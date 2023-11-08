8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.0 комментариев
Народную артистку РСФСР Раису Максимову госпитализировали в Москве
Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Раиса Максимова госпитализирована в Москве, сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова.
Согласно сообщению пресс-службы, госпитализация Максимовой была плановой, для поддержки здоровья, передает ТАСС.
Раисе Максимовой 94 года. Она родилась 2 ноября 1929 года в Саратове. Окончила Саратовское театральное училище, играла на сцене местного ТЮЗа. В 1956 году окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу Художественного театра.
На сцене играла в спектаклях «Синяя птица», «Утиная охота», «На дне», «Последние», «Три сестры», «Кошки-мышки», «Лес» и многих других.
Снималась в фильмах «Идиот», «Вдовы», «Послушай, не идет ли дождь?».