8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.15 комментариев
Путин указал на попытки НАТО выйти за свои географические рамки
Североатлантический альянс пытается расширить географические рамки своей деятельности, нарушая собственные доктрины, заявил президент России Владимир Путин в ходе встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем.
«Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния, причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
По словам Путина, США, действуя в своих корыстных интересах, втягивают страны НАТО в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стараясь создавать там новые военно-политические альянсы. Глава государства отметил, что Россия и ее союзники видят это, и реагируют «спокойно, взвешенно».
«Мы все это видим и вместе с нашими друзьями – в том числе и прежде всего с Китайской Народной Республикой – реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям», – сказал он.
В среду в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем.