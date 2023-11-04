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    Украинские военные пожаловались на тихие корейские снаряды
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивое обертке, и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Юбилей Евросоюза не заметил никто

    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    9 комментариев
    4 ноября 2023, 14:45

    Историк: Большая историческая Россия всегда возрождается после смут

    Историк Шаповалов: День народного единства становится ближе россиянам

    Историк: Большая историческая Россия всегда возрождается после смут
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сплочение и объединение народа является ключевым фактором защиты нашей независимости и победы России над противниками, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. В субботу Россия празднует День национального единства.

    «Исторически День народного единства связан с преодолением Смутного времени, с ополчением под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, с восстановлением российской государственности. Очень важно, что это был акт всенародного действа, в котором участвовали представители всех русских сословий, городов, народностей. Ополчение, которое освободило Москву, является основой формирования многонационального российского народа», – отмечает Владимир Шаповалов, председатель Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки, кандидат исторических наук.

    После революции 1917 года этот праздник был забыт и возрожден только в 2004 году. «Праздник символизирует тот факт, что единство, согласие, солидарность являются ключевой ценностью российского общества. Только в единстве представителей разных социальных слоев, групп населения, конфессий, народностей возможно возрождение развития России», – подчеркивает эксперт.

    На своем историческом пути Россия неоднократно преодолевала смутное время. «Таким смутным временем была революция 1917 года и развал Советского Союза, а также последовавший вслед за этим период кризиса. С моей точки зрения, этот праздник символизирует тот факт, что большая историческая Россия возрождается после смут, раздраев и кризиса государственности. Так было в XVII и XX веке, так происходит и сейчас. Поэтому в настоящее время, в условиях серьезных испытаний, связанных с борьбой коллективного Запада против России, для нас тем более важна историческая параллель с возрождением государственности в 1612 году», – уверен собеседник.

    В идеологическом и политическом смысле этот праздник гораздо важнее, чем в середине нулевых. «Я бы поставил День народного единства в ряд ключевых для нас праздников вместе с Днем Победы. Сейчас сплочение и объединение народа является ключевым фактором защиты нашей независимости, суверенитета и победы России над нашими противниками. Единство народа в рамках военной спецоперации является залогом нашей победы. Это наша основа», – добавил собеседник.

    По мнению эксперта, с каждым годом День народного единства становится ближе россиянам. «Если в первые годы, как показывали соцопросы, многие не очень хорошо понимали суть и ценность этого праздника, то сейчас пришло осознание ценности этого праздника через понимание того, насколько важным является единство внутри общества для достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной», – указал спикер.

    3 ноября 2023, 18:44
    Пригожин: Возвращение Пугачевой в Россию абсолютно понятно
    Пригожин: Возвращение Пугачевой в Россию абсолютно понятно
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «А куда Алле Борисовне ехать-то? У нее здесь дом, здесь она уважаема, авторитетна. А это многого стоит», – сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя приезд в Москву певицы Аллы Пугачевой.

    «Пугачева вернулась домой. Ее никто здесь не запрещал. Она за годы своей жизни напела столько произведений. И не одно поколение их слушало! В общем-то, забыть ее просто невозможно. Она есть, была и будет. Она столько лет прожила в Советском Союзе, в современной России, поэтому это же не просто – приехал и уехал. Это целая жизнь, и в этой жизни она имеет право приехать домой и уехать из дома», – говорит Пригожин.

    По его словам, то, что она защищает своего мужа Максима Галкина (внесен в России в реестр иноагентов), это логично, и это не накладывает на нее никаких санкций, не приводит к ее «отмене» в России.

    «Учитывая всю ближневосточную историю и то, что творится сегодня в мире, а в мире очень неспокойно, ее возвращение абсолютно понятно. А что Пугачевой или таким же людям, как Пугачева, делать в других странах, на других континентах? Они там чужие люди, никому ненужные, списанные люди. Здесь она фигура. Здесь она личность. Здесь она снискала себе популярность, известность, уважение, востребованность. Здесь она стала звездой. И благодаря этому стала популярна и во всем мире», – рассуждает продюсер.

    Он сомневается, что Израиль, где какое-то время проживала Пугачева со своей семьей, это то место, где артистка «хотела бы провести свою старость». Более того, вряд ли певица захочет проживать в какой-то другой стране, иначе приехала бы не в Россию, а в «совсем другую точку мира».

    «Учитывая все факторы, а куда Алле Борисовне ехать-то? У нее здесь дом, на который она сама заработала, сама построила, здесь она уважаема, авторитетна, она может решить любые вопросы на абсолютно любом уровне. А это многого стоит. У нас в России в принципе только два артиста, которые решали любые вопросы: Пугачева и эстрадный певец Иосиф Кобзон», – считает Пригожин.

    Также собеседник отметил, что Примадонна проделала «нелегкий путь», чтобы вернуться на Родину. «Она не просто добралась до Москвы. Она, безусловно, выглядит круто, ходит хорошо, но вот этот путь, который она преодолела, судя по тому, откуда она пришла, нелегкий. Это ж надо было через Псков пройти, через Эстонию надо было добраться, потом сесть в машину, доехать до Петербурга. Я этот маршрут проезжал и знаю, что это за маршрут. Я младше ее на 20 лет, но даже мне от такого пути было не по кайфу», – заключил продюсер.

    Ранее стало известно о возвращении певицы Аллы Пугачевы в Россию. Артистку заметили на погранпереходе в Псковской области. Помощница певицы Елена Чупракова рассказала, что Пугачева приехала в Москву на неопределенное время. Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, комментируя приезд Пугачевой в Россию, заметил, что россияне могут свободно покидать страну и возвращаться в нее вне зависимости от того, являются ли они родственниками иноагентов.

    Тем временем заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Пугачева наравне с другими возвращающимися в страну россиянами должна принести извинения за неоднозначные слова о соотечественниках, если такие высказывания были допущены.

    Коментарии (143)
    4 ноября 2023, 10:35
    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»

    Эксперт Васильев рассказал, как «тихие корейские снаряды» повлияли на моральный дух ВСУ

    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Если верить солдатам ВСУ, то северокорейские оружейники изменили законы физики и отменили сверхзвуковые ударные волны, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Так он прокомментировал жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды».

    В своем Telegram-канале он указал на то, что если верить распространившейся информации, то получается, что «оружейники товарища Кима изменили законы физики и отменили сверхзвуковые ударные волны, за что им честь и хвала». «Хотя все может быть прозаичнее», – добавил он.

    По мнению Васильева, на самом деле прилеты идут с меньших дистанций, отчего снаряды летают на дозвуковых скоростях – поэтому не свистят, а летят почти бесшумно. «Ну либо товарищ накидываться стал сильнее, и пошли окопные байки», – допустил эксперт.

    Также эксперт подчеркнул, что подобная информация начала оказывать когнитивное воздействие на бойцов ВСУ – даже с учетом того, что снаряды еще не доехали до фронта, для украинских военных они уже реальны, это расшатывает моральный дух.

    Кроме того, Васильев прокомментировал информацию про эффект западных санкций в отношении Северной Кореи.

    «Некоторая безнадежность и зрада в констатации того, что страна спокойно живет десятки лет под санкциями, а снаряды делает отличные… Утешили себя, мол, они там жрут плохо, но подрыв святой украинской веры во всемогущество западных санкций налицо», – заключил он, подчеркнув, что это стало еще одной «трещиной в украинском инфокуполе».

    Ранее военнослужащий сводного отряда «Львов» Госпогранслужбы Украины Максим Несмеянов заявил, что Россия якобы получила от КНДР очень тихие артиллерийские снаряды, которые «не слышно даже на видео». «Советские снаряды слышны, но когда летит этот корейский – его не слышно. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите», – приводят слова Несмеянова украинские СМИ.

    Коментарии (25)
    3 ноября 2023, 20:12
    Опубликовано видео боя, в котором Герой России сорвал наступление ВСУ
    Опубликовано видео боя, в котором Герой России сорвал наступление ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запись боя, в котором командир отделения ПТУРов сержант Юрий Щербаков, получивший звание Героя России, сорвал наступление украинских военных, опубликовало Минобороны России.

    В ролике запечатлено, как отделение подбивает несколько видов бронетехники, запись сопровождается комментариями военнослужащих, следивших за попаданиями Щербакова.

    «Не Юра, а Зевс!» – сказал один из бойцов. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    В другом ролике сержант рассказал, что услышал о наступлении на соседние с ним позиции. Он пояснил, что обнаружил цели, открыл огонь, что полностью остановило наступление противника. Щербаков уточнил, что в этот момент только пришел на это направление и еще изучал высоты и стороны, с которых может зайти противник.

    Отмечается, что за время СВО сержант уничтожил девять танков, четыре БТР, 12 БМП, четыре грузовика с боеприпасами, два взводных опорных пункта и свыше 100 украинских военных. Юрий Щербаков получил в пятницу звание Героя России.

    Коментарии (20)
    3 ноября 2023, 17:12
    Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
    Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия была вынуждена «расчехлить автомат», так как к моменту начала спецоперации на нее уже напали, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.

    «Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», – передает его слова ТАСС.

    Поэтому, пояснил Путин, у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию на Украине.

    Ранее Путин заявил, что Россия защищает свои ценности в Донбассе и Новороссии.

    Коментарии (63)
    4 ноября 2023, 01:21
    Украинские военные пожаловались на тихие корейские снаряды

    В Госпогранслужбе Украины рассказали об очень тихих артиллерийских снарядах, якобы полученных Россией от КНДР

    Tекст: Антон Никитин

    Военнослужащий сводного отряда «Львов» Госпогранслужбы Украины Максим Несмеянов заявил, что Россия якобы получила от Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) очень тихие артиллерийские снаряды.

    «Советские снаряды слышны, но, когда летит этот корейский, – его не слышно даже на видео. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите», – приводят слова Несмеянова украинские СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему северокорейские снаряды на Украине вызвали переполох на Западе.

    Коментарии (22)
    3 ноября 2023, 20:52
    Россия временно закрыла пункт пропуска на границе с Эстонией

    Мишустин распорядился закрыть на ремонт пункт пропуска на границе с Эстонией

    Россия временно закрыла пункт пропуска на границе с Эстонией
    @ Евгений Ашихмин/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном закрытии проезда через пропускной пункт «Ивангород» на границе России и Эстонии.

    Грузопассажирский пункт пропуска «Ивангород» в Ленинградской области будет закрыт для проезда с 1 февраля 2024 года на период его реконструкции, передает ТАСС.

    Министерству иностранных дел России дано поручение уведомить об этом эстонскую сторону.

    Коментарии (10)
    3 ноября 2023, 22:17
    Зеленский сменил командующего силами специальных операций Хоренко без ведома Залужного
    Зеленский сменил командующего силами специальных операций Хоренко без ведома Залужного
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский без ведома главнокомандующего вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного назначил Сергея Лупанчука новым командующим силами специальных операций (ССО) вместо Виктора Хоренко. Указ о назначении опубликован на сайте украинского президента.

    Зеленский своим указом распорядился назначить полковника Сергея Лупанчука командующим силами специальных операций вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Другим указом Зеленский уволил с этой должности Виктора Хоренко, который занимал пост с июля 2022 года.

    Как сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua», теперь уже экс-командующий силами спецопераций ВСУ Хоренко заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ. Причем, по словам Хоренко, главком ВСУ Валерий Залужный представления на увольнение не делал.

    «Причины лично не знаю. Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло», – сказал Хоренко.

    Ранее глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что Запад намерен сменить Зеленского на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Коментарии (13)
    3 ноября 2023, 19:40
    В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

    Комитет ГА ООН принял российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

    В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комитет Генеральной ассамблеи ООН в пятницу вечером принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, предложенную Россией.

    За резолюцию высказались 112 государств, против выступили 50, воздержались – 14, передает ТАСС. Против проголосовали в том числе Британия, США, Австрия, Германия и Италия.

    В резолюции содержится 74 пункта. В частности, она осуждает героизацию и пропаганду нацизма, приветствует усилия по сохранению исторической правды. Документ также приветствует рекомендации по мерам для предотвращения отрицания преступлений против человечности, предотвращение пересмотра истории и итогов Второй мировой.

    В ней также есть «безоговорочное осуждение» любого отрицания или попытки отрицания Холокоста, всех проявлений религиозной нетерпимости подстрекательств, преследований или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что голосование Германии, Италии и Японии против резолюции является прискорбным фактом.

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    4 ноября 2023, 07:57
    Глава МИД Хорватии на саммите ЕС в Берлине пытался поцеловать Бербок

    Bild: Глава МИД Хорватии Грлич-Радман на саммите ЕС неудачно попытался поцеловать министра иностранных дел ФРГ Бербок

    Tекст: Антон Никитин

    Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман на саммите стран ЕС в Берлине неудачно попытался поцеловать министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, сообщило немецкое издание Bild.

    Издание назвало произошедшее «нападением с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок». Инцидент произошел на конференции, посвященной обсуждению развития ЕС и его возможном расширении, передает RT.

    На групповом фото министров Грлич-Радман держит Бербок за руку и пытается ее поцеловать в губы, в то время как глава немецкой дипломатии будто пытается увернуться. Как сообщает издание со ссылкой на источники из окружения Бербок, это было неуклюжей попыткой приветствия.

    Напомним, 2 ноября глава МИД Германии Анналена Бербок на конференции в Берлине заявила о «геополитической необходимости» расширения ЕС.

    Коментарии (16)
    3 ноября 2023, 18:34
    ВСУ нанесли удары по Пенсионному фонду и центру занятости в Херсонской области
    ВСУ нанесли удары по Пенсионному фонду и центру занятости в Херсонской области
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При ударе украинских военных по поселку Чаплинка в Херсонской области погибли семь человек, сообщил член Совета Федерации от региона Константин Басюк.

    ВСУ нанесли удар по гражданским объектам в Чаплинском муниципальном округе, прилеты зафиксированы в зданиях Пенсионного фонда и центра занятости, сообщил Басюк, передает ТАСС.

    Согласно предварительным данным, погибли семь человек. За жизнь еще двух человек борются медики.

    До этого при обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека.

    Коментарии (14)
    3 ноября 2023, 18:51
    Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Протопопов
    Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Протопопов
    @ Н. Болотин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скончался знаменитый фигурист Олег Протопопов, дважды становившийся чемпионом Олимпийских игр в парном катании.

    О смерти Протопопова сообщил портал The Skating Lesson на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской), ему был 91 год, передает ТАСС.

    Протопопов выступал в паре со своей супругой Людмилой Белоусовой, они стали чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке в 1964 году и в Гренобле в 1968 году. Также они четыре раза подряд завоевывали золото чемпионатов мира в 1965–1968 годах и чемпионатов Европы в 1965–1968 годах.

    В октябре стало известно о смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова.

    Коментарии (11)
    4 ноября 2023, 04:59
    Москва обвинила МОК в сегрегации по национальному признаку

    В МИД назвали решение МОК об отстранении россиян от участия в Олимпийских играх сегрегацией по национальному признаку

    Москва обвинила МОК в сегрегации по национальному признаку
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх стало проявлением сегрегации по национальному признаку и должно быть пересмотрено, заявили в МИД.

    Российские дипломаты подчеркнули в своем заявлении, опубликованном на сайте МИД, что подход Комитета не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения.

    Как отметили в министерстве, заявление МОК, что ограничительные меры в отношении участия россиян в соревнованиях связаны со специальной военной операцией России на Украине, отражают политику двойных стандартов организации.

    Как подчеркнули в МИД, опыт работы Международного олимпийского комитета доказывает, что начало военных конфликтов и активные боевые действия, предпринятые государствами во время Олимпийских игр, не были причиной отстранения национальных сборных.

    «Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах, и придерживаться буквы и нормы положений Олимпийской хартии, помня о принципе «спорт вне политики», – заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Напомним, в четверг Москва потребовала от МОК восстановить права российских и белорусских спортсменов. Ранее Москва обвинила руководство Международного олимпийского комитета в сегрегации спортсменов по национальному признаку в связи с решением МОК дисквалифицировать Олимпийский комитет России.

    Коментарии (21)
    4 ноября 2023, 00:51
    Замглавы МИД России принял посла Израиля в Москве по его просьбе

    Замглавы МИД России Руденко принял посла Израиля в Москве по его просьбе

    Tекст: Антон Никитин

    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко 3 ноября принял посла Израиля в Москве Александра Бен Цви по его просьбе, сообщил МИД РФ.

    В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что 3 ноября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял посла Государства Израиль в Москве Александра Бен Цви по его просьбе. В МИД уточнили, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по актуальным темам международной повестки дня, передает ТАСС.

    Накануне глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инициативу о переселении жителей сектора Газа в другие государства, заявив, что Москва с большой настороженностью относится к планам разрушить перспективы создания палестинского государства и обречь палестинцев на вечное бесправное существование.

    Коментарии (9)
    3 ноября 2023, 21:22
    США признали исчерпание средств Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об истощении ассигнованных Конгрессом средств на помощь Киеву.

    По словам Жан-Пьер, после объявленного в пятницу пакета военной помощи Киеву «исчерпываются оставшиеся средства» в рамках инициативы содействия безопасности Украине, предполагающей заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление техники со своих складов, передает ТАСС.

    На фоне этого пресс-секретарь Белого дома призвала Конгресс США в кратчайшие сроки одобрить предоставление дополнительной помощи Украине.

    Ранее в пятницу США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов.

    Коментарии (9)
    3 ноября 2023, 18:19
    Нелегальным мигрантам в России МВД хочет запретить открывать счета и заключать браки
    Нелегальным мигрантам в России МВД хочет запретить открывать счета и заключать браки
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МВД России подготовило проект закона, который предусматривает запрет на оказание нелегальным мигрантам некоторых услуг, сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

    По ее словам, разработан законопроект, который предполагает запрет на оказание услуг незаконным мигрантам, таких как открытие банковского счета, регистрация транспортного средства, регистрация брака и какой-либо собственности, передает ТАСС.

    Ранее СК раскрыл поставившую 100 тыс. нелегальных мигрантов в Москву группировку.

    Коментарии (27)
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    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

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