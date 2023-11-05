Белоусов на марафоне «Знание.Первые» объяснил, что значит суверенитет

Tекст: Ольга Иванова

В начале своего выступления Белоусов обозначил, что российскую экономику с 2000 года можно условно разделить на три этапа: 2000–2008 годы – это этап форсированного восстановления, с 2009–2010 по 2021 год – опора на собственные силы, начиная с 2022–2023 года – обеспечение экономического суверенитета, говорится на сайте российского общества «Знание».

«Россия к 2007–2008 году восстановила свои экономические позиции. Это дало ей возможность заявить о своем суверенитете. Начиная с 2007–2008 года Россия стала заявлять о своих национальных интересах в мире. В феврале 2007 года в Мюнхене Владимир Владимирович Путин впервые сказал, что однополярный мир — это иллюзия, он уходит в прошлое, и заявил о национальных интересах. Весь второй период, начиная с 2008 по 2021 год, было нарастающее давление Запада на Россию в ответ на заявление России о своем суверенитете во внешнем мире. На этом фоне нужно было решать внутренние задачи. Это возврат социального долга, задача перестройки экономики в связи с начавшимся давлением Запада, снижение инфляции до однозначных темпов. Нам нужно было постепенно перейти от экспортно-сырьевой модели к модели опоры на внутренний спрос», – подчеркнул Белоусов.

По словам государственного деятеля, эти задачи были выполнены. Уровень бедности в стране снизился до 9,8 %, выросли темпы ввода жилья, созданы механизмы сдерживания инфляции на допустимом уровне, осуществлялся постепенный переход от импорта технологий к собственным разработкам. Россия вошла в топ-30 стран с наилучшим деловым климатом в мире.

«В 2022 году начался новый этап развития нашей экономики, нашего общества. Его можно назвать этапом укрепления суверенитета и создания всех элементов для его обеспечения. Суверенитет – это не самоизоляция. Суверенитет — это способность реализовывать собственную национальную повестку, собственные цели развития в условиях меняющегося мира», – заявил первый заместитель председателя правительства.

В заключение лекции Белоусов отметил, что задачи по укреплению суверенитета ставят перед собой и другие крупнейшие страны, но далеко не у всех есть для этого возможности. В России для этого созданы все условия. Страна нацелена на расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств, на укрепление технологического суверенитета, обеспечение финансового суверенитета, опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, повышение благосостояния граждан, обеспечение народосбережения.