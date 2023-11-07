При падении обломков БПЛА в Севастополе пострадал мужчина

Губернатор Развожаев: Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА в Севастополе

Tекст: Ольга Никитина

Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что обломки БПЛА упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Кроме того, падение обломков зафиксировано в районе Качи.

Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе, по данным губернатора, не зафиксировано.

Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО утром 7 ноября девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым.