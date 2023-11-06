Балицкий объявил контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановленным

Балицкий заявил о полностью остановленном контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении

Tекст: Антон Антонов

Балицкий заявил, что «противник остановлен». Сейчас ведутся бои «под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе», но они являются «агонией украинского режима», ВСУ «если атакуют, то малыми силами, потому что роты некомплектные», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул провал планов ВСУ выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. Атаки ВСУ проводят в основном без бронетехники, так как российские войска «очень успешно ее уничтожают». Балицкий сказал, что «заказчиками «мясного штурма» являются английские и американские, в общем, западные кураторы, которые умеют считать деньги» – им наплевать на украинских солдат, но не на свою технику.

При этом за последние десять дней на Запорожском направлении уничтожено более пяти немецких танков Leopard, почти все – с помощью «Ланцетов» и дронов-камикадзе. ВСУ от безысходности остается лишь обстреливать населенные пункты, сказал Балицкий. Он надеется, что уже в ближайшее время Вооруженные силы России освободят Запорожье.

Балицкий также сообщил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области.

Кроме того, он объяснил, что Запорожская АЭС пока не работает на полную мощность, поскольку ВСУ регулярно «выбивают» питающие станцию коммуникации. Балицкий отметил, что сейчас ВСУ не обстреливают ЗАЭС, поскольку боятся ответа «по Ровненской или Хмельницкой атомным станциям, которые находятся в непосредственной близости от Европы». В связи с этим Запад «старается всеми методами предотвратить своих холопов, которые стреляли по атомной станции». ВСУ «действуют, только выбивая внешний периметр электростанции», сказал Балицкий.

Напомним, главком ВСУ Валерий Залужный признался, что украинские войска собирались за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», но ожидания не оправдались и конфликт зашел «в тупик».

