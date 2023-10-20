Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.17 комментариев
Объединение финансовых разведок приостановило членство Росфинмониторинга
Объединение финансовых разведок «Эгмонт» объявило о приостановке членства Росфинмониторинга в организации
Членство Росфинмониторинга в объединении финансовых разведок «Эгмонт» приостановлено, сообщила организация, в которую входят подразделения финансовых разведок 170 стран мира.
Членство российского ведомства решено приостановить на период, который, как заявили в организации, нужен «для защиты интересов Группы «Эгмонт» и обеспечения достижимости ее целей», передает ТАСС.
В заявлении утверждается о подрыве доверия к Росфинмониторингу из-за специальной военной операции России на Украине и «выбранных» Росфинмониторингом «способов коммуникации».
Группа «Эгмонт» предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Росфинмониторинг вошел в нее в 2002 году.
Напомним, глава Национального центрального бюро Интерпола МВД России Валерий Калачев сообщал, что некоторые недружественные страны ведут закулисное обсуждение возможности исключения России из Интерпола.