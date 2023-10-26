На реализацию народной программы ЕР заложили 7,7 трлн рублей

«Получился достаточно сбалансированный бюджет. Что касается народной программы, то все мероприятия, которые нами запланированы, имеют конкретную строчку в бюджете. Поэтому нам в сентябре 2024 года, когда наступит очередной Единый день голосования, будет, чем отчитаться об исполнении народной программы», – подчеркнул секретарь Генсовета Андрей Турчак на собрании фракции «Единой России» с участием министра финансов Антона Силуанова перед пленарным заседанием в Госдуме.

Как сообщил министр, три основных приоритета бюджета – это обеспечение оборонной безопасности и вклад в Победу, выполнение всех социальных обязательств и обеспечение технологической независимости, а также модернизация экономики России, говорится на сайте ЕР.

«Выполнение социальных обязательств – наш приоритет. Все задачи, которые поставил президент в послании и в решениях народной программы, включены в бюджет. Ремонты школ и «Профессионалитет», первичное звено здравоохранения – эти проекты учтены. Учтены расходы на повышение заработных плат работникам бюджетной сферы в полном объеме, предусмотрена поддержка субъектов РФ. Более высокий уровень МРОТ, пенсионное обеспечение, индексация социальных выплат, маткапитала. Все решения, которые принимались в рамках народной программы, нашли отражения в главном финансовом документе», – подчеркнул Силуанов.

В частности, МРОТ будет проиндексирован на 18,5% – это обеспечит рост зарплат почти 5 миллионов человек и в целом рост зарплат в бюджетной сфере. Индексируются на уровень инфляции пособия, пенсии. маткапитал. Пособие по безработице впервые начнет индексироваться ежегодно с 2024 года. Обеспечена деньгами программа долгосрочного ухода за пенсионерами и инвалидами. Раньше она реализовывалась в 30 регионах, а теперь будет – по всей стране.

Увеличатся расходы на безопасность страны. 10,8 трлн рублей направят на обеспечение обороноспособности, увеличение закупок для нужд армии, обеспечение военнослужащих на передовой. Предусмотрено финансирование на технологическое развитие России, в том числе, повышенное финансирование на станкостроение – более 120 млрд рублей. Более триллиона рублей ежегодно будет направляться на развитие дорожного хозяйства.

По инициативе «Единой России» продолжатся программы модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийного жилья. Решены задачи по поддержке регионов. Общий объем трансфертов им составит 3,2 млрд рублей. Турчак отметил, что ко второму чтению бюджета «Единая Россия» проработала ряд поправок.

Поправки разделены на несколько блоков. Это развитие села и поддержка аграриев, стимулирование промышленности и обеспечение технологического суверенитета, поддержка образования и науки, социальная сфера. В частности, партия предлагает на 26,4 млрд рублей увеличить финансирование программы комплексного развития села. Предлагается дополнительно выделить 9 млрд рублей на разработку конструкторской документации на комплектующие для всех отраслей промышленности.

Турчак подчеркнул, что бюджет по-прежнему остается социально направленным. Секретарь Генсовета «Единой России» отметил, что удалось договориться с Минтруда и Минфином об увеличении на 6 млрд рублей программ профессионального обучения отдельных категорий граждан.

«В их числе – участники СВО и члены их семей, женщины, которые находятся в декретном отпуске, лица пенсионного возраста, молодые специалисты. Еще 6 миллиардов дополнительно будет направлено на модернизацию центров занятости. Программа охватит 17 регионов. И позволит существенно повысить качество услуг по поиску работы. 3,3 млрд дополнительно будет направлено на систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами», – сказал Турчак.

Кроме того, «Единая Россия» решила вопрос с выделением дополнительных средств на закупку лекарств для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. На эти цели направят 6 млрд рублей.

