Полиция Гамбурга: Мужчина, из-за которого закрыли аэропорт, уже похищал дочь

Tекст: Ольга Иванова

Полиция подтвердила, что произошедшее связано исключительно с семейными спорами об опеке над ребенком. По данным полиции, в марте 2022 года этот мужчина попал под следствие после того, как без разрешения поехал со своей дочерью в Турцию. Впоследствии ребенка увезла назад в Германию мать, передает РИА «Новости».

Кроме того, полиция сообщила, что в операции приняли участие 920 представителей экстренных служб, подкрепление прибыло из семи федеральных земель.

Ранее сообщалось, что мужчина на автомобиле Audi перед первым терминалом прорвался через барьер безопасности. Машина попала на площадку для обслуживания самолетов. Позднее поступила информация, что мужчина удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка. Полиция Гамбурга сообщила, что возможной причиной взятия в заложники ребенка мог стать спор об опеке. Позже мужчина покинул машину и сдался.