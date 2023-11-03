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Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Путин поздравил россиян с наступающим Днем народного единства
В ходе встречи с новым составом Общественной палаты президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем народного единства, который отмечается в стране 4 ноября.
По его словам, праздник имеет большое значение для России, в его названии заложен его глубокий смысл – День народного единства, передает ТАСС.
«Всех вас поздравляю с этим праздником и всех граждан нашей страны», – сказал Путин.
Напомним, президент России 4 ноября традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.