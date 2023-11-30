Путину доложили о последствиях отключения России от сети финансовых разведок

Tекст: Ольга Никитина

Чиханчин рассказал главе государства, что теперь Россия ищет другие варианты и каналы, по которым сможет получать запрашиваемую информацию. На момент приостановления Росфинмониторинг, по его словам, работал с более чем с 50 странами и вел 700 финансовых расследований и порядка 230 уголовных дел.

«Поэтому такое действие, на наш взгляд, только на пользу преступному миру», – приводит его слова ТАСС.

Также Чиханчин сообщил Путину, что ведомство готовит к выпуску систему мониторинга обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Создан личный кабинет для работы с экспортерами, утверждена методология мониторинга обязательной продажи валюты, сказал он. На механизм мониторинга за валютной выручкой настраивается «антиотмывочная» система, добавил Чиханчин.

По словам главы Росфинмониторинга, его ведомство совместно с Банком России предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей в рамках антиотмывочной платформы «Знай своего клиента». При этом около 90% финансовых организаций в стране, по его оценке, законопослушны.

Ранее стало известно, что членство Росфинмониторинга в объединении финансовых разведок «Эгмонт» приостановлено.