование справедливого миропорядка является доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития

    Tекст: Антон Никитин

    Формирование более справедливого миропорядка является доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития, неотъемлемой составляющей этого процесса является уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права.

    Глава государства подчеркнул, что неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания.

    Президент России назвал очевидным, что решение столь грандиозных, глобальных по своим масштабам задач невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений.

    «При этом непременное, неотъемлемое условие – это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте», – подчеркнул Путин.

    Глава государства отметил, что важным шагом для достижения этой цели Россия считает создание широкого интеграционного контура – Большого евразийского партнерства – путем сложения потенциалов всех государств и многосторонних объединений региона, прежде всего с опорой на Евразийский экономический союз и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка. На Западе эти принципы назвали «Доктриной Путина».

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    8 ноября 2023, 02:59
    Путин назвал русский язык общим достоянием и фактором дружбы России и Казахстана

    Путин назвал русский язык общим достоянием, конкурентным преимуществом и важным фактором дружбы России и Казахстана

    Tекст: Антон Никитин

    Учитывая рост в Казахстане потребности в изучении русского языка, который является общим достоянием, конкурентным преимуществом и важным фактором дружбы между странами, Россия готова строить в республике школы и расширять совместную образовательную инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что русский язык – это, несомненно, наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное – важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу.

    Президент России процитировал казахского народного мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева, переводившего классиков русской литературы на казахский язык: «Чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру». «Их он называл «ключом к жизни», – отметил Путин.

    Президент России напомнил, что в Казахстане успешно работают филиалы МГУ им. Ломоносова и других российских вузов. «Учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан, мы намерены расширять совместную образовательную инфраструктуру. Например, готовы применить и масштабировать в Казахстане наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности, что послужит повышению качества русскоязычного школьного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами», – указал российский лидер.

    Путин отметил, что в 2022 году в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, обучались более 60 тыс. студентов из Казахстана.

    Напомним, 2 ноября уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова предложила ввести тест на знание русского языка для детей мигрантов в целях их дальнейшего обучения в детских садах и школах.

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    8 ноября 2023, 03:49
    Белоусов представил Путину законопроект о технологической политике России

    Первый вице-премьер Белоусов представил президенту Путину законопроект о технологической политике России

    Tекст: Антон Никитин

    Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о высокой стадии подготовки законопроекта о технологической политике России. Белоусов назвал разрабатываемый закон уникальным, поскольку в нем идет речь о реализации технологического суверенитета России.

    Белоусов напомнил, что по поручению президента России в мае правительство приняло концепцию технологического развития, после чего практически сразу же приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи, основные концепты этого утвержденного документа, передает РИА «Новости».

    Белоусов заверил, что сейчас закон находится в высокой стадии подготовки.

    «Я проводил согласительное совещание по замечаниям Минфина, которых больше всего, как обычно. Мне кажется, мы обо всем договорились, во всяком случае, формально этот этап прошел», – добавил первый вице-премьер.

    Кроме того, Белоусов рассказал, что несколько дней назад провел совещание с правоохранительными органами по нормам законопроекта, которые касаются так называемого «права на риск». По его словам, и с Федеральной службой безопасности (ФСБ), и с Министерством внутренних дел (МВД) удалось найти общее понимание. «Кое-что сейчас доделываем, но в общем решения там все найдены», – доложил первый вице-премьер.

    Белоусов назвал разрабатываемый закон уникальным, поскольку в нем идет речь о реализации технологического суверенитета России. Он уточнил, что документ содержит три основные правовые новеллы. Первая – это создание правовой основы для реализации проектов технологического суверенитета. «Речь идет о крупнейших проектах – больше десяти млрд рублей инвестиций, которые нацелены на создание конкретной продуктовой линейки», – пояснил первый вице-премьер.

    Вторая новелла, по словам Белоусова, касается проектов так называемых сквозных технологий. Он отметил, что такие технологии уже существуют – например, искусственный интеллект, но нет нормативной базы для того, чтобы их реализовывать. «Как раз закон эту брешь закрывает», – сообщил Белоусов.

    «И третья новелла, которую тоже, Владимир Владимирович, мы считаем очень важной, – это постановка на прочную правовую базу развития малых технологических компаний», – сообщил первый вице-премьер. Он отметил, что разрабатываемый закон предусматривает создание реестра таких компаний, который, с одной стороны, будет служить витриной для крупных инвесторов, а с другой стороны – обеспечивает концентрацию мер поддержки.

    Накануне президент России Владимир Путин поручил не сдвигать «вправо» сроки работы над законом о технологической политике. Эксперты отмечали в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Россия становится одним из технологических лидеров мира.

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    6 ноября 2023, 15:23
    Лавров отметил способность Путина творчески решать сложные ситуации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин умеет инициативно и творчески решать самые непростые ситуации, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

    В ходе обсуждения у министра спросили, кого он считает своим наставником. Лавров признался, что когда работаешь с президентом, то очень многое от него получаешь. Министр продолжает наблюдать, как Путин инициативно и творчески реагирует на непростые ситуации, порой находя решения, о которых ты сам не всегда можешь догадаться, передает ТАСС.

    Лавров также рассказал о своих давних наставниках: начальнике отдела международных экономических организаций МИД РФ Алексее Нестеренко и после СССР в Шри-Ланке Рафике Нишанове.

    При этом главное профессиональное созревание главы МИД состоялось, когда он работал постоянным представителем в Нью-Йорке. Там, по словам министра, Евгений Примаков очень многому его научил.

    Помимо этого, Лавров рассказал, что Россия, находясь под западными санкциями, обрела способность вести диалог и одновременно сохранять свой суверенитет.

    Он отметил, что санкции существовали всегда, но их ожесточенность и всеохватность полностью проявились после того, как Запад спровоцировал госпереворот на Украине.

    Россия, добавил глава МИД, больше не может полагаться на тех партнеров, которые могут обмануть в любой момент. «Все то, что вы сейчас наблюдаете в работе российского правительства, в тех решениях, которые по вопросам нашего развития принимает президент, все то, что вы видите на потрясающей выставке «Россия», говорит о том, что мы неуклонно движемся в этом направлении», – сказал он.

    При этом Москва оставляет дверь открытой для партнеров, которые «проявляют свою надежность и не пытаются использовать экономические отношения в своих эгоистичных интересах».

    Также дверь остается открытой и для Запада. Если западные страны одумаются, то Россия оценит, «с чем они к нам придут», и будет принимать решение о продолжении диалога, исходя из этого.

    Также Лавров заявил, что Россия готова к прагматичному диалогу с Западом, если эти страны на деле будут учитывать российские интересы.

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    7 ноября 2023, 14:40
    Путин дал поручение по срокам работы над законом о технологической политике

    Путин поручил не сдвигать «вправо» сроки работы над законом о технологической политике

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин обсудил с первым вице-премьером Андреем Белоусовым работу над законопроектом о технологической политике и поручил не сдвигать сроки его подготовки.

    Первый вице-премьер, в частности, рассказал об основных новеллах этого документа. По его словам, сейчас подготовка законопроекта находится «в высокой стадии».

    «(Это) очень важно. Я прошу вас, продолжайте этим заниматься с тем, чтобы он (законопроект – прим. ВЗГЛЯД) у нас не ушел куда-нибудь «вправо», – поставил задачу президент, выслушав доклад Белоусова, передает ТАСС.

    В августе «Коммерсант» писал о разработке в России законопроекта «О технологической политике, который, как ожидается, устранит разрыв между наукой и промышленностью с практикой «патентов на полку» и закупкой готовых технологических решений. Сообщалось, что документ может стать законом весной 2024 года и фактически позволит запустить в стране технологическую политику с учетом развития приоритетных технологий и развития инфраструктуры для свободного освоения перспективных технологий.

    Эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечали ранее, что Россия становится одним из технологических лидеров мира.

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    7 ноября 2023, 12:15
    Кремль подтвердил визит Путина в Казахстан

    Кремль анонсировал визит Путина в Казахстан

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский лидер проведет переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

    Ожидается, что они обсудят основные вопросы развития двусторонних отношений, перспективы в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы.

    Путин ранее заявил, что отметил, что отношения России и Казахстана находятся на высоком уровне.

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    7 ноября 2023, 12:46
    Песков заявил о тяжелой ситуации в зоне палестино-израильского конфликта

    Tекст: Ольга Никитина

    Ситуация в зоне конфликта между Израилем и Палестиной спустя месяц после начала обострения является тяжелой, а с гуманитарной точки зрения – катастрофической, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что для России важно, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы и были реализованы гуманитарные потребности гражданского населения Газы. Также Москве важно, чтобы россияне смогли покинуть зону конфликта, и на этом направлении работу ведут российские дипломаты, сказал Песков.

    «Ситуация остается крайне напряженной и с гуманитарной точки зрения катастрофической», – приводит его слова ТАСС.

    Песков уточнил, что президент Владимир Путин пока не планирует контактов с коллегами из Египта, Израиля, Ирана. На рабочем уровне контакты с этими странами ведутся на ежедневной основе, сообщил представитель Кремля.

    Ранее Путин заявлял, что вместо наказания террористов на Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности.

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    8 ноября 2023, 01:59
    Путин назвал СНГ неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности

    Путин: Россия считает СНГ неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии

    Tекст: Антон Никитин

    Россия считает Содружество Независимых Государств неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии, заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил важность расширения взаимодействия в экономике, безопасности, гуманитарной сфере, сопряжения евразийских интеграционных процессов.

    Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что Россия рассматривает Содружество Независимых Государств как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве.

    Глава государства напомнил, что в 2024 году Россия будет председателем в СНГ. Среди основных приоритетов Москвы Путин назвал углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, а также сопряжение евразийских интеграционных процессов.

    Президент России указал, что с точки зрения экономической стабильности ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу, в рамках которого формируются условия для устойчивого развития экономик входящих в это интеграционное объединение государств, их всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. Как отметил Путин, в сложившихся непростых геополитических условиях акцент делается на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчетах.

    Российский лидер также отметил, что над вопросами региональной безопасности Россия вместе с Казахстаном активно работает в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин подчеркнул, что эффективность в решении стоящих перед этой организацией задач, в частности, обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности входящих в это интеграционное объединение государств, наглядно продемонстрировали события января 2022 года, когда ОДКБ внесла значимый вклад в поддержание внутриполитической стабильности в Казахстане.

    Президент России напомнил, что следующий год пройдет под знаком казахстанского председательства в ОДКБ. Путин выразил уверенность, что инициативы казахстанских партнеров усилят потенциал Организации Договора о коллективной безопасности и будут содействовать совершенствованию ее возможностей в интересах всех входящих в это интеграционное объединение государств.

    Напомним, в октябре главы стран СНГ на саммите в Бишкеке подписали 17 совместных документов. Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что развитие сотрудничества с Россией позволяет странам СНГ реализовать идею безопасного развития, они получают экономическую выгоду и безопасность – это два краеугольных камня, которые лежат в основе интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

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    8 ноября 2023, 09:17
    Путин назвал обстановку в мире крайне напряженной

    Tекст: Ольга Никитина

    Обстановка в мире сейчас остается крайне напряженной – в разных регионах обостряются прежние и появляются новые очаги конфликтов, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей Советов безопасности стран СНГ.

    «Мы видим, что международная обстановка остается крайне сложной, напряженной. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов», – приводит его слова ТАСС.

    «На Ближнем Востоке <…> спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди», – отметил глава российского государства.

    Ранее Путин заявлял, что Россия считает Содружество Независимых Государств неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии.

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    8 ноября 2023, 14:46
    Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток»

    Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Кузьменко

    Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко.

    «Присвоить воинские звания: генерал-полковника Кузьменко Андрею Владимировичу», – говорится в тексте документа.

    В конце октября Путин подписал указ о присвоении 119-й ракетной бригаде почетного наименования «гвардейская».

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    8 ноября 2023, 15:29
    Путин: Россия и Китай не создают военных союзов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин не формируют никаких военных союзов, отношения России и Китая носят конструктивный характер.

    «Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. А наше с вами взаимодействие носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки», – сказал Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем, передает ТАСС.

    Путин в ходе встречи попросил передать привет и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, а также слова благодарности за теплый прием. Российский лидер подчеркнул, что между ним и китайским коллегой сложились «дружеские, хорошие личные и деловые отношения», что дает возможность поддерживать стратегический характер межгосударственных связей.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества.

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    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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