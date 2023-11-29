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    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция серьезно взялась за оружие

    Нет никаких сомнений, что при сохраняющихся темпах развития турецкого ВПК в самом обозримом будущем у страны появятся и собственная боевая авиация, и стратегические ракеты, и танки.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинские дети по-прежнему говорят по-русски

    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    23 комментария
    29 ноября 2023, 11:04

    Подсчитан ущерб от шторма в Крыму

    Константинов: Ущерб от шторма в Крыму превысил 1,3 млрд рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подтвержденная сумма нанесенного штормовым ветром Крым ущерба превысила 1,3 млрд рублей, а об ущербе на 802 млн рублей доложили муниципалитеты, сообщил председатель госсовета региона Владимир Константинов на сессии республиканского парламента.

    По его словам, уже подтвердился ущерб на сумму 1 млрд 349 млн 27 тыс. 855 рублей. Константинов добавил, что по информации муниципальных образований – 802 млн 630 тыс. 438 рублей, из них 250 млн рублей – по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что число погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех человек. Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, комментируя сильный шторм в регионе, объяснила газете ВЗГЛЯД, откуда пришел циклон.

    27 ноября 2023, 12:34
    Названа причина гибели более 500 животных в Севастопольском аквариуме

    Причиной гибели животных в Севастопольском аквариуме стал термальный удар

    Названа причина гибели более 500 животных в Севастопольском аквариуме
    @ sevaquarium.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Животные в Севастопольском морском аквариуме-музее погибли из-за термального удара, сообщил собственник – директор аквариума Юрий Кравцов, рассказав об обстоятельствах произошедшего из-за обрушившегося на регион шторма.

    Кравцов сообщил РИА «Новости», что в историческом третьем зале размещались пресноводные животные, туда хлынула холодная морская вода. «Термальный удар, и все», – сказал он.

    Морская вода, по его словам, затопила насосы и обогреватели, электрику. Ночью из помещения, которое было заполнено водой на полтора метра, откачали воду, сейчас разбирают завалы.

    Всего в зале обитало 800 единиц животных, сообщил Кравцов, добавив, что это были представители четырех континентов и порядка 50 видов. В частности, уточнил он, погибли панцирные щуки, которые жили в этом аквариуме 20 лет, а также большие красивые пираньи, которые жили 15 лет.

    Пострадавший зал аквариума Севастополя находится со стороны моря, он попал под удар волн, добавил директор музея.

    Ранее сообщалось о гибели 500 животных в музее-аквариуме Севастополя.

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    27 ноября 2023, 13:17
    Нидерланды отдали Украине скифское золото
    Нидерланды отдали Украине скифское золото
    @ Peter Dejong/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевская таможня приступила к оформлению скифского золота, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

    В ведомстве сообщили, что грузовик, в котором находилось почти 2,7 тыс. килограммов культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской лавры. Идентификацию сокровищ будут проводить в сокровищнице национального музея Украины, передает ТАСС заявление украинской таможни.

    Ранее Киев заявлял, что Нидерланды передадут Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма.

    Коментарии (46)
    28 ноября 2023, 14:58
    Киев захотел вернуть «исторические» названия городам в Крыму

    Власти Украины решили вернуть «исторические» названия городам в Крыму

    Киев захотел вернуть «исторические» названия городам в Крыму
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины запланировали вернуть «исторические» крымско-татарские названия городам в Крыму, сообщили в украинском министерстве реинтеграции.

    В заявлении министерства уточняется, что власти Украины вынашивают планы по возвращению «географическим названиям в Крыму исторические наименования на крымско-татарском языке», передает RT.

    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь в «объект № 6», после чего Рада Украины примет решение о новом названии города, возможно, Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты)».

    В ответ на это губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты № 6.

    Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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    29 ноября 2023, 08:38
    Крымские татары отреагировали на планы Киева сменить названия на полуострове

    Крымские татары назвали профанацией идею Киева сменить названия на полуострове

    Крымские татары отреагировали на планы Киева сменить названия на полуострове
    @ Сергей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал популизмом и профанацией идею киевских властей переименовать города в российском Крыму.

    По его словам, любые инициативы Киева в отношении Крыма не более чем дешевый популизм и профанация, не имеющие ничего общего с реальностью, передает РИА «Новости».

    Смирнов добавил, что за 23 года пребывания Крыма под контролем Украины крымские татары вдоволь испытали на себе весь негатив украинской национальной политики.

    Он подчеркнул, что это касается отказа в праве на реабилитацию и восстановление исторической справедливости, ущемления прав на сохранение и развитие культуры, языка и духовности, и только в российском Крыму права крымских татар и всех других народов, проживающих в республике, защищены законодательно и строго соблюдаются фактически.

    Ранее министерство реинтеграции Украины заявило о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой деколонизации, вернув им исторические наименования на крымско-татарском языке.

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    27 ноября 2023, 14:46
    Синоптик объяснила природу сильного шторма в Крыму

    Синоптик: Обрушившийся на Крым шторм пришел из Средиземного моря

    Синоптик объяснила природу сильного шторма в Крыму
    @ Макс Ветров/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Циклон, который вызвал сильный шторм в Крыму, перешел в район Воронежа, но сейчас ветры категории ОЯ (опасных явлений) и ураганные уже закончились, сказала газете ВЗГЛЯД начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, комментируя сильный шторм в регионе.

    «26 и 27 ноября циклон перемещался с акватории Средиземного моря, дальше шел через запад Черного моря, попал на западные районы Крыма и очень быстро ушел на Европейскую территорию России. Сейчас его центр в районе Воронежа. Сейчас категория ОЯ (опасное метеорологическое явление) и ураганные ветры уже закончились», – говорит Любецкая.

    Синоптик рассказывает, что этот циклон в первую очередь вызвал очень сильные ветры от 25 до 33 метров в секунду, а также ураганные ветры 33–40 метров в секунду. Она отмечает, что не ураганные ветры носили категорию ОЯ. Также прошли мощные осадки в виде сильного дождя и снега в горах Ай Петри и на Ангарском перевале.

    «От осадков ущерба практически нет, однако сильный ветер принес немалые разрушения и вызвал шторм на море – 5,7 баллов у Херсонесского маяка и 3 балла в Евпатории, где волны захлестнули побережье, были подтоплены муниципальные образовательные учреждения Евпатории и город Саки. Последний раз такой ураганный ветер в Крыму наблюдался 11 ноября 2007 года», – заключила Любецкая.

    Ранее стало известно, что Крым, Сочи и Запорожскую область одолела непогода, которая вызвала сильный шторм. В результате в Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал, из-за чего погибло более 500 морских животных. Также известно, что в результате штормового ветра погиб один человек. В регионе введенрежим ЧС.
    Советник главы республики Олег Крючков рассказал, что масштабы разрушений в Крыму из-за непогоды очень большие, отметив, что такого в регионе не было никогда, передают РИА «Новости». «Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие», – сказал Крючков.

    Коментарии (2)
    26 ноября 2023, 15:58
    В Крыму сравнили угрозы Киева с «лаем Моськи»

    Депутат парламента Крыма Гемпель сравнил угрозы Киева уничтожить Крымский мост с «лаем Моськи»

    Tекст: Валентина Григоренко

    Угрозы Украины в отношении Крымского моста похожи на лай Моськи из басни Крылова, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    Как указал Гемпель, «все угрозы политического и военного руководства Украины сродни лаю Моськи из всем хорошо известной басни». По его словам, сегодня Украина как государство уже ничего из себя не представляет, передает РИА «Новости».

    Он предположил, что все угрозы являются «предсмертной агонией» властей Украины. Гемпель уточнил, что Украина уже потеряла свою государственность, поэтому сегодня ничего не говорит о том, что Украина может победить Россию. «Украина может процветать только в составе Российской Федерации», – добавил он.

    Ранее руководитель СБУ Василий Малюк заявил, что Украина сделает все, чтобы Крымский мост был уничтожен.

    В октябре представитель украинских военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сообщил, что ВСУ уничтожат Крымский мост, добавив, что конструкцию охраняют «боевые дельфины».

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    27 ноября 2023, 14:55
    В Кремле сказали, где должно храниться скифское золото

    Песков: Скифское золото принадлежит Крыму и должно находиться там

    В Кремле сказали, где должно храниться скифское золото
    @ Peter Dejong/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Скифское золото принадлежит Крыму и должно храниться там, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Так Песков прокомментировал передачу Нидерландами Киеву культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», передает ТАСС.

    Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что скифское золото может разойтись по частным коллекциям киевских чиновников.

    Коментарии (7)
    26 ноября 2023, 22:08
    Аксенов объявил выходной в Крыму из-за непогоды

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Крымском полуострове в понедельник, 27 ноября, объявлен выходной, сообщил глава республики Сергей Аксенов в воскресенье вечером.

    Выходной объявляется в связи с погодными условиями, сообщил руководитель региона в своем Telegram-канале.

    Ранее советник Аксенова Олег Крючков сообщил, что около 40 тыс. жителей Крыма остались без электричества из-за урагана.

    Коментарии (4)
    26 ноября 2023, 20:53
    Без света из-за урагана остались около 40 тыс. жителей Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    Около 40 тыс. жителей Крыма остались без электроснабжения из-за ураганного ветра, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    Он отметил, что восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра. Ориентировочно – после 00.00, передает РИА «Новости».

    Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе из-за шторма поврежден газопровод. Она подчеркнула, что город готовится к удару стихии, службы города в повышенной готовности.

    Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что оперативный штаб создан и работает в Крыму в связи с непогодой.

    Коментарии (2)
    26 ноября 2023, 19:24
    В Крыму из-за шторма создали оперативный штаб

    Tекст: Ольга Иванова

    Оперативный штаб создан и работает в Крыму в связи с непогодой сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он подчеркнул, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму все службы приведены в состояние повышенной готовности.

    Аксенов указал, что для экстренного реагирования в экстремальных ситуациях и для ликвидации последствий стихии необходимо звонить по номеру оперативного дежурного МЧС: 8 (3652) 51-01-10.

    Ветер ураганной силы до 40 метров в секунду бушует на северо-западе Крыма, ветер достигает скорости 25-26 метров в секунду в Евпатории, Севастополе и поселках на западном берегу.

    Коментарии (0)
    27 ноября 2023, 14:45
    Аксенов предположил, что произойдет с переданным Киеву скифским золотом

    Tекст: Ольга Иванова

    Скифское золото, которое было передано Киеву, может разойтись по частным коллекциям киевских чиновников, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире «России-24».

    Аксенов считает, что «ничего хорошего этой коллекции не светит», поскольку Киев подобные ценности размешал в частных коллекциях. Он также отметил, что «они будут реагировать только на силу, на решительные действия, соответственно, и действия, которые ведутся на опережение», передает ТАСС.

    Аксенов добавил, что решить вопрос с возвращением скифского золота в Крым можно только благодаря выполнению целей, которые были поставлены в рамках СВО.

    Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу скифского золота Украине, все элементы коллекции доставлены в Национальный музей истории Украины в Киеве.

    Ранее сообщалось, что киевская таможня приступила к оформлению скифского золота.

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    27 ноября 2023, 04:43
    В Крыму из-за непогоды перекрыли три автодороги

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Крымском полуострове ограничили проезд по трем автомобильным дорогам из-за шторма, сообщили в пресс-службе ГУП «Крымавтодор».

    Ограничен проезд по участку дороги Симферополь – Евпатория с 51 по 64 километр. Объезд доступен через Новоселовское, сообщили на предприятии, передает ТАСС.

    Перекрыт проезд на дороге Саки – Митяево – Красноперекопс – Симферополь. На этом участке на проезжую часть рухнул столб высоковольтной линии электропередачи. Также там доступен объезд.

    Кроме того, закрыта дорога Черноморское – Межводное.

    Напомним, в Крыму из-за шторма без электричества остались до 500 тыс. жителей. Шторм на юге страны затронул Крымский полуостров, Сочи и Запорожскую область.

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    27 ноября 2023, 04:18
    Развожаев сообщил о подтоплении жилых домов в Севастополе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Река Бельбек в Крыму вышла из берегов, из-за этого в Севастополе происходит подтопление домов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Нагонная волна не дает реке выбросить воду в море, из-за чего та подтапливает строения, спасатели эвакуировали из поселка Любимовка 10 человек, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что среди 10 эвакуированных – двое детей трех и девяти лет. В пансионат «Лазурь» разместят пять человек. Остальных забрали к себе родственники.

    В жилых домах, расположенных в военном городке рядом с Херсонесским маяком, также проводится эвакуация, их отправят в пункт временного размещения.

    Ранее губернатор Севастополя предупреждал, что пик шторма, охватившего юг России, может прийтись на утренние часы понедельника.

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    27 ноября 2023, 00:32
    В Крыму до 500 тыс. человек остались без света из-за непогоды

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Порядка 500 тыс. жителей Крымского полуострова остались без электричества из-за шторма, сообщил советник главы региона Олег Крючков.

    Всего отключено 166 линий электропередачи по 10кВ, 1 тыс. 185 трансформаторных подстанций, 498 тыс. человек отключено от электричества, сообщил Крючков, передает ТАСС.

    Над устранением неполадок работают 38 бригад. Больше всего от непогоды пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский районы.

    Также обесточена трасса Алушта – Симферополь, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

    Ранее Крючков сообщал, что около 40 тыс. жителей Крыма остались без электричества из-за урагана. Глава региона Сергей Аксенов объявил 27 ноября в Крыму выходным из-за непогоды.

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    27 ноября 2023, 08:33
    В Крыму из-за сильного шторма пропал человек

    В Крыму из-за сильного шторма один человек пропал без вести, четверо пострадали

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате сильного шторма в Крыму без вести пропал один человек, еще четверо человек пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС.

    В ведомстве сообщили, что всю ночь спасатели занимались эвакуацией людей из подтопленных домов, людям оказывали адресную помощь, передает ТАСС.

    Энергоснабжение, по данным МЧС, нарушено в 354 жилых домах, в них проживают более 2,6 тыс. человек.

    Из Евпатории и Сакского района Крыма эвакуированы 311 человек, включая 43 ребенка. Сейчас в пунктах временного размещения находится 71 человек, включая 11 детей.

    Движение на участке трассы Саки – Евпатория перекрыто из-за перелива через дорожное полотно.

    Ранее сообщалось, что на Крымском полуострове ограничили проезд по трем автомобильным дорогам из-за шторма.

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