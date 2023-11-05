Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.4 комментария
Полиция Гамбурга: Мужчина, из-за которого закрыли аэропорт, уже похищал дочь
Мужчина, который на машине прорвался на взлетно-посадочную полосу аэропорта Гамбурга и много часов удерживал дочь, уже похищал своего ребенка, сообщила полиция города.
Полиция подтвердила, что произошедшее связано исключительно с семейными спорами об опеке над ребенком. По данным полиции, в марте 2022 года этот мужчина попал под следствие после того, как без разрешения поехал со своей дочерью в Турцию. Впоследствии ребенка увезла назад в Германию мать, передает РИА «Новости».
Кроме того, полиция сообщила, что в операции приняли участие 920 представителей экстренных служб, подкрепление прибыло из семи федеральных земель.
Ранее сообщалось, что мужчина на автомобиле Audi перед первым терминалом прорвался через барьер безопасности. Машина попала на площадку для обслуживания самолетов. Позднее поступила информация, что мужчина удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка. Полиция Гамбурга сообщила, что возможной причиной взятия в заложники ребенка мог стать спор об опеке. Позже мужчина покинул машину и сдался.