Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.2 комментария
Подсчитан ущерб от шторма в Крыму
Константинов: Ущерб от шторма в Крыму превысил 1,3 млрд рублей
Подтвержденная сумма нанесенного штормовым ветром Крым ущерба превысила 1,3 млрд рублей, а об ущербе на 802 млн рублей доложили муниципалитеты, сообщил председатель госсовета региона Владимир Константинов на сессии республиканского парламента.
По его словам, уже подтвердился ущерб на сумму 1 млрд 349 млн 27 тыс. 855 рублей. Константинов добавил, что по информации муниципальных образований – 802 млн 630 тыс. 438 рублей, из них 250 млн рублей – по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что число погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех человек. Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, комментируя сильный шторм в регионе, объяснила газете ВЗГЛЯД, откуда пришел циклон.