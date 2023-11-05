  • Новость часаАнонсирован визит Путина в Казахстан
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Россия обезопасит свои лучшие корветы от атак ВСУ
    Появилось видео удара «Искандером» по месту награждения военных ВСУ
    NYT: Зеленский подорвал авторитет Залужного
    Китай и США поспорили из-за панголинов
    В ВСУ решили ввести рекрутинг вместо призыва
    СМИ: Россия поставила под удар базы США в Тихом океане
    Нетаньяху наказал министра за допущение ядерного удара по Газе
    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать Leopard 2 под Авдеевкой (видео)
    Экс-советник Кучмы заявил о госперевороте в Киеве
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    4 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    30 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    19 комментариев
    5 ноября 2023, 17:25

    Белоусов на марафоне «Знание.Первые» объяснил, что значит суверенитет

    Tекст: Ольга Иванова

    Суверенитет – это способность реализовывать собственную национальную повестку, собственные цели развития в условиях меняющегося мира, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на марафоне «Знание.Первые» по теме «Суверенная экономика: шаги, которые сделали Россию сильной».

    В начале своего выступления Белоусов обозначил, что российскую экономику с 2000 года можно условно разделить на три этапа: 2000–2008 годы – это этап форсированного восстановления, с 2009–2010 по 2021 год – опора на собственные силы, начиная с 2022–2023 года – обеспечение экономического суверенитета, говорится на сайте российского общества «Знание».

    «Россия к 2007–2008 году восстановила свои экономические позиции. Это дало ей возможность заявить о своем суверенитете. Начиная с 2007–2008 года Россия стала заявлять о своих национальных интересах в мире. В феврале 2007 года в Мюнхене Владимир Владимирович Путин впервые сказал, что однополярный мир — это иллюзия, он уходит в прошлое, и заявил о национальных интересах. Весь второй период, начиная с 2008 по 2021 год, было нарастающее давление Запада на Россию в ответ на заявление России о своем суверенитете во внешнем мире. На этом фоне нужно было решать внутренние задачи. Это возврат социального долга, задача перестройки экономики в связи с начавшимся давлением Запада, снижение инфляции до однозначных темпов. Нам нужно было постепенно перейти от экспортно-сырьевой модели к модели опоры на внутренний спрос», – подчеркнул Белоусов.

    По словам государственного деятеля, эти задачи были выполнены. Уровень бедности в стране снизился до 9,8 %, выросли темпы ввода жилья, созданы механизмы сдерживания инфляции на допустимом уровне, осуществлялся постепенный переход от импорта технологий к собственным разработкам. Россия вошла в топ-30 стран с наилучшим деловым климатом в мире.

    «В 2022 году начался новый этап развития нашей экономики, нашего общества. Его можно назвать этапом укрепления суверенитета и создания всех элементов для его обеспечения. Суверенитет – это не самоизоляция. Суверенитет — это способность реализовывать собственную национальную повестку, собственные цели развития в условиях меняющегося мира», – заявил первый заместитель председателя правительства.

    В заключение лекции Белоусов отметил, что задачи по укреплению суверенитета ставят перед собой и другие крупнейшие страны, но далеко не у всех есть для этого возможности. В России для этого созданы все условия. Страна нацелена на расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств, на укрепление технологического суверенитета, обеспечение финансового суверенитета, опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, повышение благосостояния граждан, обеспечение народосбережения.

    5 ноября 2023, 05:54
    Экс-советник Кучмы заявил о госперевороте в Киеве

    Бывший советник Кучмы Соскин обвинил нынешние власти Украины в госперевороте

    Экс-советник Кучмы заявил о госперевороте в Киеве
    @ Dominika Zarzycka/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешние власти Украины совершили антиконституционный переворот, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин заявил, что Верховная рада «разгромлена», а фракции Юлии Тимошенко и Петра Порошенко – «растоптаны». По его словам, в «парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение».

    Как заявил Соскин, произошла «узурпация власти». Он объявил офис президента Украины антиконституционным органом. По его словам, простая «канцелярия» лишает граждан Украины их прав. Он считает, что президенту страны Владимиру Зеленскому нужно объявить импичмент, но этого не делают, так как Украина стала страной «стационарного бандита», передает РИА «Новости».

    Напомним, Соскин заявил, что все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, резервы «бросают на растерзание», нужно пять лет, чтобы подготовить новую армию.

    Коментарии (19)
    5 ноября 2023, 00:59
    Минобороны рассказало о результатах ракетного удара ВСУ по Керчи

    В результате ракетного удара ВСУ поврежден корабль на судостроительном заводе в Керчи

    Минобороны рассказало о результатах ракетного удара ВСУ по Керчи
    @ Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины выпустили по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 15 крылатых ракет, средства ПВО сбили 13 из них, сообщило Минобороны России.

    В результате ракетного удара поврежден корабль, который находился на заводе, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что система ПВО отработала в районе судостроительного завода в Керчи, часть обломков украинских ракет упала на территории одного из сухих доков, никто не пострадал.

    Коментарии (37)
    5 ноября 2023, 14:16
    Появилось видео удара «Искандером» по месту награждения военных ВСУ
    Появилось видео удара «Искандером» по месту награждения военных ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    В Сети опубликовали видео с моментом удара «Искандером» по скоплению личного состава украинских военных во время награждения в прифронтовом селе на Запорожском направлении, сообщили СМИ.

    Отмечается, что потери противника составили более 20 человек убитыми, среди погибших преимущественно – офицеры, Передает Газета.Ru cо ссылкой на RT.

    ВСУ официально подтвердили удар ВС РФ, завили, что «идет выяснение обстоятельств». Украинские солдаты обвиняют в случившемся командира, который решил собрать личный состав для «торжественного награждения».

    Ранее Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в пятницу на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады». Депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко уточнил, что в результате удара погибли 28 военных, еще 53 ранены.

    Коментарии (53)
    5 ноября 2023, 00:30
    ВСУ сообщили о российском ударе «Искандером» по украинским военным

    ВСУ подтвердили российский удар «Искандером» по построению украинских солдат на Запорожском направлении

    ВСУ сообщили о российском ударе «Искандером» по украинским военным
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Центр стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины сообщил в соцсетях, что в пятницу на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады».

    В ВСУ признали, что в результате удара есть погибшие и получившие ранения.

    Как сообщают украинские СМИ, военные ВСУ обвиняют в случившемся офицера, который выстроил в одном месте для «торжественного награждения личного состава» большое число солдат.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «ракетным ударом уничтожены десятки боевиков», а также публикуют кадры результатов удара.

    Напомним, в Министерстве обороны России сообщили, что войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих.

    Коментарии (19)
    5 ноября 2023, 07:58
    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой

    При попытке ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой российские военные добили его «Ланцетом»

    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой
    @ Philipp Schulze/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Под Авдеевкой украинские военные предприняли попытку эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, но по нему нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», сообщил источник в Южной группировке российских войск.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что поджечь Leopard 2 удалось бойцам 114-й отдельной мотострелковой бригады. Экипаж покинул танк, к нему поехала украинская техника для эвакуации, но ее отогнали минометами.

    «Мы же решили «Ланцетом» окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден», – рассказал источник.

    Минобороны России опубликовало в четверг видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.

    Коментарии (11)
    5 ноября 2023, 12:45
    NYT: Зеленский подорвал авторитет Залужного

    NYT: Разногласия между Зеленским и Залужным сыграют на руку России

    NYT: Зеленский подорвал авторитет Залужного
    @ president.gov.ua

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение Владимира Зеленского уволить главу ССО Виктора Хоренко свидетельствует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также обостряет противоречия с главкомом ВСУ Валерием Залужным, пишет The New York Times.

    «По словам американских военных, офицеры армии США, работавшие с генералом Хоренко, были удивлены известием о его отставке. Согласно конституции Украины, президент имеет право назначать и увольнять главу спецназа, хотя он напрямую подчиняется главкому ВСУ. Похоже, что увольнение Хоренко подорвало авторитет генерала Залужного», – отмечают в The New York Times.

    В Раде, по данным издания, данное решение Зеленского сочли ошибкой, а ее последствия сыграют на руку России. «Слухи о напряженности между президентом и главкомом циркулировали уже больше года, но ранее не выливались в публичные разногласия», – добавляют в NYT.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный. Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.


    Коментарии (0)
    5 ноября 2023, 14:14
    В США испугались за тихоокеанские базы из-за нового оружия России
    В США испугались за тихоокеанские базы из-за нового оружия России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оснастив истребители Су-57 крылатыми ракетами дальнего действия, Россия поставила под удар военные базы США на острове Гуам и на Гавайях, сообщили СМИ.

    Как пишет американский журнал Military Watch, единственная эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 ВВС России в октябре 2023 года получила новый класс крылатых ракет, дальность действия которых соответствует предполагаемой дальности действия ракет Х-101/102, установленных на российских стратегических бомбардировщиках, в 3500 километров, передает РИА «Новости».

    Как утверждает автор, первое боевое подразделение Су-57 будет базироваться на Дальнем Востоке, их ключевой потенциальной целью, по его мнению, станут американские военные объекты на Гуаме и Гавайях.

    В статье отмечается, что российские базы на Дальнем Востоке позволят дислоцировать Су-57 в радиусе действия, позволяющем нанести удар по Гуаму без дозаправки, а их размещение ближе к мысу Дежнева на Чукотке поставит под удар объекты на Гавайских островах. Издание также предупреждает о возможной угрозе для военных и промышленных объектов континентальной части США.

    Как говорится в статье, действуя над Тихим океаном, немного за пределами воздушного пространства Аляски, истребители могли бы при поддержке средств дозаправки в воздухе также удерживать в пределах досягаемости объекты в ключевых частях континентальной части США, включая жизненно важные промышленные объекты в Калифорнии.

    Как поясняет издание, хотя таким потенциалом уже обладают российские стратегические бомбардировщики, истребители, в отличие от них, могут быть развернуты в гораздо большем количестве при меньших потребностях в техническом обслуживании.

    Ранее источник сообщал, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Су-57 получат дополнительную скрытность.

    Коментарии (17)
    5 ноября 2023, 04:29
    Китай и США поспорили из-за панголинов

    Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй ответил на требования Байдена по панголинам

    Китай и США поспорили из-за панголинов
    @ Wang Haibin/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй потребовал от США не использовать тему панголинов для того, чтобы нанести ущерб репутации Пекина.

    Глава американского государства Джо Байден выразил намерение спасти от вымирания панголинов, пригрозив Китаю санкциями и потребовав прекращения импорта единственных в мире чешуйчатых млекопитающих. Байден требует не использовать их в медицинских целях, передает РИА «Новости».

    Байден хочет «полного закрытия внутреннего рынка» Китая для торговли панголинами, чешуя которых используется в «традиционной медицине». Также Байден требует соответствующим образом изменить «национальный перечень медицинских препаратов, разрешенных к применению».

    Лю Пэнъюй заявил, что Пекин «категорически возражает против попыток» испортить репутацию Китая, используя панголинов. Пресс-секретарь заверил, что китайская сторона выполняет обязательства по защите панголинов и принимает прагматичные, научно обоснованные шаги для защиты диких животных, находящихся под угрозой.

    Напомним, панголинов называли в качестве промежуточных хозяев коронавируса. Панголины – это отряд плацентарных млекопитающих, их тело покрыто крупными роговыми ромбическими чешуями, которые черепицеобразно налегают друг на друга. Панголины живут в открытых местностях и в тропических лесах, ведут ночной образ жизни. Днем они прячутся в глубоких норах или дуплах и кронах деревьев. Панголины добываются из-за мяса и чешуи, ей приписывают лечебные свойства.

    Коментарии (8)
    4 ноября 2023, 20:57
    Патриарх рассказал, кто помог вернуть Казанскую икону Божией матери

    Патриарх Кирилл: Выдающийся искусствовед помог вернуть Казанскую икону Божией матери

    Tекст: Вера Басилая

    Выдающийся искусствовед помог вернуть Казанскую икону Божией матери, он много лет своей жизни посвятил изучению древнерусской иконописи, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    Глава РПЦ заявил, что ранее считавшаяся утерянной икона оставалась в России, ее сберегали благочестивые люди.

    «В какой-то момент икона была принесена в храм благодаря выдающемуся человеку... искусствоведу, который много лет своей жизни посвятил изучению древнерусской иконописи», – приводит РИА «Новости» слова патриарха.

    По словам предстоятеля, люди, в руках которых ранее была икона, не считали ее настоящей: она находилась в патриаршей резиденции в Переделкино среди других подарочных работ. Патриарх Кирилл заявил, что рассматривая иконы, «обрел вот этот образ» и сначала подумал, что икона – очень искусно сделанная подделка.

    Между тем, уточняется, что найденный главой РПЦ образ – Московская Казанская икона Божией Матери – ранняя копия явленной в Казани иконы XVI века, ее утратили в 1918 году. Сам же оригинал иконы, похищенной в 1904 году в Казани, так и не нашли. По версии следствия, она была сожжена вором в печи.

    Ранее патриарх доставил чудотворную Казанскую икону Богородицы в Казанский собор на Красной площади, где она находилась до своего исчезновения, и совершил перед ней молебен.

    Напомним, глава РПЦ представил подлинник иконы «Московской Казанской иконы Божией матери» во время богослужения в Успенском соборе Кремля.

    Коментарии (11)
    4 ноября 2023, 20:30
    Американист: Неудачный визит Блинкена на Ближний Восток ослабил позиции США в регионе

    Американист Дудаков рассказал о последствиях сумбурного визита Блинкена на Ближний Восток

    Tекст: Олег Исайченко

    Турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку вновь оказалось сумбурным, отметил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Блинкен попытался устроить «договорянки о дэескалации», однако после визита госсекретаря в Ливан гражданам США рекомендовали покинуть эту страну.

    «Также сейчас проходят ожесточенные переговоры с Ираном о неучастии «Хезболлы» в конфликте, которыми заведует Джейк Салливан. К ним подключится и новый посол США в Израиле – имевший опыт общения с Ираном. Блинкен же пытается урвать у них лавры «замирителя» «Хезболлы» – но в целом безуспешно. И неясно, что Иран может потребовать взамен, кроме разморозки активов», – уточнил эксперт.

    «Тяжело идут переговоры и с Турцией – учитывая связи Анкары с ХАМАС. Здесь Вашингтону вновь придется идти на уступки. В Турции как минимум ждут новых траншей от МВФ, поставок истребителей F-16 и комплектующих. А также зеленого света на разработку газовых месторождений в Средиземном море, за которые бьется и Греция», – напомнил американист.

    «Но протащить это в Конгрессе, где сильно греческое лобби, будет очень сложно. Усугубляет ситуацию и усиливающийся раскол в Вашингтоне. Пока Блинкен мотается по Ближнему Востоку, его собственные аппаратчики вовсю обвиняют Белый дом в попустительстве «геноциду палестинцев», – добавил политолог.

    «В то же время падчерица Камалы Харрис вовсю собирает деньги на помощь Палестине, пока сама Харрис пытается лавировать, выражая симпатии палестинцам, но без критики Израиля. А Конгресс остается в жестком клинче с Белым домом. Неудивительно, что потуги Блинкена в основном заканчиваются ничем, а переговорные позиции США чуть ли не каждый день слабеют», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно о том, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников. Кроме того, Накануне заявил, что израильское руководство не пойдет на перемирие, если оно не включит в себя освобождение заложников.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с этим президент России признал право Израиля на самооборону.

    Коментарии (3)
    5 ноября 2023, 13:54
    СМИ: Пугачева покинула Россию
    СМИ: Пугачева покинула Россию
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) опубликовал совместную фотографию с певицей Аллой Пугачевой из латвийской Сигулде, сообщили СМИ.

    Галкин в своем Instagram (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) отметил солнечную воскресную погоду в латвийской Сигулде, передает РИА «Новости».

    Когда на самом деле было снято фото – неизвестно.

    Ранее стало известно о возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Артистку заметили на погранпереходе в Псковской области. В субботу черный автомобиль Rolls Royce Пугачевой заметили в Твери местные жители. Помощница певицы Елена Чупракова рассказала, что Пугачева приехала в Москву на неопределенное время.

    Коментарии (34)
    5 ноября 2023, 06:58
    АПЛ «Император Александр III» выполнила испытательный пуск «Булавы»

    АПЛ «Император Александр III» успешно выполнила пуск ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону на Камчатке

    АПЛ «Император Александр III» выполнила испытательный пуск «Булавы»
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Новая атомная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» успешно выполнила пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило, что ракетная стрельба была осуществлена в «штатном режиме из подводного положения», а «головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район». Пуск МБР стал последним пунктом государственных испытаний, далее ожидается принятие решения о приеме атомного ракетного подводного крейсера в состав ВМФ, передает ТАСС.

    В конце декабря 2022 года в Северодвинске подводный крейсер модернизированной серии проекта 955А («Борей-А») «Император Александр III» был спущен на воду. «Император Александр III» – седьмой ракетоносец этой серии.

    Коментарии (26)
    5 ноября 2023, 06:28
    Азербайджан велел Бербок не называть Ханкенди Степанакертом

    Глава МИД Азербайджана Байрамов потребовал от Бербок не называть Ханкенди Степанакертом

    Азербайджан велел Бербок не называть Ханкенди Степанакертом
    @ Kira Hofmann/Photothek/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок использовать азербайджанские названия Шуша и Ханкенди, а не армянские Шуши и Степанакерт.

    На пресс-конференции Бербок использовала армянские названия городов в Нагорном Карабахе. Байрамов подчеркнул, что географические названия на территории каждой суверенной страны представляются в соответствующий комитет ООН, именно их следует использовать. Он указал, что в реестре «нет вторых названий, которые были озвучены главой МИД Германии», и призвал ее «с уважением относится к суверенитету Азербайджана», передает Azerbaijani Press Agency.

    В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в Ханкенди. Минобороны России поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе с «зоны Нагорно-Карабахского конфликта» на «Карабахский экономический район Азербайджанской Республики».

    Коментарии (8)
    5 ноября 2023, 11:20
    Послы Ирана и Израиля в Баку устроили словесную дуэль

    Послы Ирана и Израиля в Азербайджане обменялись нелицеприятными заявлениями

    Послы Ирана и Израиля в Баку устроили словесную дуэль
    @ Rouzbeh Fouladi/Global Look Press,кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров

    Послы Ирана и Израиля в Азербайджане Аббас Мусави и Джордж Дик обменялись нелицеприятными заявлениями в социальных сетях, сообщили местные СМИ.

    Как сообщает издание haqqin.az, заочную перепалку открыл иранский посол, который назвал израильтян «слабее паутины паука» и пообещал Израилю «похороны в Средиземном море» в случае вмешательства Ирана в конфликт вокруг сектора Газа.

    «Нет никакого спасения, отныне весь мир против вас», – написал иранский дипломат, отметив, что против Израиля якобы настроен и «мусульманский, храбрый народ Азербайджана».

    В ответ посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик дал «бесплатный совет от профессионала» «послу иранского режима», написав, что если тот хочет, чтобы «его воспринимали всерьез» во время угроз уничтожить Израиль и лично главу израильской дипмиссии в Баку, то «следует отказаться от сравнения с паутиной».

    «Паучий шелк в пять раз прочнее стали», – ответил посол Израиля.

    Ранее в связи с действиями Израиля в секторе Газа президент Колумбии Густаво Петро и президент Чили Габриэль Борич сообщили, что послов этих стран в Израиле решено отозвать для консультаций. Власти Бахрейна так же решили отозвать посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак поддержки народа Палестины на фоне израильских действий в секторе Газа.

    Коментарии (11)
    5 ноября 2023, 02:59
    Протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху

    У резиденции Нетаньяху в Кесарии прошла акция с требованием отставки премьера Израиля

    Протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Протестующие, которые собрались у резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии, потребовали его отставки, сообщили СМИ.

    Участники акции протеста считают, что Нетаньяху «несет ответственность за провал», связанный с нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль, «из-за него» жители Израиля «платят ужасную и кровавую цену», передает RT со ссылкой на Haaretz.

    Общественная акция в поддержку семей заложников, удерживаемых ХАМАС, также прошла в Тель-Авиве, в ней приняли участие несколько тысяч человек. Обращаясь к ним, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что Нетаньяху должен сделать все возможное, чтобы вернуть заложников, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Напомним, как сообщают СМИ, президент США Джо Байден полагает, что карьера главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху скоро завершится, граждане признают Нетаньяху одним из ответственных за провал при нападении ХАМАС на Израиль.

    Коментарии (11)
    Главное
    Песков раскрыл детали совещания Путина по Дагестану
    Послы Ирана и Израиля в Баку устроили словесную дуэль
    В США рассказали о разногласиях в команде Байдена из-за Израиля
    ВСУ сообщили о российском ударе «Искандером» по украинским военным
    В Израиле оценили стоимость войны против ХАМАС
    Азербайджан велел Бербок не называть Ханкенди Степанакертом
    СМИ: Пугачева покинула Россию

    У Газпрома появилось больше конкурентов внутри России

    Россия продолжает расширять список компаний, которые имеют право экспортировать российский газ. Долгие годы Газпром был единственным таким игроком. Однако десять лет назад к нему добавился «Новатэк» со своим СПГ с Ямала. Новый закон добавляет нового экспортера российского газа и расширяет возможности «Новатэка». Подробности

    Перейти в раздел

    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского

    Военное командование Украины по-прежнему считает победу над Россией достижимой целью, но, в отличие от политического руководства в Киеве, признало поражение в кампании 2023 года. Перенося сроки «перемоги» на будущее, главком ВСУ Валерий Залужный, тем не менее, хочет от НАТО такого, что выдает в нем фантазера уровня Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Выставка «Россия» объединила лучшие достижения страны за 20 лет

    На ВДНХ началось одно из самых масштабных мероприятий последних лет – свои двери распахнула выставка-форум «Россия». В ней участвуют все регионы страны, а также министерства и топ-компании. Их цель – показать свои лучшие достижения с начала века. В чем еще заключаются особенности этой выставки и почему организаторы рекомендуют посетить ее несколько раз? Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе сменились «понимающие Россию»

    Еще несколько лет назад в Германии концентрировалось наибольшее количество европейских политиков и мыслителей, призывающих строить равные и уважительные отношения с Россией, учитывать интересы Москвы. После начала СВО голоса этих людей почти не звучат. Однако внезапно все больше таких заявлений стало появляться в другой крупнейшей стране ЕС. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............