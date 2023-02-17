Путин назвал тему переговоров с Лукашенко Лукашенко сообщил о готовности производить российские штурмовики Лукашенко заявил о готовности производить российские штурмовики 17 февраля 2023, 16:08

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

На белорусской территории готовы приступить к производству российских штурмовиков, для этого нужна небольшая техническая поддержка из России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. В правительстве Белоруссии сообщили президенту страны о готовности выйти на производство самолета, который хорошо показывает себя на Украине, это «штурмовик, рабочая лошадка», сказал Лукашенко, передает ТАСС. «Готовы производить в Белоруссии при соответствующей небольшой технологической поддержке Российской Федерации», – добавил он. Лукашенко отметил, что в Белоруссии также производятся до 1 тыс. комплектующих для российских МС-21 и Sukhoi Superjet. 17 февраля проходят переговоры президентов России и Белоруссии в Ново-Огарево, они планируют обсудить развитие отношений стратегического партнерства и союзничества. Американский разведчик поразился чертой характера Путина Офицер разведки США Риттер: Владимир Путин проявляет восхитительное терпение 16 февраля 2023, 10:18

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин показывает восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. По его словам, США провоцируют Москву с 2008 года, а Путин проявляет «восхитительное терпение», передает РИА «Новости». Риттер добавил, что американцы, зараженное вирусом русофобии, верят на слово своему правительству, когда оно рассказывает что-то плохое о России и Путине, при этом Вашингтон обманывает себя, рассказывая о мифических победах на Украине, повторяя ситуацию в Афганистане, где они ранее проиграли. Определены дата и время начала трансляции послания Путина Федеральному собранию Послание Путина Федеральному собранию продлится час, его покажут в 12.00 21 февраля 15 февраля 2023, 14:12

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, согласно телепрограмме, покажут федеральные каналы 21 февраля в 12.00. Первый канал, «Россия 1», НТВ покажут послание президента России в 12.00. Послание будет длиться час, после чего в 13.00 на каналах начнутся следующие программы, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что послание назначено на 21 февраля, глава государства намерен сделать акцент на текущей специальной военной операции, экономике и социальной сфере. Напомним, в среду Песков сообщил, что сотрудников СМИ из недружественных стран не планируется аккредитовывать на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Новости СМИ2 Песков назвал формальностью заложенный телеканалами час эфира на послание Путина Песков: Заложенный телеканалами час эфира на послание Путина – формальность 15 февраля 2023, 16:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал формальностью тот факт, что федеральные телеканалы отвели час на трансляцию послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля. На вопрос, соответствует ли такой промежуток времени ожидаемой продолжительности выступления президента или это просто формальность телепрограмм, Песков ответил, что это формальность, передает ТАСС. Ранее в среду сообщалось, что Первый канал, «Россия 1», НТВ покажут послание президента России в 12.00. Послание будет длиться час, после чего в 13.00 на каналах начнутся следующие программы. Путин: Запасы Газпрома несоизмеримы с запасами других газодобывающих стран 17 февраля 2023, 14:39

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Запасы газа на месторождениях Газпрома астрономические, они несоизмеримыми с запасами других газодобывающих стран, заявил президент Владимир Путин на мероприятии по случаю 30-летия холдинга. «Бованенковское месторождение и Харасавэйское месторождение. В первом случае – 4,9 трлн кубических метров разведанных запасов, во втором случае – около двух триллионов. Это астрономические запасы для любой страны», – передает его слова ТАСС. «Я уже не говорю о других возможностях Газпрома, которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира, это колоссальные запасы», – добавил глава государства. Путин также подчеркнул, что газ еще долго будет оставаться ценнейшим ресурсом с высоким спросом на него. «Конкретные задачи, новые проекты Газпрома прорабатываются на основе экспертного, детального анализа и прогноза изменений тенденций на глобальных рынках. А они говорят о том, что газ был и еще очень и очень долго будет ценнейшим ресурсом, реальным активом, спрос на который будет только расти», – сказал он. Президент уточнил, что за предыдущие 30 лет мировое потребление газа увеличилось почти вдвое, в следующие 20 лет увеличится еще минимум на 20% или больше. «В так называемый переходный период востребованность будет колоссальной, причем более половины такого прироста придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, конечно, на Китайскую Народную Республику, имея в виду темпы роста ее экономики», – сказал он. Глава государства отметил, что сейчас по-настоящему стратегическую важность для России «приобретает дальнейшее развитие уже созданного на востоке страны колоссального газопромышленного комплекса». В него включены якутский и иркутский центры газодобычи, строящийся Амурский газоперерабатывающий завод, магистральный газопровод «Сила Сибири», получивший новые мощности с запуском в декабре Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Путин также заявил, что планы Газпрома отвечают российским национальным интересам как одного из суверенных центров многополярного мира. Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что запасов хватит на многие и многие десятилетия. Новости СМИ2 Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным 17 февраля 2023, 11:58

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАССn

Текст: Александра Юдина

Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. «Первый уже в Москве!» – говорится в Telegram-канале «Пул Первого». Напомним, в сентябре 2021 года президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко объявили о старте экономической интеграции двух стран. Позже российский лидер отмечал, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран. Также министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявлял, что нужно разработать детальный алгоритм работы совместного коллегиального налогового комитета России и Белоруссии. Путин: Россия спокойно проходит через «бесконечные санкции» 14 февраля 2023, 17:45 Текст: Елизавета Шишкова

Россия живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их, заявил президент Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции. «Мы живем под постоянным прессингом из-за рубежа – имею в виду вот эти все бесконечные санкции. Как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции», – передает его слова ТАСС. Путин добавил, что ответом на действия недружественных стран и их попытки разрушить экономику России «может быть только одно – расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности». Ранее Путин заявил, что экономическая обстановка по итогам 2022 года оказалась гораздо лучше многих прогнозов. Новости СМИ2 Алиханов оценил последствия разрыва Литвой отношений с таможней Белоруссии 16 февраля 2023, 14:48 Текст: Кристина Цыцура

Отказ Литвы сотрудничать с таможенными службами Белоруссии не осложнит доставку белорусских товаров в Калининградскую область, заявил губернатор региона Антон Алиханов. По словам Алиханова, это в духе литовской политики – разрывать отношения в одностороннем порядке, не проводя консультации, передает РИА «Новости». Власти региона не рассчитывают, что это как-то отразится на поставке товаров, добавил он. Также губернатор напомнил, что ранее литовские власти совершили похожие действия и в отношении российских таможенных органов. Глава региона рассказал, что часть товаров доставляют в Калининградскую область через территорию Ленинградской области, используя порт, что не всегда удобно. Поэтому власти не хотят, чтобы тем товарам, которые все еще продолжают двигаться наземным транспортом, создавали проблемы. Ранее МВД Литвы в одностороннем порядке прекратило взаимодействие с таможенными и пограничными службами Белоруссии. В Белоруссии отреагировали на прекращение Литвой пограничного движения 16 февраля 2023, 09:24 Текст: Александра Юдина

Заявление Литвы о решении прекратить взаимодействие с Белоруссией по обеспечению потока транспорта через границу в одностороннем порядке может негативно отразиться на ритмичности пропуска через нее лиц и транспорта, заявил официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. По его словам, такой неконструктивный и недружественный шаг по отношению к Белоруссии направлен на то, чтобы не иметь обязательств перед белорусской стороной в части бесперебойности и ритмичной работы пунктов пропусков, передает РИА «Новости». Бычковский пояснил, что по инициативе Литвы прекращается сотрудничество между погранведомствами по недопущению образования очередей на границе. Ранее стало известно, что Литва уведомила Белоруссию о том, что в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с республикой по пограничному движению без объяснения причин. Новости СМИ2 Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огарево Владимир Путин начал переговоры с Александром Лукашенко в Ново-Огарево 17 февраля 2023, 15:19

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в подмосковном Ново-Огарево, где обсудят дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также взаимодействие в Союзном государстве. Накануне визита в Москву Лукашенко анонсировал, что в беседе с Путиным планирует затронуть вопросы безопасности, обороны и выполнения правительствами двух стран поручений в сфере экономики. Также может быть обсужден вопрос о совместной группировке войск в республике, президент Белоруссии уточнил, что военные двух стран проводят боевое слаживание для того, чтобы быть готовыми отразить агрессию. Кроме того, президенты обсудят энергетику и импортозамещение, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вступительный обмен репликами на предстоящих переговорах главы России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко будет открытым для СМИ. В пятницу Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным. Путин потребовал избавиться от очередей в медучреждениях 15 февраля 2023, 18:25

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

В российских медицинских учреждениях до сих пор сохраняются большие очереди, заявил президент Владимир Путин по видеосвязи в ходе открытия новых объектов здравоохранения в регионах. На мероприятии доложили об открытии в Кабардино-Балкарии городской детской поликлиники №1 Республиканского детского многопрофильного центра. Президент поручил, чтобы при организации работы учреждения не допускали очередей, передает ТАСС. «Как будет организована работа с людьми с тем, чтобы решить проблему, которая у нас далеко не везде еще изжита, она существует – это очереди в медучреждениях», – сказал Путин. Работница поликлиники пояснила, что в учреждении есть предварительная электронная запись, что позволяет разделить потоки пациентов, приходящих за медицинской помощью, и пациентов, прибывающих с профилактическими целями. Новости СМИ2 Путин призвал разрешить ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью 15 февраля 2023, 19:20 Текст: Алексей Дегтярёв

Ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью необходимо привести в порядок, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания, обращаясь к главе ФНС Даниилу Егорову. «Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание», – сказал Путин Егорову, передает РИА «Новости». Премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство намерено отслеживать ситуацию с такой задолженностью, и подчеркнул, что дело касается всей системы: федеральной, региональной и муниципальной. «Естественно, что переход в течение квартала надо мониторить, чем мы и занимаемся. Поэтому вам доложили, чтобы коллеги из Госсовета в случае, если будут какие-то вопросы у губернаторов, все это совместно решали», – указал глава правительства. Напомним, в России с 1 января начали действовать единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП) налогоплательщика. Путин и Алиев подтвердили намерения выполнять договоренности по Южному Кавказу 14 февраля 2023, 21:48 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе совместные проекты в сфере энергетики и транспорта, а также договоренности по Южному Кавказу, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что в ходе разговора «рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа. Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне», говорится на сайте Кремля. Ранее Путин провел телефонный разговор с Алиевым, поздравив главу республики с днем рождения. Напомним, Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Россия призвала как можно скорее полностью разблокировать движение. Между тем Баку отказался считать Лачинский коридор заблокированным. Новости СМИ2 Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пограничному движению 16 февраля 2023, 08:41 Текст: Александра Юдина

Литва уведомила Белоруссию о том, что в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с республикой по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу, сообщили в пресс-службе государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии. Уточняется, что служба охраны госграницы при поддержке МВД Литовской республики в одностороннем порядке прекратила взаимодействие с таможенными и пограничными службами Белоруссии, прекратила работу по увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска, передает ТАСС. В пресс-службе добавили, что причины прекращения взаимодействия Литва не указала. Ранее Варшава заявила, что решила закрыть пограничный переход «Бобровники» на границе с Белоруссией из-за якобы введения Минском безвизового режима в одностороннем порядке. Песков заявил, что СМИ из недружественных стран не аккредитуют на послание Путина Песков заявил, что СМИ из недружественных стран не аккредитуют на послание Путина Федеральному собранию 15 февраля 2023, 12:40 Текст: Алексей Дегтярёв

Сотрудников СМИ из недружественных стран не планируется аккредитовывать на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Что касается послания президента Федеральному собранию, туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран не будем приглашать», – цитирует Пескова ТАСС. Он пояснил, что эти средства массовой информации смогут работать, наблюдая трансляции в прямом эфире «по любому каналу». Ранее Песков сообщал, что послание назначено на 21 февраля, глава государства намерен сделать акцент на текущей специальной военной операции, экономике и социальной сфере. Новости СМИ2 Путин призвал защитить предпринимателей от необоснованного уголовного преследования 14 февраля 2023, 17:11 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин во вторник на ежегодном совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции заявил, что назначение предпринимателям более мягких мер наказания вместо помещения под арест будет способствовать гуманизации правосудия. «Встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, например, внесение залога или домашний арест. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия», – цитирует его ТАСС. Он также добавил, что «судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового, инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России, это особенно актуально». Ранее на совещании Путин заявил, что права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона.