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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    10 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    23 комментария
    3 ноября 2023, 13:09

    Экс-министр Германии сравнил ситуацию в мире с событиями 1914 года

    Экс-министр Германии Фишер сравнил ситуацию в мире с событиями 1914 года

    Tекст: Вера Басилая

    Нынешний кризис вокруг сектора Газа подталкивает Ближний Восток к грани мирового конфликта, трудно не думать о 1914 годе, когда неконтролируемые события ускорили Первую мировую войну, заявил экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер Йошка Фишер в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

    Фишер считает, что в мире происходит «новая геополитическая поляризация, в которой никто не получит преимуществ». По его словам, Запад встал на сторону Киева и Тель-Авива, тогда как Россия и Китай, как и почти весь так называемый Глобальный Юг, оказались на противоположной стороне, но эту динамику в западных странах не примут. Политик подчеркнул, что необходимо приложить титанические дипломатические усилия, чтобы остановить этот процесс, передает РИА «Новости».

    Он обратил внимание, что помимо конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в мире существуют и другие потенциальные очаги войны, в том числе на Балканах, в Африке, в Китайском море и Тайваньском проливе.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации нынешнего конфликта между Израилем и Палестиной может начаться третья мировая война.

    До этого Израиль заявил о «третьей мировой войне против радикального ислама».

    2 ноября 2023, 21:54
    Армия Израиля полностью окружила город Газа

    Представитель Армии Израиля Хагари: Военные полностью окружили город Газа

    Армия Израиля полностью окружила город Газа
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные Израиля в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС завершили окружение Газы, сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

    Он уточнил, что израильские военные полностью окружили крупнейший город палестинского анклава Газу, сообщает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля уже прошла окраины города Газа и добивается успехов в ходе операции.

    Коментарии (15)
    2 ноября 2023, 19:25
    Сенат США отказался рассматривать проект помощи Израилю без упоминания Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Сенат не станет рассматривать проект помощи Израилю, подготовленный республиканцами, без учета нужд Украины.

    Выступая на рабочей сессии в Сенате, Шумер назвал проект республиканцев «ошибочным предложением» и заявил, что взамен орган разработает собственную двухпартийную инициативу, в которой уделит внимание и Израилю, и Украине, передает РИА «Новости».

    Также проект будет включать средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь жителям Газы.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать в один законопроект с выделением средств Израилю.

    Коментарии (8)
    3 ноября 2023, 10:28
    Армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС
    Армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия обороны Израиля вошла в административный центр сектора Газа – город Газу, там ведутся ближние бои, сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

    Он сообщил, что израильские силы «уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия», передает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Hill.

    Хагари заявил, что израильские солдаты одерживают верх.

    В свою очередь начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил, что израильские войска действуют в центре города Газа и «ведут бои лицом к лицу».

    Накануне вечером сообщалось, что военные Израиля в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС завершили окружение Газы.

    Коментарии (4)
    3 ноября 2023, 04:42
    Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины

    Палата представителей одобрила законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует упоминание Украины, свидетельствуют результаты голосования.

    Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196. Инициатива получила поддержку в нижней палате Конгресса, где республиканцы удерживают большинство, на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Последний незадолго до голосования заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, и вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу, передает РИА «Новости».

    Накануне Сенат США отказался рассматривать проект помощи Израилю без упоминания Украины.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 21:59
    ХАМАС назвало количество уничтоженной израильской техники в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ХАМАС уничтожили шесть израильских танков и две бронемашины в ходе атаки рядом с городом Газа, утверждает боевое крыло движения – группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    Представитель группировки заявил, что сторонники ХАМАС «провели атаку на северо-западе города Газа, в ходе которой было уничтожено шесть танков и два бронетранспортера противника», его слова приводит телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

    По словам представителя ХАМАС, в ходе атаки также были убиты и ранены несколько солдат армии Израиля.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продвижении израильских войск к центру города Газа.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 15:29
    Бахрейн отозвал посла из Израиля

    Бахрейн приостановил экономические отношения с Израилем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Бахрейна решили отозвать посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак поддержки народа Палестины на фоне израильских действий в секторе Газа, говорится в заявлении Палаты депутатов (нижняя палата парламента) Бахрейна.

    Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, также принято решение вернуть в страну посла королевства в Израиле, экономические отношения с еврейским государством приостановлены, передает ТАСС.

    Ранее в связи с действиями Израиля в секторе Газа президент Колумбии Густаво Петро и президент Чили Габриэль Борич сообщили, что послов этих стран в Израиле решено отозвать для консультаций.

    Коментарии (3)
    3 ноября 2023, 12:04
    Названы цели ЦАХАЛ после окружения Газы

    Политолог Ципис: Окружение Газы необходимо ЦАХАЛ для уничтожения центров управления ХАМАС

    Названы цели ЦАХАЛ после окружения Газы
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В городе Газа располагаются центры управления боевиками ХАМАС. Поэтому окружение и взятие этого населенного пункта очень важно для армии Израиля, так как позволит обезглавить группировку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее силы ЦАХАЛ полностью окружили город Газа.

    «Окружение города Газа имеет большое значение, так как в населенном пункте располагаются штабы и офисы ХАМАС. Израильская армия будет стремиться захватить информацию, которая может содержаться в центрах управления группировки, а также уничтожить как можно больше боевиков и лидеров организации», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Газа – густонаселенный город, поэтому бои там ведутся в основном на ближней дистанции. Для этого Израиль использует небольшие мобильные группы, оснащенные малогабаритной техникой. Работают подразделения специального назначения и снайперы. Также для разведки в данной местности активно применяются беспилотники», – отмечает собеседник.

    «Военные Израиля стремятся к тому, чтобы взять Газу под свой контроль и ликвидировать сеть тоннелей под городом. Мирное население будет сосредоточено в местах, по которым не наносятся удары, также для гражданских откроют гуманитарные коридоры. После захвата населенного пункта мы будем удерживать его и продвигаться на юг сектора», – резюмировал Ципис.

    Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛ в ходе операции против движения ХАМАС завершили окружение города Газа, который является крупнейшим населенным пунктом палестинского анклава.

    Утром Хагари сообщил, что израильская армия уже вошла в город Газа. Он отметил, что солдаты «уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия», и одерживают верх над ХАМАС. В свою очередь начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильские войска действуют в центре города Газа и «ведут бои лицом к лицу».

    В израильской армии также заявляли о ночных боях в секторе Газа. Так, силы ХАМАС обстреляли ЦАХАЛ противотанковыми ракетами и привели в действие несколько самодельных бомб. Ранее израильская армия сообщила о гибели в ходе боев в секторе Газа подполковника Салмана Хабаки, среди погибших военных ЦАХАЛ он является самым высокопоставленным командиром.

    Накануне представитель ХАМАС заявил, что сторонники группировки «провели атаку на северо-западе города Газа, в ходе которой было уничтожено шесть танков и два бронетранспортера противника». Также, по его словам, в ходе боев были убиты и ранены несколько солдат армии Израиля.

    Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа. Эксперты отмечали, что силы ЦАХАЛ собираются двигаться медленно, пока полностью не уничтожат ХАМАС.

    Коментарии (5)
    3 ноября 2023, 12:07
    Появилось видео «сумасшедшего рывка» бойца ХАМАС к израильскому танку

    War Zone: Боец ХАМАС сумел заложить бомбу в израильский танк «Меркава»

    Появилось видео «сумасшедшего рывка» бойца ХАМАС к израильскому танку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обозреватель издания The War Zone Говард Альтман рассказал, что боец ХАМАС «заложил бомбу» в израильский танк «Меркава» в ходе столкновения в районе Газы Зайтун.

    Отмечается, что боец выбрался из подземного укрытия, добежал до бронированной машины и установил на нее самодельное взрывное устройство, передает RT.

    Альтман назвал маневр «сумасшедшим девятисекундным рывком», после которого боец ХАМАС бросился к укрытию и выстрелил из гранатомета.

    Ранее в «Хезболле» заявили об уничтожении израильского танка «Меркава».

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    3 ноября 2023, 12:38
    МОК попытался оправдаться за двойные стандарты к спортсменам из России и Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Международный олимпийский комитет предпринял попытку оправдаться за разную реакцию на конфликты на Украине и в Газе тем, что Россия якобы нарушила в феврале прошлого года олимпийское перемирие, которое длится неделю после окончания игр, «чего нельзя сказать об Израиле», отметили в пресс-службе МОК.

    По информации пресс-службы, сформулированные МОК принятые меры и рекомендации последовали за «вторжением российских военных на Украину во время зимних Олимпийских и Паралимпийских игр прошлого года в Пекине», передает РИА «Новости».

    Представители пресс-службы утверждают, что это было нарушением олимпийского перемирия, действовавшего в то время, а также нарушением Олимпийской хартии.

    Ранее МОК напомнил спортсменам об ответственности за дискриминацию на фоне израильско-палестинского конфликта, заявив, что придерживается «принципа индивидуальной ответственности». По заявлению Международного олимпийского комитета, спортсмены «не могут нести ответственность за действия своих правительств».

    Москва назвала эти заявления примером предвзятости и свидетельством несостоятельности МОК и потребовала восстановить в правах российских спортсменов и отказаться от двойных стандартов.

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    2 ноября 2023, 18:03
    В Израиле заявили о начале окружения военными города Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные Израиля находятся уже непосредственно на территории города Газа и окружают его с разных сторон, сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

    По его словам, армия Израиля уже добивается прогресса, находясь в городе Газа. Он подчеркнул, что израильские военные вынуждены «воевать в очень сложной ситуации, в густонаселенной, застроенной местности», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что на севере сектора Газа Армия обороны Израиля смогла прорвать переднюю линию обороны ХАМАС.

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    3 ноября 2023, 08:09
    Израиль заявил о ночном бое с ХАМАС в секторе Газа

    Армия обороны Израиля сообщила о ночном бое с ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    На территории сектора Газа ночью израильских военных обстреляли противотанковыми ракетами и привели в действие несколько самодельных бомб, противник был уничтожен, сообщили в Армии обороны Израиля.

    В заявлении ЦАХАЛ сообщается, что во время ночного столкновения наземные силы направляли удары авиации и артиллерии, «террористы» были уничтожены, передает РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что военные Израиля завершили окружение Газы.

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    2 ноября 2023, 14:29
    Захарова раскритиковала антироссийский призыв Израиля

    Москва назвала антироссийским призыв Тель-Авива не ездить на Северный Кавказ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Призывы израильской стороны к согражданам не ездить на Северный Кавказ рассматриваются Москвой как антироссийский шаг, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Подобные заявления считаются Москвой антироссийским шагом, вводящим в заблуждение население Израиля, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Подобные действия нацелены против России и не имеют «никакого отношения к реальности».

    Реальностью же является реакция российских властей на государственном, политическом и общественном уровнях после событий в Махачкале. Сам Дагестан на уровнях от руководства до представителей всех конфессий и общественности высказался о произошедшем, отметила дипломат.

    Она выразила надежду, что именно эта позиция будет доведена через официальные органы Израиля до израильского народа.

    В странах НАТО сейчас проходят митинги, протесты и мероприятия не просто в поддержку Палестины, но митинги антиизраильского характера, а также делаются угрожающие заявления, обратила внимание Захарова.

    В них участвуют множество людей, сотни тысяч и миллионы сразу в нескольких странах альянса. Но при этом Тель-Авив не делал заявлений и предупреждений о том, что гражданам Израиля не рекомендуются поездки в эти страны.

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    2 ноября 2023, 14:44
    Израиль заявил о гибели в Газе высокопоставленного военачальника

    i24: Армия Израиля заявила о гибели высокопоставленного командира в боях в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели в ходе боев в секторе Газа подполковника Салмана Хабаки, среди погибших израильских военных он является самым высокопоставленным командиром, сообщает телеканал i24.

    Газета Haaretz отмечает, что Хабака был командиром 53-го батальона армии Израиля. Согласно данным i24, число израильских военных, погибших с начала наземной операции, достигло 18 человек, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что в Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тыс. человек.

    Между тем стало известно, что число погибших в секторе Газа превысило 9 тыс. человек.

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    3 ноября 2023, 01:49
    Американская разведка заявила о нежелании Ирана воевать с Израилем и США

    CNN: Разведка США считает, что Иран хочет избежать прямого конфликта с Израилем или Соединенными Штатами

    Tекст: Антон Никитин

    Разведка США полагает, что Иран выверяет свой ответ на военные действия Израиля в секторе Газа с целью избежать прямого конфликта с Израилем или Соединенными Штатами, сообщил американский телеканал CNN.

    По данным, имеющимся у американского чиновника, знакомого с данными разведки США по региону, Тегеран знает, что если шиитское движение «Хезболла» добьется эскалации конфликта с Израилем или США, то это, скорее всего, спровоцирует прямое столкновение с Ираном, которое может иметь для него разрушительные последствия, передает ТАСС.

    По словам источника телеканала, после обострения конфликта Израиля и ХАМАС США сосредоточили в регионе значительные военные силы, а израильская армия расположилась на всех направлениях возможного удара, что позволило Ирану заявить о предпринимаемых действиях в защиту палестинцев, избегая при этом прямого военного столкновения.

    Во вторник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о неспособности Израиля противостоять палестинцам.

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    2 ноября 2023, 20:05
    Нетаньяху заявил о продвижении израильских войск к центру города Газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армия Израиля уже прошла окраины города Газа и добивается успехов в ходе операции, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По его словам, успехи израильских войск впечатляющие. «Мы продвигаемся. Ничто не остановит нас», – написал Нетаньяху в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.

    Начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви сообщил ранее, что военные Израиля окружают город Газу – крупнейший в анклаве – с нескольких сторон.

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