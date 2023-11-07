Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
При падении обломков БПЛА в Севастополе пострадал мужчина
Губернатор Развожаев: Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА в Севастополе
В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в Севастополе пострадал мужчина, у него перелом руки, но жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что обломки БПЛА упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Кроме того, падение обломков зафиксировано в районе Качи.
Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе, по данным губернатора, не зафиксировано.
Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО утром 7 ноября девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым.