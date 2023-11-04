Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.2 комментария
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех областях страны
Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех областях страны, в том числе в Киеве и Киевской области, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно данным карты, тревога во всех областях Украины была объявлена в период с 13.38 по 13.40 мск. Сначала сигналы прозвучали в Киеве, позже всех тревогу объявили в Закарпатской области Украины, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, Тернопольской, Полтавской, Николаевской, Житомирской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины.