Москвичей предупредили о сильном снегопаде

Гидрометцентр: В Москве за сутки выпадет 20% месячной нормы осадков

Tекст: Вера Басилая

Синоптик объяснил, что на европейскую Россию перемещается активный средиземноморский циклон, который пройдет ночью через Москву, будут обильные осадки и метель, передает РИА «Новости».

По словам Вильфанда, порывы ветра ожидаются до 17 метров в секунду, температура будет в диапазоне от 0 до минус 3 градусов. При этом москвичи не заметят потепления.

Он также заявил, что высота сугробов к 1 декабря будет превышать многолетние значения – 25 см.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина заявила, что в Москве ожидается одна из сильнейших магнитных бурь года, может появиться полярное сияние 30 ноября и 1 декабря.