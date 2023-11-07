На Западе испугались последствий использования российских активов

Politico: Изъятие российских активов может навредить Европе

Tекст: Ольга Никитина

Как заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, в настоящее время страны G7 и Европейская комиссия пытаются выбрать решение по замороженным российским активам, которое бы не дестабилизировало международную финансовую систему, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

Для изъятия этих средств, как пояснил бельгийский премьер, нужны правовые основания. Кроме того, по его словам, в Европе понимают, что способа использовать эти активы без тяжелых последствий для экономики не существует.

Ранее Financial Times писала, что, по мнению западных стран, конфискация российских активов будет невыгодна Западу, поскольку это приведет к негативным экономическим последствиям.