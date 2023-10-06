Пятнадцатилетнему сыну Кадырова присвоили звание Героя Чечни

Министр Чечни Дудаев: Сыну главы Чечни Адаму Кадырову присвоено звание героя Чеченской Республики

Tекст: Антон Никитин

Дудаев сообщил в своем Telegram-канале, что Адам Рамзанович Кадыров награжден медалью «Герой Чеченской Республики. «Все знают его как отважного молодого человека, преданного пути своего великого дедушки и достойно представляющего свой род!» – добавил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни.

В свою очередь депутат Госдумы Адам Делимханов отметил в своем Telegram-канале, что Адам Кадыров добился «особенных успехов» в спорте, «одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам».

«Кроме того, дорогой племянник занял первое место во внутреннем зачете в рамках 10-го открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений на базе РУС в Гудермесе», – добавил Делимханов. Депутат также отметил, что Адам Кадыров выучил наизусть весь Коран, «заслужив высокое звание хафиз».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Адамом поджигателя Корана Никиты Журавеля.

Напомним также, 2 октября глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил назначение своей дочери Айшат Кадыровой на пост зампреда правительства региона по социальному блоку. Днем позже глава Чечни своим указом присвоил своей старшей дочери и экс-министру культуры республики Айшат Кадыровой звание народной артистки.