Министр финансов Германии оценил дыру в бюджете на 2024 год

Глава минфина Германии Линднер оценил дыру в бюджете на 2024 год в 17 млрд евро

Tекст: Антон Антонов

Ведущая телеканала ZDF спросила его о размере дыры в пока еще не принятом бюджете в связи с бюджетным кризисом, передает РИА «Новости».

Линднер ответил, что «потребуется принять меры примерно по 17 млрд евро». При этом он не стал говорить о «бюджетном кризисе». Линднер сказал, что требуется «заново, быстро и тщательно принять решение», передает ТАСС.

Министр заверил, что «государство совершенно дееспособно». Он подчеркнул, что «федеральный бюджет в целом составляет 450 млрд евро».

Напомним, Федеральный конституционный суд Германии счел недопустимым перевод 60 млрд евро из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов. Министерству финансов ФРГ пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года.

Шольца высмеяли во время его выступления в Бундестаге. Financial Times пишет, что система по борьбе с экономическими кризисами в Германии, выстроенная Шольцем, «разорвалась в клочья».



