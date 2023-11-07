Правительство предложило перераспределить 6,7 трлн рублей бюджетных средств

Правительство предложило во втором чтении проекта бюджета на 2024-2026 годы перераспределить 6,7 трлн рублей

Tекст: Антон Никитин

«Поправки к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы внесены в Государственную Думу. <...> Всего правительством подготовлено 769 поправок, общий объем перераспределения бюджетных средств <...> составляет 6,7 трлн рублей», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

Министр финансов Антон Силуанов, представляя на заседании правительства поправки к проекту федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы, отметил, что в процессе работы стояло несколько приоритетных задач.

«В поиске оптимальных решений Минфин каждый день прорабатывал множество предложений, поступивших в рамках рассмотрения законопроекта», – сказал он.

Глава ведомства обратил внимание, что поправки ко второму чтению могут предусматривать только перераспределение средств в пределах общего объема расходов. Таким образом, основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, остались неизменными, добавил Силуанов.

Как уточнили в министерстве финансов, поправки можно разделить на несколько групп, одна из которых связана с финансовым обеспечением проведения специальной военной операции.

Вторая группа учитывает рекомендации Госдумы, озвученные во время обсуждения проекта бюджета в первом чтении.

Еще один блок связан с распределением бюджетных ассигнований для реализации мероприятий в новых регионах.

Четвертая группа поправок включает распределение средств, которые при формировании законопроекта были зарезервированы до принятия соответствующих решений, выхода нормативно-правового акта или из-за необходимости представить дополнительные расчеты и обоснования.

Как указали в ведомстве, средства в основном будут направлены на развитие транспортной системы, в том числе на реализацию новых проектов, обеспечивающих транспортную связанность Юга России.

Отдельный блок составляют поправки, связанные с распределением межбюджетных трансфертов между российскими субъектами.

«С их учетом ко второму чтению в 2024 году предусмотрено 275 трансфертов, подлежащих распределению между субъектами, с общим объемом 3,3 трлн рублей», – пояснили в Минфине.

Напомним, 26 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.