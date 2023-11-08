Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.4 комментария
ФСБ задержала склонявшего военных к переходу на сторону ВСУ жителя Бурятии
ФСБ задержала в Бурятии пособника украинских спецслужб, склонявшего к переходу на сторону ВСУ военнослужащих , сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Согласно сообщению ЦОС, ФСБ на территории Бурятии пресечена деятельность пособника украинской разведки, который склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации, передает ТАСС.
Там добавили, что мужчина в качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие ВС России, гарантируя организовать российским военнослужащим связь с кураторами из украинских спецслужб и полка «Азов» (признан террористической организацией, запрещен на территории РФ).
Пособник украинских нацистов задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Ранее в ЦОС рассказали, что украинский агент склонял в Тюмени офицера после прибытия в зону СВО перейти с подразделением на сторону ВСУ.