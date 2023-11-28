Политолог Асафов: Россия в ходе СВО формирует будущее Русского мира

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Важно, что Владимир Путин на пленарной сессии Всемирного русского народного собора (ВРНС) указал на необходимость продолжения защиты нашего суверенитета, нашего единства. Он подчеркнул, что наш противник совершенно неприкрыто формулирует свою цель – разобщить нас вне зависимости от национальности и конфессии, разбить единство Русского мира, расчленить Россию», – отметил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

«Путин прямо отмечает: большая Россия Западу не нужна. В этой связи он указывает: как без русских не может быть Русского мира, так и становление более справедливого мироустройства невозможно без суверенной и сильной России. Причем русские – это больше, чем национальность. Это все народы, живущие в нашей стране и составляющие всю палитру нашей российской цивилизации, наших традиций и культуры», – пояснил собеседник.





«Что касается будущего Русского мира, то мы сейчас находимся в формировании этого самого будущего, которое построено на наших традиционных духовно-нравственных ценностях. Будущее Русского мира неразрывно связано с Россией. Хотя Русский мир имеет несколько измерений. Это не только пространственное, административно-государственное измерение, но еще и культура, языковое разнообразие, исторические особенности. В этом смысле будущее Русского мира – в защите наших соотечественников. Собственно, именно наш суверенитет и наших соотечественников Россия сейчас защищает в ходе СВО», – добавил спикер.

«Помимо этого, Путин говорил про важность семейных ценностей, в том числе и в преддверии Года семьи. Это один из наших базисов, указанный в подписанном в прошлом году президентском указе «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – резюмировал аналитик.



Напомним, во вторник президент России Владимир Путин в формате видеоконференции выступил на пленарной сессии Всемирного русского народного собора. Центральная тема форума, посвященного 30-летию образования организации – «Настоящее и будущее Русского мира», сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемые друзья, наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией», – указал президент.

«Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации», – отметил он.

Глава государства напомнил: преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ, но без любви, доверия, прочной нравственной опоры. «У многих наших народов, слава Богу, сохраняется традиция крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. Вспомним, что и в русских семьях, у многих наших бабушек и прабабушек детей было и по семь, и по восемь человек, и того больше», – указал Путин.

Ранее Путин подписал указ «О проведении в России Года семьи». В качестве целей обозначена популяризация госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему без института семьи невозможно политическое и экономическое укрепление России как государства.