Захарова рассказала об искажении исторической правды и подмене понятий западными политиками

Tекст: Ольга Иванова

Захарова решила не читать лекцию, а ответить на вопросы, которые волнуют участников марафона. Она ответила на вопросы ребят о службе под руководством главы МИД Сергея Лаврова, о применении искусственного интеллекта в дипломатии, о международных переговорах, об искажении исторической правды и подмене понятий западными политиками, об истинных ценностях россиян, а также о настоящих героях нашей страны, говорится на сайте общества.

«Со мной в жизни было много чудес, и одно из них – это работа с Сергеем Викторовичем. Он не просто начальник, а интереснейшая, многогранная личность, несмотря на огромное количество вызовов, он остается человеком и видит человека в сотрудниках и оппонентах. Он заряжает всех на служение отчизне. Очень надеюсь, что вы, несмотря на то, как будет проходить ваш путь, тоже будете служить отчизне, чувствовать боль других людей, сопереживать тем, кто страдает, помогать тем, кому нужна помощь, и радоваться чужому счастью», – пояснила Захарова.

Участники спросили, как лектор относится к развитию искусственного интеллекта, возможности его использования в работе дипломатических служб, а также к рискам, которые несет повсеместное внедрение ИИ. Захарова напомнила, что искусственный интеллект внедряется в самые разные сферы жизни человека и отрасли экономики уже много лет: это компьютеры, смартфоны, организация работы аэропортов, логистика в части перемещения грузов, медицина и т. д. Однако сейчас ИИ приходит в специализированные сферы: с помощью нейросетей можно генерировать музыку, стихи, художественные произведения – за человека.

Подмена понятий оказалась актуальна для многих проблем, которые поднимали участники марафона. В частности, молодые люди поинтересовались у представителя МИДа, не нужно ли России адекватно ответить на отзыв ратификации договора о запрещении ядерных испытаний. Мария Захарова напомнила, что США и натовские страны уже неоднократно в одностороннем порядке нарушали глобальные договоренности, тогда как Россия пыталась сохранить мировую стабильность и безопасность, призывая вернуться к выполнению международных правовых обязательств.

Самым ярким примером подмены понятий лектор назвала ситуацию на Украине, где людям много лет внушали, что их деды, победившие в войне, не являются героями, а герои те, против кого они сражались. Она рассказала, что МИД России провел огромное количество встреч с представителями стран НАТО, доказывая, что на Донбассе нарушаются права человека, что людей вынуждают отказаться от родного языка, что их обстреливают, убивают.

Молодежь волнует и напряженность, которая формируется на спортивной международной арене. В частности, участники марафона поинтересовались у Марии Захаровой, должны ли российские спортсмены принимать участие в летней и зимней олимпиадах 2024 года на условиях нейтральности или отказаться от участия. Директор департамента информации и печати МИД России пояснила, что это решение должны принять профессионалы: спортсмены, тренерский состав, представители структур, которые занимаются спортивным администрированием, а дипломаты будут работать с их согласованным мнением. При этом она отметила, что принципы олимпизма активно ломаются в угоду миропорядку, основанному на непонятных правилах, которые устанавливают те, у кого больше денег.