Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали

Tекст: Елизавета Шишкова

«Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», – передает его слова ТАСС.

Поэтому, пояснил Путин, у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию на Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия защищает свои ценности в Донбассе и Новороссии.