Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.5 комментариев
Министр финансов Германии оценил дыру в бюджете на 2024 год
Глава минфина Германии Линднер оценил дыру в бюджете на 2024 год в 17 млрд евро
Отвечая на вопрос о дыре в бюджете на 2024 год, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что требуется «принять меры» по 17 млрд евро.
Ведущая телеканала ZDF спросила его о размере дыры в пока еще не принятом бюджете в связи с бюджетным кризисом, передает РИА «Новости».
Линднер ответил, что «потребуется принять меры примерно по 17 млрд евро». При этом он не стал говорить о «бюджетном кризисе». Линднер сказал, что требуется «заново, быстро и тщательно принять решение», передает ТАСС.
Министр заверил, что «государство совершенно дееспособно». Он подчеркнул, что «федеральный бюджет в целом составляет 450 млрд евро».
Напомним, Федеральный конституционный суд Германии счел недопустимым перевод 60 млрд евро из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов. Министерству финансов ФРГ пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года.
Шольца высмеяли во время его выступления в Бундестаге. Financial Times пишет, что система по борьбе с экономическими кризисами в Германии, выстроенная Шольцем, «разорвалась в клочья».