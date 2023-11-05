Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.0 комментариев
Сына Кадырова назначили на должность в службе безопасности главы Чечни
Сын главы Чечни Адам Кадыров назначен на ответственную должность в службе безопасности главы Чеченской Республики, сообщил председатель регионального парламента Магомед Даудов.
Как написал Даудов в своем Telegram-канале, его племянник Адам Кадыров назначен на ответственную должность в службу безопасности главы Чеченской Республики. Он назвал сына главы Чечни достойнейшим представителем великого рода Кадыровых и всего чеченского народа. По его словам, Адам все показал и доказал на деле, у него твердый и принципиальный характер, передает ТАСС. Даудов не уточнил на какую именно должность он назначен.
Министр здравоохранения Чечни Адам Алханов, поздравляя в своем Telegram-каналеАдама Кадырова, отметил его назначение на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики.
В октябре пятнадцатилетнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову присвоили высшее звание региона – Герой Чеченской Республики.