8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.8 комментариев
Сторонники «Хезболлы» заявили о подбитии почти 120 израильских танков
Члены вооруженного крыла ливанской шиитской партии «Хезболла» утверждают, что с начала вооруженного конфликта с Израилем подбили по меньшей мере 119 танков Merkava, говорится в заявлении организации.
Как сообщили в организации, за прошедшие 33 дня войны бойцы «Хезболлы» смогли уничтожить или серьезно повредить 119 израильских танков Merkava, передает ТАСС.
Израильская сторона эту информацию пока не прокомментировала.
Ранее ХАМАС опубликовало видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4.