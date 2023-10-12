Кадыров усомнился в желании сжегшего Коран Журавеля стать мусульманином

Кадыров опубликовал видео встречи с поджегшим Коран Журавелем

Tекст: Валерия Городецкая

На видео, опубликованном в Telegram-канале Кадырова, Журавель обещает ознакомиться с Исламом. На вопрос главы Чечни, готов ли тот стать мусульманином, молодой человек отвечает согласием, однако Кадыров усомнился в искренности его слов.

«Фрагмент моей встречи с Никитой Журавелем, агентом СБУ, сжегшим Священный Коран. Ещё до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама. В искренности его желания я твердо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах, снова и снова плавно переводя разговор к тому, что в будущем, возможно, захочет стать мусульманином», – написал Кадыров.

Глава Чечни выразил мнение, что Журавель «сжег Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России». «Это ярко выраженный провокатор и диверсант, действовавший в стиле европейских спецслужб, которого на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова», – заявил глава республики.

«Мы были свидетелями таких методов Запада не один десяток раз. Вот только у нас другие представления о свободе – неподдельные и в стократ правильнее: в России свобода одних не ущемляет свободу других», – подчеркнул он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Адамом поджигателя Корана Никиты Журавеля.