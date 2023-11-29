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    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    9 комментариев
    29 ноября 2023, 20:56

    Москвичей предупредили о сильном снегопаде

    Гидрометцентр: В Москве за сутки выпадет 20% месячной нормы осадков

    Москвичей предупредили о сильном снегопаде
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшие сутки в Москве выпадет 20% месячной нормы осадков, высота сугробов достигнет нормы февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Синоптик объяснил, что на европейскую Россию перемещается активный средиземноморский циклон, который пройдет ночью через Москву, будут обильные осадки и метель, передает РИА «Новости».

    По словам Вильфанда, порывы ветра ожидаются до 17 метров в секунду, температура будет в диапазоне от 0 до минус 3 градусов. При этом москвичи не заметят потепления.

    Он также заявил, что высота сугробов к 1 декабря будет превышать многолетние значения – 25 см.

    Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина заявила, что в Москве ожидается  одна из сильнейших магнитных бурь года, может появиться полярное сияние 30 ноября и 1 декабря.

    27 ноября 2023, 19:40
    В Москве два человека погибли после падения с балкона горящей квартиры
    В Москве два человека погибли после падения с балкона горящей квартиры
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Два человека погибли после того, как выпали с 11 этажа горящей квартиры в Новой Москве, сообщили в экстренных службах.

    Как указал Telegram-канал Mash, пожар в жилом доме произошел в поселке Знамя Октября. По словам очевидцев, до того, как вспыхнул пожар, из квартиры слышались крики и хлопки, передает «Московский комсомолец».

    Как рассказали соседи, после того как начался пожар, женщина выбежала на балкон и принялась звать на помощь со словами, что она не виновата. После чего на балконе появился мужчина и столкнул ее вниз, а потом упал сам.

    Источник в экстренных службах уточнил, что при пожаре погибли два человека, они выпрыгнули из окна квартиры до прибытия пожарных, пишет ТАСС.

    В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что в поселении Рязановское, поселке Знамя Октября, произошел пожар на 11-м этаже 14-этажного жилого дома. В ведомстве добавили, что в 17:53 пожар был локализован.

    Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в подмосковном Орехово-Зуеве погибли двое взрослых и два ребенка.

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    27 ноября 2023, 11:03
    Цены на такси в Москве взлетели до максимума из-за снегопада
    Цены на такси в Москве взлетели до максимума из-за снегопада
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Цены на такси в Москве стремительно выросли из-за сильного снегопада, обрушившегося на столичный регион в ночь на понедельник.

    Так, 16-минутная поездка от станции метро «Добрынинская» до «Шаболовской», согласно данным одного из агрегаторов, будет стоить 900 рублей. Другой агрегатор приводит данные, согласно которым стоимость поездки превысит 1 тыс. рублей, сообщает «Рен-ТВ».

    Один из водителей рассказал, что в такую погоду не выезжают 60% таксистов. По его словам, очень много пассажиров, такси очень мало, случаются аварии. Цена на поездку из-за непогоды, отметил он, повысилась почти в два раза.

    Напомним, порядка 50 авиарейсов отменены и задерживаются на прилет и вылет из Москвы.

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    29 ноября 2023, 18:09
    Москвичам пообещали полярное сияние

    Астрофизик Абунина: Сильная магнитная буря ожидается в Москве 30 ноября и 1 декабря

    Москвичам пообещали полярное сияние
    @ Андрей Попов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Полярное сияние может появиться над Москвой 30 ноября и 1 декабря, ожидается одна из сильнейших магнитных бурь года, заявила сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

    Абунина отметила, что причиной возможной одной из наиболее сильных магнитных бурь в этом году стала «хорошая» вспышка на Солнце прямо напротив Земли, передает РИА «Новости».

    По словам астрофизика, ожидается, что буря может достигнуть показателя G3 (сильная) и на короткое время G4 (очень сильная), в результате полярное сияние дотянется до Москвы. Москвичи могут полюбоваться этим природным явлением при ясной погоде в четверг и пятницу.

    Ранее в начале ноября жители России и Украины увидели аномальное красное свечение в небе.

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    27 ноября 2023, 08:58
    В московских аэропортах задержали и отменили порядка 50 рейсов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Порядка 50 авиарейсов отменены и задерживаются на прилет вылет из Москвы, следует из данных онлайн-табло аэропортов столичного региона.

    По данным на 8.15 в Домодедово задержаны 19 рейсов, три отменены, передает ТАСС.

    Во Внуково задержаны 12 рейсов, в Шереметьево – девять задерживаются и два отменены, в Жуковском задержаны три рейса.

    При этом отмечается, что задержки до двух часов являются обычными для аэропортов. Так, Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку менее чем в два часа. Аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным.

    Ранее столичный департамент транспорта сообщал о затруднении на московских дорогах из-за снегопада, часть грузовиков застряли на улицах.

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    27 ноября 2023, 06:35
    Снегопад осложнил проезд автомобилей в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утром в понедельник в столице затруднилось движение автомобильного транспорта, сообщили в департаменте транспорта города.

    Снег осложнил проезд по дорогам, на некоторых участках буксуют грузовые автомашины, коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале департамента.

    Ведомство попросило автомобилистов отложить поездки.

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    27 ноября 2023, 14:42
    Моряк погиб во время шторма в Керченском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате шторма, обрушившегося в воскресенье на юг России, в Керченском проливе погиб один моряк, еще один пострадал в порту Тамань.

    Пострадавший моряк получил травму руки, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    В воскресенье шторм на юге России затронул Крым, Сочи и Запорожскую область. В Крыму до 500 тыс. человек остались без света из-за непогоды, власти ввели режим ЧС. В Севастопольском аквариуме-музее из-за удара стихии погибли более 500 животных.

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    28 ноября 2023, 20:32
    В Москве назвали число эвакуированных люксовых авто с начала года

    В Москве эвакуировали 52 тысячи неправильно припаркованных люксовых автомобилей с начала года

    В Москве с начала января 2023 года за парковку в неположенных местах были эвакуированы на спецстоянки 52 тысячи люксовых автомобилей.

    Элитные иномарки оставляли на тротуарах, рядом с пешеходными переходами, под запрещающими знаками и на местах для инвалидов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

    Чаще всего эвакуаторам приходилось увозить машины марок Toyota, Mercedes и BMW. Встречались и нарушители на более дорогих автомобилях, таких как Aston Martin, Maybach и Rolls-Royce.

    «Мы перемещаем на спецстоянки автомобили, которые припаркованы с нарушениями правил, независимо от марки и внешнего вида», – подчеркнул глава дептранса Максим Ликсутов.

    Ранее сообщалось, что из машины, припаркованной в Москве на Охотном Ряду, спасли запертого кота, который провел в салоне четыре дня. В операции по спасению пушистого зверя участвовали полицейские и МЧС, событие снимали на телефоны десятки москвичей.

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    27 ноября 2023, 18:03
    Москвичам посоветовали не пользоваться такси из-за снегопада

    Сервис «Яндекс Go» посоветовала москвичам не пользоваться в понедельник такси из-за сильного снегопада

    Tекст: Денис Тельманов

    Сервис «Яндекс Go» порекомендовал москвичам для оперативного передвижения по городу пользоваться общественным транспортом, а не такси из-за снегопада.

    По данным сервиса, «снегопад затянулся и дороги загружены». «Оставайтесь дома или воспользуйтесь метро, МЦК или МЦД. Сегодня так быстрее, честно», – приводит ТАСС сообщение «Яндекс Go».

    В пресс-службе сервиса отметили, что многие водители такси остались дома из-за снегопада. «Это усугубляет и так непростую ситуацию с дефицитом водителей в отрасли», – заявили в «Яндекс Go».

    Корреспондент ТАСС сообщил, что тарифы на поездки в «Яндекс Go» утром и днем 27 ноября в среднем подорожали в 1,5-2 раза. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в Москве выпало 35% от месячной нормы осадков, высота снежного покрова местами превысила 20 см.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин приехал на работу в Кремль до начала мощного снегопада.

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    29 ноября 2023, 08:09
    Украинский БПЛА уничтожен на подлете к Москве

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы ПВО утром среды уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Подольского городского округа Московской области, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку на российской территории была пресечена в 7.30 мск.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что на месте падения обломков в городском округе Подольск, по предварительной информации, нет разрушений и пострадавших. На месте работают экстренные службы.

    В воскресенье средствами ПВО были уничтожены девять украинских беспилотников над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

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    27 ноября 2023, 11:30
    МЧС предупредило о сильном снеге и ледяном дожде в Москве

    МЧС предупредило о сильном снеге и ледяном дожде в Москве утром и днем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном снеге, ледяном дожде и гололеде до 13.00 понедельника, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

    Как сообщили в пресс-службе, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10.00 до 13.00 27 ноября местами в Москве ожидается очень сильный снег, местами ледяной дождь, сильный гололед, передает ТАСС.

    В ГУ МЧС в связи с непогодой рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также лучше избегать обгонов, перестроений и опережений, машины лучше парковать вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

    Ранее департамент транспорта Москвы сообщал о затруднении на московских дорогах из-за снегопада, часть грузовиков застряли на улицах.

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    27 ноября 2023, 07:53
    В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали 35 рейсов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столичных аэропортах в понедельник утром задержаны 35 авиарейсов, еще четыре отменены из-за непогоды, следует из данных «Яндекс. Расписание».

    На 7.24 мск во Внуково задержали 14 рейсов, отменили три, в Домодедово задержаны 14 рейсов, один отменен, в Шереметьево задержаны семь рейсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса.

    До этого столичный департамент транспорта сообщал о затруднении на московских дорогах из-за снегопада, часть грузовиков застряли на улицах.

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    28 ноября 2023, 14:07
    Девочка выпала из окна во время игры в школе в Москве

    Следователи начали проверку по факту падения девочки во время игры из окна школы в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Школьница во время игры выпала из окна учебного заведения в центре Москвы, ребенок госпитализирован, следователи начали проверку, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

    Иванова заявила, что следователи работают с руководством учебного заведения, жизни ребенка угрозы нет, она находится в больнице, передает РИА «Новости».

    По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, девочка выпала из окна первого этажа частной школы.

    Ранее в Москве два человека погибли после падения с балкона горящей квартиры.

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    28 ноября 2023, 09:40
    Власти Петербурга предложили перевести работников на удаленку из-за плохой погоды

    Власти Петербурга предложили временно перевести работников на удаленку из-за плохой погоды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов порекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленную работу из-за сильного снегопада и сложных дорожных условий в городе.

    Как сообщила пресс-служба горадминистрации, Беглов озвучил предложение на экстренном совещании о работе по ликвидации последствий накрывшего Петербург минувшей ночью циклона.

    Согласно сообщению пресс-службы, губернатор потребовал от дорожных и коммунальных служб уделить особое внимание уборке набережных, мостов, тротуарjs и подходов к соцобъектам – детсадам, школам, поликлиникам, передает ТАСС.

    Беглов призвал работодателей по возможности перевести часть сотрудников на удаленную работу, пока будет идти интенсивная уборка улиц. По данным администрации, за последние сутки высота снежного покрова в Петербурге достигла 15,5 см, причем снег продолжает идти. В городе был объявлен желтый уровень опасности.

    Ночью на уборку улиц вышли более 860 снегоуборочных машин, а на уборку дворов – порядка 3,5 тыс. дворников и около 1 тыс. механизаторов.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября в регионе выходным из-за непогоды.

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    27 ноября 2023, 07:11
    На Сахалине в двух муниципалитетах объявлено экстренное предупреждение по погоде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В двух муниципалитетах Сахалина объявили экстренное предупреждение на вторник из-за прохождения циклона, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    На территории Долинского и Макаровского районов 28 ноября прогнозируется снег, ветер 15-20 метров в секунду, метель, на дорогах гололедица, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В администрации районов направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.

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    29 ноября 2023, 19:04
    В ТЦ «Авеню» в Москве обрушился потолок

    Tекст: Вера Басилая

    Частичное обрушение потолка произошло в торговом центре «Авеню» на проспекте Вернадского в Москве, информации о пострадавших не поступало, сообщили в экстренных службах.

    В сообщении прокуратуры уточняется, что частично обрушился подвесной потолок, по предварительным данным, пострадавших нет, передает ТАСС.

    В прокуратуре также отметили, что проводятся мероприятия, после чего будут приняты меры прокурорского реагирования.

    Ранее в июле в московском торговом центре «Времена года» прорвало трубу с горячей водой, погибли четыре женщины, 10 человек попали в больницу.

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