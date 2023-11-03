Военкоры прочитали свои стихи на вечере «Русское слово» в Мелитополе

Военкоры прочитали свои стихи на первом поэтическом вечере «Русское слово» в Мелитополе

На мероприятие пригласили студентов мелитопольского университета МГУ, Мелитопольское литературное объединение ЛитО имени Павла Ловецкого, молодежь из Запорожской и Херсонской областей и других.

Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев, выступая перед участниками мероприятия, подчеркнул, что подобные встречи необходимо проводить как можно чаще, ведь именно благодаря им жители новых регионов России могут почувствовать себя полноценной частью нашей огромной страны.

«Почему вообще «Русское слово», почему вообще мы решили все это сделать – потому что мы вовлечены в процесс с самого начала, с тех самых событий февраля прошлого года. Запорожская и Херсонская области – для нас уже не чужие, а родные места. Мы все, весь наш большой медиахолдинг, бываем здесь довольно часто», – отметил Костылев.

Глава медиахолдинга Readovka прочел стихотворения собственного сочинения, среди которых есть одно пророческое – написанное в 2007 году – под названием «Днепр выходит из берегов», которое в итоге предсказало катастрофу, произошедшую летом этого года в Херсонской области после атаки ВСУ на Каховскую ГЭС.

Продолжили культурную программу вечера поэты Смоленского литературного объединения «Персона» Андрей Федоскин, Михаил Кузнецов и Вадим Мозговой, а также поэт Марат Исенов, автор пяти поэтических книг.

Почетным гостем вечера стал один из известных выходцев литературного объединения «Персона» – военкор и основатель медиапроекта WarGonzo Семен Пегов, он прочел несколько стихотворений собственного сочинения, посвященных русскому солдату, любви к Родине и женщинам, а также познакомил аудиторию с произведениями, выражающими в своих строках надежду на нашу общую скорую победу.

Среди гостей поэтического вечера также был известный музыкальный исполнитель, уроженец ДНР, Аким Апачев, который прочел собравшейся аудитории произведение собственного сочинения, посвященное Донецку.

Кроме того, со своими стихотворениями выступил министр по молодежной политике Херсонской области Игорь Астранин. Он выразил надежду, что подробные мероприятия в новых регионах России будут проводиться на регулярной основе.

Продолжился вечер лекцией ведущего аналитика телеграмм-канала «Readovka Объясняет» Александра Соцкого, посвященной истории освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.

Во второй части мероприятия состоялась презентация «Персоны», родина которой находится в Смоленской области. Запорожская область ответила смоленским коллегам собственной презентацией Мелитопольского литературного объединения, после чего представители обеих команд выразили надежду на дальнейшее плотное взаимодействие и укрепление творческих связей.

Окончанием вечера стал поэтический мастер-класс, в котором также приняли участие выступившие со своими стихотворениями дети и преподаватель русского языка и литературы из Геническа. Ребята прочли свои стихотворения и получили профессиональные советы и слова поддержки от Семена Пегова, а также доктора филологических наук, профессора Смоленского государственного университета Ларисы Павловой и доктора филологических наук, профессора Смоленского государственного университета Ирины Романовой в неформальной обстановке.