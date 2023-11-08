СПБ биржа получила нового руководителя и изменила стратегию развития

Подпавшую под санкции США СПБ биржу вместо Романа Горюнова возглавит его первый заместитель Евгений Сердюков

Tекст: Антон Никитин

На сайте торговой площадки сообщается, что первый заместитель гендиректора СПБ биржи Евгений Сердюков сменит на посту гендиректора Романа Горюнова, который выходит также из состава совета директоров СПБ биржи. Как сообщается, Сердюков продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Руководство биржи считает главной и первоочередной задачей обеспечение доступа инвесторов к активам.

Сердюков отметил, что биржа обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала. По его словам, у команды СПБ биржи есть значительный опыт работы и развития бизнеса в условиях неопределенности и экстремальных инфраструктурных изменений на финансовом рынке.

Сердюков пояснил, что после решения первоочередной задачи СПБ биржа будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке.

Напомним, 2 ноября торги иностранными акциями на СПБ бирже были приостановлены в связи с внесением торговой площадки санкционный список Минфина США.