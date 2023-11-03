Эксперт: Поддержка НКО остается приоритетом государственной политики

Члены Общественной палаты поделились своими впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным

Tекст: Олег Исайченко

«Я была рада тому, что на встрече речь шла о поддержке некоммерческих организаций. Президент об этом сказал в самом начале. Поддержка не снижается, значительные средства выделяются и будут выделяться Фондом президентских грантов», – рассказала Елена Тополева-Солдунова, председатель комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора.

«Еще больше средств привлекается в качестве софинансирования и со стороны субъектов, и самими грантополучателями. Времена сейчас не самые простые, поэтому поддержка НКО остается приоритетом государственной политики, о чем и сказал президент. Все это восприняли с большим воодушевлением», – указала она.

«Кроме того, затрагивались важные вопросы, касающиеся новых регионов: о строительстве, о восстановлении инфраструктуры, об улучшении жизни граждан. Также мне очень понравилось предложение Ирины Великановой, председателя комиссия по культуре, чтобы наряду с программой «Земский учитель» у нас появилась программа «Земский работник культуры». Президент хорошо отреагировал на это предложение», – пояснила собеседница.

«Также была поднята тема демографии и того, что в некоторых регионах существуют запреты препаратов, которые способствуют прерыванию беременности. Президент очень интересно ответил: он предложил подумать, как создавать условия, чтобы женщины не прерывали беременность. Это его высказывание было встречено аплодисментами», – призналась спикер.

«На этой встрече я проинформировал президента о том, что заключил контракт с Минобороны. Выезжаю в войска в качестве добровольца. Глава государства поддержал мое решение и сказал, что мне нужно еще пройти дополнительную подготовку. Я буду ее проходить в краевом подразделении в БАРСе», – рассказал Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

В пятницу в Музее Победы в Москве президент Владимир Путин провел встречу с членами Общественной палаты РФ нового, восьмого состава и председателями региональных общественных палат. Стоит отметить, что впервые в состав ОП вошли представители новых регионов, сообщает Кремль.

Путин напомнил, что встреча проходит накануне Дня народного единства, а также поблагодарил членов ОП за их гражданскую позицию. «Я знаю, что многие члены Общественной палаты находятся под санкциями – это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России. Различные общественные организации привлекли для реализации своих проектов 125 млрд рублей, которые так или иначе затронули жизнь 15 млн граждан страны», – отметил он.

Он также указал: Россия перестает быть «страной-бензоколонкой», как ее пренебрежительно называли на Западе: «У нас в структуре роста экономики уже 43% – перерабатывающее производство. У нас в этом году рост ВВП будет 2,8–2,9%, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы – минус», – приводит ТАСС слова президента.

Также он коснулся причин СВО, отметив, что к 24 февраля 2022 года альтернативы специальной военной операции не осталось «У нас другого выбора не было. Перед тем как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», – напомнил Путин.

Кроме того, он подчеркнул: Россия продолжит выделять деньги на развитие новых регионов, так как экономика работает ритмично и «все получается». Глава государства подчеркнул, что российские власти не отказываются от своих планов ни в социальной сфере, ни в вопросе развития инфраструктуры, а также касаемо поддержки промышленности и безопасности. Он добавил, что «есть и дополнительные ресурсы на развитие территорий».