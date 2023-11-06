Глава Карачаево-Черкесии наградил сына Кадырова орденом

Глава КЧР Темрезов наградил Адама Кадырова орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесией»

Tекст: Антон Антонов

Темрезов сообщил в Telegram, что в КЧР Адам Кадыров приехал вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Темрезов заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров «воспитал достойного сына, который стоит на стороне веры и правды, как и учат его старшие».

Кроме того, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Уммой» первой степени.

Накануне сообщалось, что Адам Кадыров назначен на ответственную должность в службе безопасности главы Чечни. Напомним, в октябре Адаму Кадырову было присвоено звание Герой Чеченской Республики. Руководитель Татарстана Рустам Минниханов наградил Адама Кадырова орденом «Дуслык». В сентябре Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Адамом поджигателя Корана Никиты Журавеля.

