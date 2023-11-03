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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    25 комментариев
    3 ноября 2023, 17:12

    Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали

    Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия была вынуждена «расчехлить автомат», так как к моменту начала спецоперации на нее уже напали, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.

    «Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», – передает его слова ТАСС.

    Поэтому, пояснил Путин, у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию на Украине.

    Ранее Путин заявил, что Россия защищает свои ценности в Донбассе и Новороссии.

    3 ноября 2023, 15:44
    Путин: Запад хотел «победить Россию на поле боя», а сейчас поет по-другому
    Путин: Запад хотел «победить Россию на поле боя», а сейчас поет по-другому
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада раньше намеревались «победить Россию на поле боя», а сейчас уже заговорили по-другому, отметил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России.

    «В военном плане – вот, надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно, это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о них.

    Коментарии (15)
    3 ноября 2023, 15:48
    Путин: Украину создали при СССР за счет включения южнорусских земель
    Путин: Украину создали при СССР за счет включения южнорусских земель
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В составе Российской империи не было Украины, ее сформировали только при советской власти, заявил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты.

    «Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все южнорусские земли были переданы при формировании Советской Украины, в период создания СССР. Не было еще никакой Украины в составе [Российской] империи, были области», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что при формировании СССР создали Украину, «прежде всего и в значительной степени – за счет южнорусских земель».

    Также в ходе встречи глава государства отметил, что Россия защищает свои ценности, историю, культуру, язык, в том числе в Донбассе и в Новороссии.

    Коментарии (29)
    3 ноября 2023, 16:21
    Путин рассказал о планах Запада о смене элит на Украине из-за коррупции
    Путин рассказал о планах Запада о смене элит на Украине из-за коррупции
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    На Украине самый высокий в мире уровень коррупции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

    «У нас и в России много проблем, мы в России, да и во всем мире боремся с коррупций, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, – такого в мире нет, я вас уверяю, в мире нет», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства также уточнил, что борьба с коррупцией на Украине, которая задумана США, не даст результата. По его словам, на Украине «эта коррупция фактически узаконена». «Почему американцы все пытаются бороться с этой коррупцией и ничего не получается? Я думаю, что и не получится», – добавил он.

    «Они сейчас задумали смену элит – и экономических, и политических – все будет то же самое», – подчеркнул Путин.

    Ранее более 30% украинцев заявили, что уровень коррумпированности на Украине безнадежный, и положительных изменений в так называемой борьбе с коррупцией нет.

    В сентябре бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не могут справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения.

    Коментарии (4)
    3 ноября 2023, 15:28
    Путин: Россия защищает свою культуру, историю и язык в Донбассе и Новороссии
    Путин: Россия защищает свою культуру, историю и язык в Донбассе и Новороссии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна защищает свои ценности, историю, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии.

    «Давайте вспомним то, что происходило во времена, скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Почему? Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И это самое главное, потому что если разрушается культура, и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной», – заявил глава государства в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России, передает официальный сайт президента.

    «Почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Именно за этот выбор. Он думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны», – сказал президент. 

    «Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий», – подчеркнул Путин.


    Ранее президент России Владимир Путин, говоря о целях спецоперации на Украине, заявил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.

    Коментарии (18)
    3 ноября 2023, 16:02
    Путин заявил о продаже Украиной оружия на Ближний Восток и талибам
    Путин заявил о продаже Украиной оружия на Ближний Восток и талибам
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина продает оружие Украине и талибам (движение «Талибан» запрещено в России), оно распространяется по всему миру, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России.

    «Сейчас говорят – оружие появляется на Ближнем Востоке с Украины. Конечно, появляется, продают потому что», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, украинцы продают оружие и талибам (запрещено в России), а оттуда «идет куда угодно дальше».

    Ранее Путин сообщал, что на Украине занимаются продажей оружия, часть из него попадает в Африку, часть – на Ближний Восток.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2023, 16:27
    Путин похвалил воюющих в зоне СВО жителей Кавказа
    Путин похвалил воюющих в зоне СВО жителей Кавказа
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кавказцы блестяще проявили себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, отметил президент России Владимир Путин.

    На встрече с новым составом Общественной палаты России Путин, говоря о кавказцах, находящихся в зоне СВО, заявил, что они воюют отлично, передает ТАСС.

    «Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции с Кавказа, – их много и воюют они отлично, героически», – сказал российский лидер.

    Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов по складам и пунктам дислокации ВСУ.

    Коментарии (3)
    3 ноября 2023, 15:57
    Путин назвал госпереворот на Украине причиной воссоединения России с Крымом
    Путин назвал госпереворот на Украине причиной воссоединения России с Крымом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Воссоединения России и Крыма не произошло бы, если бы не государственный переворот на Украине в 2014 году, заявил российский президент Владимир Путин.

    Если бы у России складывались отношения с Украиной доброжелательно, «в голову бы никому не приходило совершать действия», связанные с Крымом, сказал президент на встрече с новым составом Общественной палаты, передает ТАСС.

    «Ну как? Если б там все было хорошо, и к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы вот этих государственных переворотов, то разве бы в голову кому-нибудь в России бы пришло действовать в Крыму так же, как мы действовали? Ну конечно же, нет. Надо же было защищать людей от этой нацистской мрази», – сказал он.

    Также в ходе встречи глава государства отметил, что Россия защищает свои ценности, историю, культуру, язык, в том числе в Донбассе и в Новороссии.

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    3 ноября 2023, 16:15
    Путин: На события в Махачкале власти отреагируют в соответствии с российскими законами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские власти должным образом отреагируют на события в Махачкале, заявил Владимир Путин на форуме «Сообщество». Главу государства поразила реакция Запада на произошедшее в столице Дагестана.

    «Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами отреагировать. Мы это сделаем, конечно», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    «Мы, конечно, должны с ясной головой воспринимать все происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет... Надо просто понимать, что происходит. А вбрасывают, мы же знаем, через соцсети, вбрасывали люди, которые проживают за границей, в том числе на Украине», – заявил президент.

    Глава государства, как сообщает официальный сайт президента,  отметил, что его удивила позиция заокеанских «деятелей» на произошедшее: «Они вроде как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы».

    Напомним, жители Дагестана устроили погром в аэропорту Махачкалы из-за приземления там борта из Израиля. Ранее Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии спецслужб Запада.

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    3 ноября 2023, 16:54
    Путин пошутил о «художественном свисте» украинских военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе встречи с новым составом Общественной палаты президент Владимир Путин назвал украинских военных «большими специалистами по художественному свисту».

    «Вы какие произведения играете, ребят?» – спросил глава государства молодого человека, играющего на скрипке, передает ТАСС.

    Юноша ответил ему, что исполняет Иоганна Баха и Никколо Паганини, военные песни, исполняемые в том числе художественным свистом.

    «Вы с художественным свистом можете выступить на той стороне линии фронта – они большие специалисты по художественному свисту», – пошутил Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия защищает свои ценности, историю, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии. Глава государства, говоря о целях спецоперации на Украине, уточнил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 21:29
    Песков: Рабочие мероприятия у Путина могут длиться до часу-двух ночи

    Tекст: Ольга Иванова

    У президента России Владимира Путина достаточно напряженный рабочий график, но большая его часть не носит публичный характер, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков программе «Москва. Кремль. Путин».

    Он уточнил, что иногда мероприятия могут длиться и «до часу, до двух часов ночи», передает ТАСС.

    Ранее Песков рассказал, что каждый российский турист, достаточно подготовленный для сложных походов, имеет возможность отдыхать в тех же местах, что и президент Владимир Путин, который любит проводить отпуск в тайге.

    Коментарии (2)
    3 ноября 2023, 17:04
    Путин: Украина истребляла русских в Донбассе под аплодисменты Запада
    Путин: Украина истребляла русских в Донбассе под аплодисменты Запада
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина объявила русских некоренной нацией, параллельно истребляя их в Донбассе под аплодисменты Запада, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты.

    «Когда начали истреблять все русское там [на Украине] – это, конечно, запредельные вещи. А когда в конце концов объявили, что русские являются некоренной нацией на этих землях – то это вообще полный беспредел», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Он добавил, что параллельно с этим киевский режим начал «истреблять русских в Донбассе под аплодисменты Запада».

    Ранее Путин назвал госпереворот на Украине причиной воссоединения России с Крымом.

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    3 ноября 2023, 15:52
    Путин: Россия становится самодостаточной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия становится во всех смыслах самодостаточной, в таких условиях число желающих исключать ее из международных организаций будет сокращаться, а желающих пригласить к совместной работе – расти, заявил глава государства Владимир Путин.

    В ходе встречи с новым составом Общественной палаты России Путин заявил, что экономика страны «должна по ключевыми компонентам быть самодостаточной, такой, которая позволяет стране не только выживать, но и идти вперед», передает ТАСС.

    По словам российского лидера, Россия сейчас находится на пути к самодостаточности, он отметил, что в структуре роста экономики страны 43% составляет перерабатывающее производство.

    «Вот когда мы превращаемся с вами сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики уже 43% – перерабатывающее производство, когда мы перестаем [быть такими], как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика. Вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций, а будет все больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе», – сказал он.

    Ранее Путин спрогнозировал рост ВВП в России в 2023 году.

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    3 ноября 2023, 16:59
    Путин: Новые регионы России являются нашими историческими территориями
    Путин: Новые регионы России являются нашими историческими территориями
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Название «новые регионы» не совсем соответствует историческому положению Донбасса, Запорожья и Херсонщины, которые издавна входили в состав Российского государства, заявил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

    «Новые [регионы], они же не новые для нас, это российские территории, но «новые старые» как-то тоже [странно]. Какие старые? Можно сказать «наши исторические территории». Давайте подумаем», – прокомментировал глава государства предложение называть эти территории «новыми старыми» регионами, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит выделять деньги на развитие новых регионов, так как экономика работает ритмично и «все получается».

    Коментарии (3)
    3 ноября 2023, 16:35
    Путин призвал реагировать на трагедию в Газе с пониманием того, где корень зла

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На трагедию в секторе Газа необходимо реагировать с пониманием, где находится «корень зла», заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.

    «Мы, конечно, при этом должны с ясной головой воспринимать все эти происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет», – приводит его слова ТАСС. Путин отметил, что у людей, спокойно смотрящих на происходящее в Газе, каменное сердце.

    «Легко вбросить искру, очень легко! На фоне происходящих ужасов там [в Газе] это легко сделать. Потому что, как я уже говорил на встрече с коллегами при проведении Совета Безопасности, когда смотришь на страдающих и окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слезы на глаза наворачиваются. Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное!» – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2023, 14:29
    Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным

    Путин и Лукашенко обсудили электрификацию железной дороги Брест – Казань

    Tекст: Александра Юдина

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что затронул в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос электрификации железной дороги Брест – Казань.

    Уточняется, что обсуждалось «создание инфраструктуры для электротранспорта», передает БелТА.

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко в ходе телефонной беседы обсудили подготовку к очередному заседанию Совета ОДКБ.

    В сентябре белорусский лидер обсуждал с российским коллегой два крупных проекта в промышленной и транспортной сферах.

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