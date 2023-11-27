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СМИ: Перемирие в Газе могут продлить
Reuters: Египет, Катар и США близки к продлению перемирия в Газе
Страны-посредники в переговорах между Израилем и ХАМАС в лице Египта, Катара и США близки к тому, чтобы продлить режим прекращения огня в секторе Газа, пишет агентство Reuters.
Стороны обсуждают, на какой срок следует продлить перемирие и какие палестинские заключенные должны быть освобождены в рамках него, пишет Reuters со ссылкой на три источника в силах безопасности Египта, передает ТАСС.
По информации газеты The Wall Street Journal, режим прекращения огня в Газе планируется продлить на срок до четырех дней, обсуждается вопрос об освобождении по меньшей мере еще 20 израильских заложников обмен на палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля, а также на доставку в Газу большего количества гуманитарных грузов.
Ранее ХАМАС заявило о намерении продлить перемирие с Израилем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху положительно расценил возможность продлить перемирие.