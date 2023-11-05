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    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    16 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    17 комментариев
    5 ноября 2023, 12:38

    Фонд Кадырова направил более 62 тонн гуманитарной помощи Палестине

    Tекст: Валентина Григоренко

    Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова (РОФ) отправил жителям Палестины более 62 тонн гуманитарной помощи с предметами первой необходимости, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров в Telegram-канале уточнил, что из аэропорта имени Ахмата-Хаджи Кадырова утром вылетели в Палестину самолеты Ил-27 МЧС России с гумпомощью. По его словам, в Палестину направили более 62 тонн предметов первой необходимости, средств гигиены, продуктов питания в течение всей ночи грузили молодежные активисты под руководством председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» ЧР Ахмата Кадырова, передает РИА «Новости».

    Глава Чечни добавил, что два спецборта, которые были предоставлены МЧС России, доставят груз в Египет, откуда он будет наземным транспортом доставлен населению сектора Газа.

    Ранее Россия направила в Египет третью партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

    5 ноября 2023, 02:59
    Протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху

    У резиденции Нетаньяху в Кесарии прошла акция с требованием отставки премьера Израиля

    Протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Протестующие, которые собрались у резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии, потребовали его отставки, сообщили СМИ.

    Участники акции протеста считают, что Нетаньяху «несет ответственность за провал», связанный с нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль, «из-за него» жители Израиля «платят ужасную и кровавую цену», передает RT со ссылкой на Haaretz.

    Общественная акция в поддержку семей заложников, удерживаемых ХАМАС, также прошла в Тель-Авиве, в ней приняли участие несколько тысяч человек. Обращаясь к ним, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что Нетаньяху должен сделать все возможное, чтобы вернуть заложников, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Напомним, как сообщают СМИ, президент США Джо Байден полагает, что карьера главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху скоро завершится, граждане признают Нетаньяху одним из ответственных за провал при нападении ХАМАС на Израиль.

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    4 ноября 2023, 15:54
    Орешкин рассказал о росте экономики России за последние 20 лет

    Помощник президента Орешкин: За последние 20 лет Россия поднялась в рейтинге экономик мира и обошла многие страны Европы

    Tекст: Александра Юдина

    В течение последних 20 лет Россия серьезно поднялась в рейтинге экономик мира и обошла многие европейские государства, заявил помощник президента России Максим Орешкин на марафоне «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ.

    На сайте оргкомитета марафона указано, что свое выступление он посвятил развитию страны в современных условиях. Так, Орешкин отметил, что Россия кардинально изменилась с начала 2000-х годов, прежде всего в сфере экономики.

    «Если в 2000 году Россия занимала 12-е место, то в прошлом году наша страна вышла на пятое место в мире и обошла в этом перечне многие европейские страны, в том числе Францию, Италию, Германию», – отметил он.

    При этом помощник президента рассказал, что заметного прогресса Россия достигла в производстве электроэнергии.

    «Если в 2000 году Россия производила 803 миллиарда кВт·ч электроэнергии, то в 2022 году уже 1139 млрд кВт·ч. На фоне этого прироста существенно повысилось качество российской энергетики», – рассказал Орешкин, подчеркнув, что в России одна из самых зеленых энергетик в мире, так как фактически 40% энергии вырабатывается из абсолютно чистых источников: атомные электростанции, гидроэлектростанции.

    «По атомной энергетике Россия – мировой лидер. Практически 80% энергоблоков в мире строятся по российским технологиям и российскими специалистами», – привел данные помощник президента.

    Кроме того, политик затронул такую важную тему, как преодоление зависимости от импорта.

    «Если в конечном потреблении и в инвестициях в 2000 году у нас каждый третий товар или услуга были импортными, то сейчас это уже каждый пятый товар или услуга. С 30% импорт упал до 21%. Это очень быстрые темпы экономического роста», – заверил Орешкин.

    Другим важным развивающимся аспектом стали отечественные технологии, в частности в авиастроении – отрасли, которая исключительно важна для России с ее огромной территорией.

    «Сейчас подошли к важному этапу, когда воздушные суда будут производиться в России из российских комплектующих. Недавно я был на авиазаводе в Иркутске, где производится новый среднемагистральный лайнер МС-21. Конкретно этот завод будет производить 36 самолетов ежегодно», – отметил эксперт.

    Помимо прочего, Орешкин привел данные о рекордном уровне жилищного строительства, модернизации городской инфраструктуры, рассказал об инвестициях, которые вкладываются в строительство и ремонт детских садов и школ по всей стране.

    В заключение помощник президента рассказал о повышении уровня жизни в стране и продолжительности жизни россиян.

    «2000 год мы начинали с показателем 65 лет. Такой была средняя продолжительность жизни в нашей стране. В 2023 году этот показатель вырос до 74 лет. Много это или мало? Давайте сравним с США. За тот же период времени продолжительность жизни там выросла всего лишь на три года. В ближайшие десятилетия перед нами поставлена задача прийти к показателю 80… Важно понимать, что все, о чем я говорил, сделали граждане России, те люди, которые каждый день приходят на работу, создают новые продукты, помогают людям», – подытожил Орешкин.

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    4 ноября 2023, 21:25
    Reuters: «Хезболла» атаковала Израиль неизвестной ракетой

    Reuters: «Хезболла» атаковала Израиль неизвестной мощной ракетой

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанское радикальное движение «Хезболла» выпустило по Израилю новые мощные ракеты, которые ранее не применялись в боевых действиях, сообщили ливанский источники Reuters.

    Источник сообщил, что ракета поразила позицию израильских войск по другую сторону границ от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш на юге Ливана недалеко от границы с Израилем. ЦАХАЛ нанес ответный удар и уничтожил объекты движения в Ливане, пишет «Московский комсомолец».

    Ранее лидер ливанской шиитской партии «Хезболла» шейх Хасан Насрулла назвал остановку «израильской агрессии» в Газе и победу палестинских сил целями, которые необходимо достичь в ходе эскалации на Ближнем Востоке.

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    5 ноября 2023, 03:30
    Израиль собрался «делать все, что захочет», в секторе Газа

    Израильский министр обороны Галант обещал уничтожить лидера ХАМАС в секторе Газа Синвара

    Израиль собрался «делать все, что захочет», в секторе Газа
    @ Majdi Fathi/APAimages/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар будет уничтожен, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, добавив, что в анклаве Израиль «сделает все, что захочет».

    Галант сказал, что Израиль «доберется до Синвара». Он заверил, что «после войны в Газе больше не будет ХАМАС», а также угрозы для Израиля из палестинского анклава. Галант заявил, что у израильских сил «будет полная свобода действий в секторе Газа». «Мы сделаем все, что захотим», – приводит его слова РИА «Новости».

    Палестинское агентство WAFA сообщает, что в результате удара израильской авиации по лагерю Аль-Магази в центральной части сектора Газа 51 человек погиб, десятки пострадали.

    Напомним, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников.

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    5 ноября 2023, 11:26
    США попросили Израиль атаковать Газу бомбами поменьше

    NYT: США попросили Израиль изменить подход к ударам для сокращения жертв в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    США попытались убедить Израиль действовать более взвешено в боевых действиях в секторе Газа, а именно, использовать при ударах по городской застройке бомбы меньшего размера, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников, в Вашингтоне посоветовали для сокращения числа жертв среди мирного населения улучшить методы нанесения ударов по лидерам палестинской группировки ХАМАС, передает РБК.

    Кроме того, США порекомендовали Израилю собирать больше разведывательных данных о командно-контрольных сетях боевиков, применять бомбы меньшего размера для разрушения сети туннелей, а также задействовать свои наземные силы для отделения мест скопления гражданского населения от мест сосредоточения боевиков.

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня в секторе Газа привело бы только к перегруппировке сил палестинского радикального движения ХАМАС, но Израилю следует предотвратить жертвы среди мирных жителей сектора Газа.

    Ранее глава Минздрава Палестины Май аль-Кейла сообщила, что не менее 150 медработников погибли в результате израильских ударов по сектору Газа. Кроме того, в ХАМАС заявили, что с 7 октября в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли свыше 60 израильских пленных.

    Напомним, что с начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибло 9 тыс. 277 человек.

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    5 ноября 2023, 01:57
    Полицейские пострадали после взрыва «шаровой бомбы» в Берлине

    После пропалестинской акции в Берлине у фургона полиции взорвали «шаровую бомбу»

    Tекст: Антон Антонов

    Пропалестинские демонстрации прошли в Берлине и Париже. В Берлине после акции у фургона полиции взорвали «шаровую бомбу», пострадали двое полицейских и маленький ребенок, сообщила полиция города.

    Взрыв пиротехнического изделия произошел у радиофургона в районе Нойкельн. Связь взрыва с демонстрацией не установлена, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    Во время демонстрации полиция задержала 59 человек. Причиной задержания стали нарушения правил проведения манифестации, в том числе размещение антисемитских плакатов, а также подозрения в подстрекательстве к мятежу и разжигании ненависти. Кроме того, произошло нападение активистки на представителя СМИ, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

    Полиция оценивает число участников акции в 8,5 тыс. человек, хотя ожидали 2 тысячи. Правопорядок обеспечивали порядка 1,5 тыс. сотрудников берлинской полиции.

    BFMTV со ссылкой на данные столичной префектуры сообщает, что в Париже на акцию вышли около 19 тыс. человек, которые требовали прекращения огня в секторе Газа. При этом организаторы акции утверждают, что собралось около 60 тыс. человек.

    В пятницу в Нью-Йорке произошла стычка между пропалестинскими и произраильскими протестующими, один из протестующих поджег флаг Израиля.

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    4 ноября 2023, 16:29
    В Кремле заявили, что Россия становится сильнее каждый день

    Представитель Кремля Песков: Россия сильная и добавляет к своей силе каждый день

    Tекст: Александра Юдина

    Россия сильная и прибавляет каждый день к своей силе новые элементы, это нужно для донесения своей правды в мир, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, каждый из нас должен быть сильным, а если мы вместе все будем сильными, то будет сильной вся страна, она и сейчас сильная, а еще добавляет каждый день к своей силе новые элементы, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля добавил, что мир устроен таким образом, что «правда всегда более убедительно звучит из уст сильного».

    «Чтобы нести нашу правду в мир, нам нужно быть сильными и убедительными», – сказал Песков.

    Пресс-секретарь президента в контексте прошлых отношениях России и Запада добавил, что последний пытался «вытирать ноги» о наше государство.

    «Мы думали, что все будет очень гармонично, взаимовыгодно, взаимоуважительно, что нам все дадут: и технологии дадут, и знания дадут, и смысл жизни вложат в наши сердца, и расскажут, как нам жить и как мы будем все вместе жить в одном едином гармоничном мире. Не-а. Так не бывает», – отметил Песков.

    Кроме того, Песков заявил, что НАТО создавали для сдерживания России.

    «Всеми нами любимый Североатлантический альянс создавался для подавления Советского Союза. Машину для сдерживания нашей страны. Я не отделяю Россию от Советского Союза, потому что мы правопреемники… Это была машина, созданная для войны, для конфронтации», – сказал он.

    Представитель Кремля рассказал, что в ходе каждой конфронтации и расширения НАТО Москва «кричала» о том, что России не нравится приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

    «Мы кричали: товарищи, нам это не нравится, не надо идти к нам. Мы будем терпеть до какого-то предела, но не дальше. И восемь волн расширения НАТО, и потом уже ситуация стала нестерпимой, о чем и сказал наш президент Путин», – отметил он.

    Касательно госпереворота на Украине в 2014 году Песков подчеркнул, что на Западе о правде и слушать не желали.

    «Мы рассказывали, что это не что иное как переворот, силовой переворот на Украине, нелегитимный, это нарушение всех устоев международного права. Все наши объяснения утыкались в стенку бетонную», – сказал он, напомнив, что пока Россия призывала опомниться, экс-президент Украины Петр Порошенко отдал приказ своим танкам и пушкам стрелять по Донбассу.

    «Эту правду не хотели слушать. Ее не хотели слушать восемь лет», – сказал он.

    Кроме того, Песков заявил, что необходимо доносить до общества основную мысль – Россия не начинала войну, она ее заканчивает.

    «Это очень важная, это концептуальная фраза и концептуальная правда, которую нам всем нужно нести и в нашей стране, и всем нашим друзьям, и во всем мире», – резюмировал представитель Кремля.

    Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия защищает свои ценности в Донбассе и Новороссии.

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    4 ноября 2023, 20:35
    Блинкен дал совет Нетаньяху о защите мирных палестинцев

    Блинкен: Израилю следует предотвратить жертвы среди жителей сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение огня в секторе Газа привело бы только к перегруппировке сил палестинского радикального движения ХАМАС, но Израилю следует предотвратить жертвы среди мирных жителей сектора Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен озвучил реакцию США на призывы союзников поддержать идею режима прекращения огня в Газе, заявив, что прекращение огня сейчас предоставит ХАМАС возможность перегруппироваться и снова напасть на Израиль, как 7 октября, передает ТАСС.

    Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон, Египет и Иордания договорились использовать свое влияние, чтобы сдержать любые стороны от открытия еще одного фронта против Израиля.

    Кроме того, он призвал Израиль принять все возможные меры, чтобы предотвратить жертвы среди мирных жителей сектора Газа. По его словам, США поддерживают право Израиля на защиту от напавшей на него ХАМАС, но имеет значение, как израильская армия это делает. Госсекретарь заявил, что США дали совет Израилю, как «защитить мирное население», который поможет предотвратить дальнейшее использование ситуации [боевиками] ХАМАС.

    Ранее Блинкен заявил, что Израиль обладает не только правом, но и обязанностью защищать собственную территорию после нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

    Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников.

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    4 ноября 2023, 23:19
    В ХАМАС заявили о гибели более 60 заложников из-за ударов Израиля по Газе

    Боевое крыло ХАМАС заявило о гибели более 60 заложников в результате израильских ударов по сектору Газа

    Tекст: Антон Антонов

    С 7 октября в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли свыше 60 израильских пленных, сообщило боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    «Бригады» заявили, что «сионистские обстрелы» стали причиной гибели «более 60 пленных противника», при этом тела 23 человек все еще не достали из-под завалов. В «Бригадах» сказали, что, вероятно, будут не в состоянии извлечь их, так как «продолжается ужасная агрессия против Газы», передает РИА «Новости».

    CNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией, сообщает, что ХАМАС намерено прекратить препятствовать выезду иностранных граждан из сектора Газа, когда получит от Израиля гарантии, что машинам скорой помощи позволят доехать до КПП «Рафах» на границе с Египтом.

    Напомним, Израиль впервые сталкивается с ситуацией, когда у противника так много заложников. Это один из факторов, которые мешают Израилю проводить сухопутную операцию в Газе.

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    5 ноября 2023, 03:59
    На акцию в поддержку Палестины в Вашингтоне собралось более 100 тыс. человек

    Организаторы заявили об участии в акции в поддержку Палестины в Вашингтоне более 100 тыс. человек

    Tекст: Антон Антонов

    В Вашингтоне прошла акция в поддержку Палестины, в ней приняли участие свыше 100 тыс. человек, заявил координатор коалиции «Ответ» Брайан Беккер, добавив, что состоялась «самая большая демонстрация в поддержку Палестины в истории США».

    Беккер обвинил администрацию президента США Джо Байдена в лицемерии и сказал, что «люди очень злятся» из-за поддержки Белым домом «войны Израиля против гражданских лиц», передает РИА «Новости».

    Напомним, пропалестинские демонстрации прошли также в Берлине и Париже. После пропалестинской акции в Берлине у фургона полиции взорвали «шаровую бомбу» – пиротехническое изделие. Пострадали двое полицейских и ребенок.

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    4 ноября 2023, 23:54
    Блинкен собрался посетить административный центр Палестины

    Al Hadath сообщил о намерении Блинкена посетить город Рамалла на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Антон Антонов

    В воскресенье глава Госдепа Энтони Блинкен посетит город Рамалла на Западном берегу реки Иордан – административный центр Палестины, сообщили СМИ.

    В Рамалле находятся органы управления Государства Палестина, а также штаб-квартира президента Махмуда Аббаса, передает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

    Тем временем МИД Турции подтвердил, что 6 ноября в Анкаре пройдут переговоры его главы Хакана Фидана и госсекретаря США. Ожидается, что Блинкен прибудет в Турцию 5 ноября.

    Напомним, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что неудачный визит Блинкена на Ближний Восток ослабил позиции США в регионе.

    Коментарии (0)
    4 ноября 2023, 21:17
    В Ираке сообщили о планах Блинкена посетить Багдад

    Baghdad today: Госсекретарь США посетит Багдад, где встретится с руководством Ирака

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 5 ноября, посетит с визитом Багдад, где проведет переговоры с руководством Ирака о будущем сектора Газа, сообщил новостной портал Baghdad today.

    Источники издания сообщают, что  Блинкен совершит официальный визит в Ирак, встретится с премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани и главой внешнеполитического ведомства Ирака Фуадом Хусейном, передает ТАСС.

    По данным портала, госсекретарь обсудит развитие ситуации в регионе после войны в палестинском секторе Газа.

    Ранее Блинкен провел встречу с главами МИД пяти арабских государств и представителем палестинского руководства в столице Иордании, в ходе которой также рассматривалась обстановка в палестинском анклаве.

    Политолог-американист Малек Дудаков заявил газете ВЗГЛЯД, что неудачный визит Блинкена на Ближний Восток ослабил позиции США в регионе.

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    4 ноября 2023, 18:33
    ХАМАС обвинило Байдена в гибели жителей сектора Газа

    ХАМАС возложило личную ответственность на Байдена за атаки Израиля на жителей сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность на США и лично на американского президента Джо Байдена за атаки Израиля на мирных жителей сектора Газа, заявил один из лидеров радикального движения Усама Хамдан телеканалу Al Jazeera.

    Хамдан подчеркнул, что США и Байден лично отвечают за нападения израильской армии на мирных палестинцев, передает ТАСС.

    Ранее представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи заявил, что жителям севера Газы рекомендовано в ближайшее время эвакуироваться на юг.

    Телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава сообщил, что с начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибло 9 тыс. 277 человек.

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    4 ноября 2023, 16:11
    Турция отозвала посла из Израиля

    МИД Турции: Анкара отозвала посла в Тель-Авиве для консультаций на фоне событий в секторе Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Анкара отозвала посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара для консультаций в связи с событиями в секторе Газа, заявили в турецком МИД.

    По информации ведомства, решение отозвать посла в Тель-Авиве в Анкару назрело в свете разворачивающейся в секторе Газа гуманитарной катастрофы в Газе, вызванной продолжающимися атаками Израиля по мирным гражданам и его отказом на призывы к прекращению огня и обеспечению бесперебойных постоянных поставок гуманитарной помощи, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «вычеркнул» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из списка собеседников, заявив, что премьер еврейского государства «хочет найти поддержку своим массовым убийствам», пытаясь использовать для этого религиозные доводы.

    До этого Эрдоган заявил о намерении объявить Государство Израиль «военным преступником».

    Коментарии (4)
    4 ноября 2023, 13:39
    Певец Shaman откроет «Портал в будущее» на выставке «Россия»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) откроет музыкально-мультимедийное шоу в 20.00 на выставке-форуме «Россия 2023».

    На официальном сайте выставки указано, что Shaman исполнит музыкальное произведение «Портал в будущее», наполненное эффектными трансформациями, специально написанное для праздника открытия Международной выставки-форума «Россия».

    Также сообщается, что хедлайнерами выставки выступят Shaman, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх и Никола Мельников.

    Напомним, выставка-форум «Россия 2023» стартовала на ВДНХ, в рамках выставки откроется 131 экспозиция, в том числе экспозиции всех регионов, пройдут экскурсии для посетителей с участием двух тысяч экскурсоводов, ярмарки, лекции, мастер-классы и свадьбы.

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    В Европе сменились «понимающие Россию»

    Еще несколько лет назад в Германии концентрировалось наибольшее количество европейских политиков и мыслителей, призывающих строить равные и уважительные отношения с Россией, учитывать интересы Москвы. После начала СВО голоса этих людей почти не звучат. Однако внезапно все больше таких заявлений стало появляться в другой крупнейшей стране ЕС. Почему? Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

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