Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Путин поздравил россиян с наступающим Днем народного единства

Tекст: Александра Юдина

По его словам, праздник имеет большое значение для России, в его названии заложен его глубокий смысл – День народного единства, передает ТАСС.

«Всех вас поздравляю с этим праздником и всех граждан нашей страны», – сказал Путин.

Напомним, президент России 4 ноября традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.