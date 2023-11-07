Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
Российская ПВО сбила и перехватила над Крымом и Черным морем 17 украинских БПЛА
Минобороны: Российская ПВО сбила и перехватила над территорией Крыма и Черным морем 17 украинских беспилотников
Дежурными средствами ПВО утром 7 ноября девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что дежурными средствами ПВО утром 7 ноября девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым, таким образом была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати беспилотников по объектам на территории Российской Федерации.
Накануне ВС России обезвредили два беспилотника над Воронежской областью.