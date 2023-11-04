Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивое обертке, и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.0 комментариев
Историк: Большая историческая Россия всегда возрождается после смут
Историк Шаповалов: День народного единства становится ближе россиянам
Сплочение и объединение народа является ключевым фактором защиты нашей независимости и победы России над противниками, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. В субботу Россия празднует День национального единства.
«Исторически День народного единства связан с преодолением Смутного времени, с ополчением под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, с восстановлением российской государственности. Очень важно, что это был акт всенародного действа, в котором участвовали представители всех русских сословий, городов, народностей. Ополчение, которое освободило Москву, является основой формирования многонационального российского народа», – отмечает Владимир Шаповалов, председатель Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки, кандидат исторических наук.
После революции 1917 года этот праздник был забыт и возрожден только в 2004 году. «Праздник символизирует тот факт, что единство, согласие, солидарность являются ключевой ценностью российского общества. Только в единстве представителей разных социальных слоев, групп населения, конфессий, народностей возможно возрождение развития России», – подчеркивает эксперт.
На своем историческом пути Россия неоднократно преодолевала смутное время. «Таким смутным временем была революция 1917 года и развал Советского Союза, а также последовавший вслед за этим период кризиса. С моей точки зрения, этот праздник символизирует тот факт, что большая историческая Россия возрождается после смут, раздраев и кризиса государственности. Так было в XVII и XX веке, так происходит и сейчас. Поэтому в настоящее время, в условиях серьезных испытаний, связанных с борьбой коллективного Запада против России, для нас тем более важна историческая параллель с возрождением государственности в 1612 году», – уверен собеседник.
В идеологическом и политическом смысле этот праздник гораздо важнее, чем в середине нулевых. «Я бы поставил День народного единства в ряд ключевых для нас праздников вместе с Днем Победы. Сейчас сплочение и объединение народа является ключевым фактором защиты нашей независимости, суверенитета и победы России над нашими противниками. Единство народа в рамках военной спецоперации является залогом нашей победы. Это наша основа», – добавил собеседник.
По мнению эксперта, с каждым годом День народного единства становится ближе россиянам. «Если в первые годы, как показывали соцопросы, многие не очень хорошо понимали суть и ценность этого праздника, то сейчас пришло осознание ценности этого праздника через понимание того, насколько важным является единство внутри общества для достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной», – указал спикер.