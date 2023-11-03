Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.6 комментариев
Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
Россия была вынуждена «расчехлить автомат», так как к моменту начала спецоперации на нее уже напали, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.
«Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», – передает его слова ТАСС.
Поэтому, пояснил Путин, у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию на Украине.
Ранее Путин заявил, что Россия защищает свои ценности в Донбассе и Новороссии.