Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.13 комментариев
Лукашенко пообещал наладить производство белорусских самолетов
Лукашенко: Будет сделано все для скорейшего начала производства белорусских самолетов
Будет сделано все, чтобы самолеты белорусского производства как можно скорее поднялись в небо, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником (отмечается ежегодно в Белоруссии в первое воскресенье ноября) и 90-летием гражданской авиации республики.
По его словам, впредь будет сделано все возможное, чтобы амбициозные планы по развитию гражданской авиации в Белоруссии воплотились в жизнь и самолеты белорусского производства как можно скорее поднялись в небо, передает РИА «Новости».
Ранее Лукашенко заявил, что на белорусской территории готовы приступить к производству российских штурмовиков, для этого нужна небольшая техническая поддержка из России.