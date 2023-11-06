Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому, что предатель) и по новому месту пребывания (потому, что русский).0 комментариев
Российские десантники уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Артемовском
Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) нанесли удар по командно-наблюдательному пункту (КНП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении, сообщили в Минобороны России.
Российские военнослужащие уничтожили украинский командно-наблюдательный пункт, используя 122-мм гаубицу Д-30, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. Уничтоженный КНП располагался в одном из полуразрушенных домов в серой зоне.
«Артиллеристы-десантники вели стрельбу осколочно-фугасными боеприпасами с закрытой огневой позиции, находящейся на удалении около 8 километров. В результате точного попадания командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом был уничтожен», – сообщили в Минобороны.
Ранее ВС России нанесли удар по арсеналу с ракетами ВСУ в Черниговской области.