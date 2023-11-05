ООН: Объемы выращивания опийного мака в Афганистане упали на 95%

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению Управления, выращивание опийного мака в Афганистане, по оценкам, упало на 95% после... запрета, введенного фактическими властями в апреле 2022 года, передает РИА «Новости».

Отмечается, что площадь выращивания опийного мака в Афганистане уменьшилась с 233 тыс. гектар до 10 тыс. гектар в 2023 году. Как следствие, объемы производимого в Афганистане опиума снизились с 6 тыс. тонн в 2022 году до 333 тонн в 2023 году.

В отчете подчеркивается, что практически полная ликвидация опиумного сектора скажется на всей экономике Афганистана с учетом того, что до 2023 года экспорт опиумных продуктов зачастую приносил больше выручки Афганистану, чем весь законный экспорт страны.

Управление ООН указывает, что потребуются срочные меры поддержки сельских районов Афганистана, чей заработок во многом зависел от дохода с выращивания опийного мака.

Напомним, в апреле 2022 года движение «Талибан*» запретило афганцам выращивать мак, пригрозив нарушителям мерами «в соответствии с законами шариата».