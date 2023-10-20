Объединение финансовых разведок приостановило членство Росфинмониторинга

Объединение финансовых разведок «Эгмонт» объявило о приостановке членства Росфинмониторинга в организации

Tекст: Антон Антонов

Членство российского ведомства решено приостановить на период, который, как заявили в организации, нужен «для защиты интересов Группы «Эгмонт» и обеспечения достижимости ее целей», передает ТАСС.

В заявлении утверждается о подрыве доверия к Росфинмониторингу из-за специальной военной операции России на Украине и «выбранных» Росфинмониторингом «способов коммуникации».

Группа «Эгмонт» предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Росфинмониторинг вошел в нее в 2002 году.

Напомним, глава Национального центрального бюро Интерпола МВД России Валерий Калачев сообщал, что некоторые недружественные страны ведут закулисное обсуждение возможности исключения России из Интерпола.