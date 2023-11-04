Сборные России и Кубы согласовали товарищеский матч в Волгограде

Пригожин: Возвращение Пугачевой в Россию абсолютно понятно

Tекст: Татьяна Косолапова

«Пугачева вернулась домой. Ее никто здесь не запрещал. Она за годы своей жизни напела столько произведений. И не одно поколение их слушало! В общем-то, забыть ее просто невозможно. Она есть, была и будет. Она столько лет прожила в Советском Союзе, в современной России, поэтому это же не просто – приехал и уехал. Это целая жизнь, и в этой жизни она имеет право приехать домой и уехать из дома», – говорит Пригожин.



По его словам, то, что она защищает своего мужа Максима Галкина (внесен в России в реестр иноагентов), это логично, и это не накладывает на нее никаких санкций, не приводит к ее «отмене» в России.

«Учитывая всю ближневосточную историю и то, что творится сегодня в мире, а в мире очень неспокойно, ее возвращение абсолютно понятно. А что Пугачевой или таким же людям, как Пугачева, делать в других странах, на других континентах? Они там чужие люди, никому ненужные, списанные люди. Здесь она фигура. Здесь она личность. Здесь она снискала себе популярность, известность, уважение, востребованность. Здесь она стала звездой. И благодаря этому стала популярна и во всем мире», – рассуждает продюсер.

Он сомневается, что Израиль, где какое-то время проживала Пугачева со своей семьей, это то место, где артистка «хотела бы провести свою старость». Более того, вряд ли певица захочет проживать в какой-то другой стране, иначе приехала бы не в Россию, а в «совсем другую точку мира».

«Учитывая все факторы, а куда Алле Борисовне ехать-то? У нее здесь дом, на который она сама заработала, сама построила, здесь она уважаема, авторитетна, она может решить любые вопросы на абсолютно любом уровне. А это многого стоит. У нас в России в принципе только два артиста, которые решали любые вопросы: Пугачева и эстрадный певец Иосиф Кобзон», – считает Пригожин.

Также собеседник отметил, что Примадонна проделала «нелегкий путь», чтобы вернуться на Родину. «Она не просто добралась до Москвы. Она, безусловно, выглядит круто, ходит хорошо, но вот этот путь, который она преодолела, судя по тому, откуда она пришла, нелегкий. Это ж надо было через Псков пройти, через Эстонию надо было добраться, потом сесть в машину, доехать до Петербурга. Я этот маршрут проезжал и знаю, что это за маршрут. Я младше ее на 20 лет, но даже мне от такого пути было не по кайфу», – заключил продюсер.

Ранее стало известно о возвращении певицы Аллы Пугачевы в Россию. Артистку заметили на погранпереходе в Псковской области. Помощница певицы Елена Чупракова рассказала, что Пугачева приехала в Москву на неопределенное время. Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, комментируя приезд Пугачевой в Россию, заметил, что россияне могут свободно покидать страну и возвращаться в нее вне зависимости от того, являются ли они родственниками иноагентов.

Тем временем заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Пугачева наравне с другими возвращающимися в страну россиянами должна принести извинения за неоднозначные слова о соотечественниках, если такие высказывания были допущены.