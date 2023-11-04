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    В Европе сменились «понимающие Россию»
    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»
    Политолог: США приготовили для Грузии канонический рецепт «Евромайдана»
    Офис Зеленского: Действия Залужного вызвали панику на Западе
    Американист: Визит Блинкена ослабил позиции США на Ближнем Востоке
    Путин рассказал о своих впечатлениях о Луганске
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    На Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам
    Украинские военные пожаловались на тихие корейские снаряды
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Юбилей Евросоюза не заметил никто

    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    9 комментариев
    4 ноября 2023, 23:40

    Аэропорт Гамбурга закрыт из-за вооруженного мужчины

    Входы в терминалы аэропорта Гамбурга блокированы из-за вооруженного мужчины

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с проникновением вооруженного мужчины в аэропорту Гамбурга прекращено авиасообщение и заблокированы входы во все терминалы, сообщили СМИ.

    Мужчина на автомобиле перед первым терминалом прорвался через барьер безопасности. Машина попала на площадку для обслуживания самолетов. На месте инцидента присутствуют полицейские, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

    В связи с инцидентом авиасообщение было немедленно остановлено, передает РИА «Новости».

    4 ноября 2023, 10:35
    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»

    Эксперт Васильев рассказал, как «тихие корейские снаряды» повлияли на моральный дух ВСУ

    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Если верить солдатам ВСУ, то северокорейские оружейники изменили законы физики и отменили сверхзвуковые ударные волны, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Так он прокомментировал жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды».

    В своем Telegram-канале он указал на то, что если верить распространившейся информации, то получается, что «оружейники товарища Кима изменили законы физики и отменили сверхзвуковые ударные волны, за что им честь и хвала». «Хотя все может быть прозаичнее», – добавил он.

    По мнению Васильева, на самом деле прилеты идут с меньших дистанций, отчего снаряды летают на дозвуковых скоростях – поэтому не свистят, а летят почти бесшумно. «Ну либо товарищ накидываться стал сильнее, и пошли окопные байки», – допустил эксперт.

    Также эксперт подчеркнул, что подобная информация начала оказывать когнитивное воздействие на бойцов ВСУ – даже с учетом того, что снаряды еще не доехали до фронта, для украинских военных они уже реальны, это расшатывает моральный дух.

    Кроме того, Васильев прокомментировал информацию про эффект западных санкций в отношении Северной Кореи.

    «Некоторая безнадежность и зрада в констатации того, что страна спокойно живет десятки лет под санкциями, а снаряды делает отличные… Утешили себя, мол, они там жрут плохо, но подрыв святой украинской веры во всемогущество западных санкций налицо», – заключил он, подчеркнув, что это стало еще одной «трещиной в украинском инфокуполе».

    Ранее военнослужащий сводного отряда «Львов» Госпогранслужбы Украины Максим Несмеянов заявил, что Россия якобы получила от КНДР очень тихие артиллерийские снаряды, которые «не слышно даже на видео». «Советские снаряды слышны, но когда летит этот корейский – его не слышно. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите», – приводят слова Несмеянова украинские СМИ.

    Коментарии (35)
    4 ноября 2023, 01:21
    Украинские военные пожаловались на тихие корейские снаряды

    В Госпогранслужбе Украины рассказали об очень тихих артиллерийских снарядах, якобы полученных Россией от КНДР

    Tекст: Антон Никитин

    Военнослужащий сводного отряда «Львов» Госпогранслужбы Украины Максим Несмеянов заявил, что Россия якобы получила от Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) очень тихие артиллерийские снаряды.

    «Советские снаряды слышны, но, когда летит этот корейский, – его не слышно даже на видео. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите», – приводят слова Несмеянова украинские СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему северокорейские снаряды на Украине вызвали переполох на Западе.

    Коментарии (24)
    4 ноября 2023, 13:47
    В офисе Зеленского заявили о панике на Западе из-за статьи Залужного

    В офисе Зеленского осудили Залужного за раскрытие ситуации на фронте СМИ

    В офисе Зеленского заявили о панике на Западе из-за статьи Залужного
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist о тупике на фронте вызвала обеспокоенность у западных союзников Украины, заявил замглавы офиса президента страны Игорь Жовква.

    «Мне поступил звонок от одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: «Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?». Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?» – приводит слова Жовквы RT.

    В связи с этим в офисе президента Украины выступают против того, чтобы военные говорили о ситуации на фронте со СМИ.

    Напомним, Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.

    Коментарии (12)
    4 ноября 2023, 07:57
    Глава МИД Хорватии на саммите ЕС в Берлине пытался поцеловать Бербок

    Bild: Глава МИД Хорватии Грлич-Радман на саммите ЕС неудачно попытался поцеловать министра иностранных дел ФРГ Бербок

    Tекст: Антон Никитин

    Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман на саммите стран ЕС в Берлине неудачно попытался поцеловать министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, сообщило немецкое издание Bild.

    Издание назвало произошедшее «нападением с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок». Инцидент произошел на конференции, посвященной обсуждению развития ЕС и его возможном расширении, передает RT.

    На групповом фото министров Грлич-Радман держит Бербок за руку и пытается ее поцеловать в губы, в то время как глава немецкой дипломатии будто пытается увернуться. Как сообщает издание со ссылкой на источники из окружения Бербок, это было неуклюжей попыткой приветствия.

    Напомним, 2 ноября глава МИД Германии Анналена Бербок на конференции в Берлине заявила о «геополитической необходимости» расширения ЕС.

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    4 ноября 2023, 15:43
    Путин рассказал о своих впечатлениях о Луганске

    Владимир Путин рассказал, что ему понравился Луганск

    Tекст: Вера Басилая

    Во время общения с представителями общественных организаций на Красной площади президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями о Луганске, назвав его хорошим городом.

    Путин отметил, что на Луганск удалось посмотреть из окна машины, но ему понравилось. «Хороший город, но многое еще надо сделать», – сказал президент, передает РИА «Новости».

    Кроме того, одна из участниц встречи на Красной площади из Запорожской области поблагодарила главу государства за решение о начале специальной военной операции.

    «Если бы мы в вас не верили, если бы мы вас не любили всей душой, мы бы никогда этого не сделали. И конечно, я знаю, что на всех людей, которые живут на этих территориях, можно рассчитывать», – цитирует RT президента.

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит выделять деньги на развитие новых регионов, так как экономика работает ритмично и «все получается».

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    4 ноября 2023, 11:52
    Учебники по китайскому и корейскому языкам стали в России популярнее немецкого
    Учебники по китайскому и корейскому языкам стали в России популярнее немецкого
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Учебники по корейскому и китайскому языкам обошли по популярности в России пособия по немецкому, а японский обогнал французский. Спрос на учебники по английскому упал на треть.

    По итогам продаж первой половины 2023 года популярность пособий по китайскому и корейскому выросла, сообщает РБК со ссылкой на данные розничной сети «Читай-город – Буквоед».

    При исследовании динамики продаж учитывался именно коммерческий рынок литературы для дополнительного и самостоятельного обучения.

    Продажи учебников по корейскому языку за первое полугодие 2023 года выросли в штуках на 9% и на 18% в денежном выражении относительно аналогичного периода прошлого года.

    Пособия по китайскому – на 4% в штуках и на 11% в рублях, по турецкому – на 1% и 9% соответственно.

    При этом спрос на учебники по европейским языкам, наоборот, снизился: продажи учебников по английскому в штуках упали на 33%; по немецкому языку упали на 29%, по французскому – на 24%, по итальянскому – на 27%, по испанскому – на 8%.

    В издательствах такую тенденцию отмечают не геополитическими событиями последних лет, а популярностью корейской и китайской культуры среди молодежи.

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    4 ноября 2023, 00:51
    Замглавы МИД России принял посла Израиля в Москве по его просьбе

    Замглавы МИД России Руденко принял посла Израиля в Москве по его просьбе

    Tекст: Антон Никитин

    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко 3 ноября принял посла Израиля в Москве Александра Бен Цви по его просьбе, сообщил МИД РФ.

    В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что 3 ноября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял посла Государства Израиль в Москве Александра Бен Цви по его просьбе. В МИД уточнили, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по актуальным темам международной повестки дня, передает ТАСС.

    Накануне глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инициативу о переселении жителей сектора Газа в другие государства, заявив, что Москва с большой настороженностью относится к планам разрушить перспективы создания палестинского государства и обречь палестинцев на вечное бесправное существование.

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    4 ноября 2023, 17:35
    Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик

    Песков: США платят за несчастную Украину как в такси по счетчику

    Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина является несчастной страной, за которую решают США, и платят, как «в такси по счетчику», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве.

    Песков напомнил, что раздававшая «печеньки» во время Евромайдана исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN призналась, что Вашингтон с 1991 года потратил 5 млрд долларов на то, чтобы «помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине», пишет РБК.

    По словам Пескова, если за Украину думает другая страна, какое правительство должно быть и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти, то такая страна несчастна.

    Также Песков заявил, что для киевского режима наступили тяжелые времена, он все больше раздражает мир и не может больше доминировать со своим иждивенчеством, передает ТАСС.

    Он обратил внимание, что на фоне событий на Ближнем Востоке у многих меняются приоритеты, особенно это отразилось на Украине. По его словам, страны Запада «готовы платить Украине, но в расчете на результативность», а в Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад, сейчас это невозможно.

    Ранее американский телеканал NBC заявил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.

    Коментарии (11)
    4 ноября 2023, 04:59
    Москва обвинила МОК в сегрегации по национальному признаку

    В МИД назвали решение МОК об отстранении россиян от участия в Олимпийских играх сегрегацией по национальному признаку

    Москва обвинила МОК в сегрегации по национальному признаку
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх стало проявлением сегрегации по национальному признаку и должно быть пересмотрено, заявили в МИД.

    Российские дипломаты подчеркнули в своем заявлении, опубликованном на сайте МИД, что подход Комитета не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения.

    Как отметили в министерстве, заявление МОК, что ограничительные меры в отношении участия россиян в соревнованиях связаны со специальной военной операцией России на Украине, отражают политику двойных стандартов организации.

    Как подчеркнули в МИД, опыт работы Международного олимпийского комитета доказывает, что начало военных конфликтов и активные боевые действия, предпринятые государствами во время Олимпийских игр, не были причиной отстранения национальных сборных.

    «Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах, и придерживаться буквы и нормы положений Олимпийской хартии, помня о принципе «спорт вне политики», – заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Напомним, в четверг Москва потребовала от МОК восстановить права российских и белорусских спортсменов. Ранее Москва обвинила руководство Международного олимпийского комитета в сегрегации спортсменов по национальному признаку в связи с решением МОК дисквалифицировать Олимпийский комитет России.

    Коментарии (21)
    4 ноября 2023, 16:42
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский заявил, что Украина находилась якобы в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он также отметил, что понимает усталость от боевых действий, но ситуация не патовая, передает ТАСС.

    Главная проблема ВСУ, по мнению Зеленского, это контроль неба российской армией. А помочь ее решить сможет поставка истребителей F-16. Он призвал дождаться завершения обучения украинских пилотов. Кроме того, Зеленский в очередной раз отверг идею заморозки конфликта.

    Ранее статья Залужного вызвала обеспокоенность у западных союзников Украины.

    Напомним, Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.

    Коментарии (16)
    4 ноября 2023, 20:57
    Патриарх рассказал, кто помог вернуть Казанскую икону Божией матери

    Патриарх Кирилл: Выдающийся искусствовед помог вернуть Казанскую икону Божией матери

    Tекст: Вера Басилая

    Выдающийся искусствовед помог вернуть Казанскую икону Божией матери, он много лет своей жизни посвятил изучению древнерусской иконописи, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    Глава РПЦ заявил, что ранее считавшаяся утерянной икона оставалась в России, ее сберегали благочестивые люди.

    «В какой-то момент икона была принесена в храм благодаря выдающемуся человеку... искусствоведу, который много лет своей жизни посвятил изучению древнерусской иконописи», – приводит РИА «Новости» слова патриарха.

    По словам предстоятеля, люди, в руках которых ранее была икона, не считали ее настоящей: она находилась в патриаршей резиденции в Переделкино среди других подарочных работ. Патриарх Кирилл заявил, что рассматривая иконы, «обрел вот этот образ» и сначала подумал, что икона – очень искусно сделанная подделка.

    Между тем, уточняется, что найденный главой РПЦ образ – Московская Казанская икона Божией Матери – ранняя копия явленной в Казани иконы XVI века, ее утратили в 1918 году. Сам же оригинал иконы, похищенной в 1904 году в Казани, так и не нашли. По версии следствия, она была сожжена вором в печи.

    Ранее патриарх доставил чудотворную Казанскую икону Богородицы в Казанский собор на Красной площади, где она находилась до своего исчезновения, и совершил перед ней молебен.

    Напомним, глава РПЦ представил подлинник иконы «Московской Казанской иконы Божией матери» во время богослужения в Успенском соборе Кремля.

    Коментарии (2)
    4 ноября 2023, 10:48
    Автомобиль Пугачевой заметили в Твери

    Известия: Автомобиль Пугачевой заметили в Твери

    Автомобиль Пугачевой заметили в Твери
    @ Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Черный автомобиль Rolls Royce Аллы Пугачевой заметили в Твери местные жители.

    По данным очевидцев, машина была припаркована около здания, где располагается студия звукозаписи, передают «Известия».

    По словам сотрудников студии, Пугачева записывала новую песню.

    Ранее стало известно о возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Артистку заметили на погранпереходе в Псковской области. Помощница певицы Елена Чупракова рассказала, что Пугачева приехала в Москву на неопределенное время.

    Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил газете ВЗГЛЯД, что Пугачева просто вернулась домой: «А куда Алле Борисовне ехать-то? У нее здесь дом, здесь она уважаема, авторитетна».

    Коментарии (41)
    4 ноября 2023, 10:26
    Патриарх Кирилл показал считавшуюся утерянной икону Казанской Божией Матери

    Патриарх Кирилл представил считавшийся утерянным оригинал иконы Казанской Божией Матери

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил оригинал иконы Казанской Божией Матери, который считался утерянным более ста лет назад.

    Глава РПЦ подчеркнул, что это историческое событие. Подлинник иконы находился в ополчении Минина и Пожарского. «Этот образ является нашей национальной святыней», – сказал патриарх Кирилл, передает ТАСС.

    4 ноября православные верующие празднуют день Казанской иконы Божией Матери. Согласно преданию, именно этот святой образ помог народному ополчению под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнать польских интервентов из Москвы в 1612 году и завершить период Смутного времени в России. К образу обращались перед важными сражениями.

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    4 ноября 2023, 17:48
    Политолог: США приготовили для Грузии канонический рецепт «Евромайдана»

    Политолог Носович: США приготовили для Грузии канонический рецепт «Евромайдана»

    Политолог: США приготовили для Грузии канонический рецепт «Евромайдана»
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Грузии начали «прижимать» финансируемые американские НКО, потому что Вашингтон решил устроить «Евромайдан» в Тбилиси по своей методичке. Такое выразил мнение политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александр Носович.

    В своем Telegram-канале он указал, что для Тбилиси выбран «классический оригинальный рецепт» «Евромайдана», со сценарием – один в один.

    По мнению политолога, в конце ноября Еврокомиссия вынесет решение о несоответствии Грузии критериям членства в ЕС. При этом «прокачанная к тому времени западными тренингами и грантами сеть НПО и СМИ выведет на проспект Руставели собранную за это время в соцсетях «паству» – прогрессивных грузин, которых якобы «путинисты во власти лишили европейского выбора».

    «Политически Майдан страхуют: извне – США и ЕС, изнутри – оппозиция сидящего экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в парламенте«, – написал Новович, указав в основных требованиях выпустить Саакашвили, избавиться от «агентов Кремля« в правительстве и вернуться «на европейский путь».

    По словам политолога, Грузии приготовили «канонический рецепт «Евромайдана», предполагающий «звиряче побиття», что должен обеспечить представитель заговора во власти.

    При этом, как указывает Носович, становится понятным, на кого возложена финальная часть операции, а именно переход от мирного протеста к прямому насилию, штурмовикам, баррикадам, сожжению силовиков, то есть к вооруженному перевороту.

    Политолог добавил, что «в майданных делах» никуда без Киева.

    «Режим Владимира Зеленского – как бешеная собака: ищет, кого покусать по обширному периметру российских границ, чтобы открыть Москве второй фронт», – сказал он, подчеркнув, что в этой связи дестабилизация Грузии с перспективой новой атаки на Южную Осетию и Абхазию подходит идеально.

    «Удивительно, что власти Грузии попытались бороться. Какие-то ментальные сдвиги на постсоветском пространстве все-таки происходят», – заключил главред аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт.

    Ранее мэр грузинской столицы и генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что непредоставление ЕС статуса кандидата Грузии в 2022 году произошло из-за политической подоплеки. В частности, Каладзе увидел в этом попытку устроить в Грузии переворот и свержение власти.

    Коментарии (6)
    4 ноября 2023, 14:12
    Патрушев: Россия опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии
    Патрушев: Россия опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия впервые за всю историю ракетно-ядерного оружия опередила конкурентов в этой сфере, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в рамках лектория общества «Знание» на форуме-выставке «Россия».

    По его словам, реализация Стратегии национальной безопасности РФ способствовала наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциала страны, а также укрепила внутреннюю стабильность в обществе, передает РИА «Новости».

    Патрушев подчеркнул, что Россия является обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед.

    Напомним, в конце октября Россия провела учения сил ядерного сдерживания с запуском МБР «Ярс».

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    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

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