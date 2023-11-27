Кремль: Путин выступит на заседании Всемирного русского народного собора

Политолог: Предложения Путина по развитию ИИ приведут к росту зарплат в стране

Профессор ВШЭ Баширов: Путин на конференции по искусственному интеллекту очертил технологическое измерение многополярного мира

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Президент понимает, что искусственный интеллект – это уже не далекое будущее, а реальность. Потому он делает технологии ИИ инструментом достижения нового уровня жизни граждан и создания экономики высоких заработных плат. Каким образом одно будет развивать другое? А очень просто. ИИ будет серьезно сдерживать субъективность принятия решений, в том числе и государственных», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

По словам эксперта, если у вас, как госслужащего, есть определенная задача – значит, у вас есть под нее бюджет. «И вы должны решить: когда и какой проект запускать, сколько выделить средств на каждом этапе его реализации, какова эффективность одного трека по сравнению с другими», – перечислил профессор.

«Сегодня эти вопросы находятся во власти чиновника, но в ближайшем будущем он сможет принимать решения на основе данных ИИ, который учтет абсолютно все факторы, а также сделает сравнительный анализ вариантов решений и предложит наиболее оптимальный вариант», – полагает эксперт.

«В последние годы правительство по поручению президента занималось цифровизацией бизнеса. Госкорпорации получали ключевые показатели эффективности и работали по ним. Следующий этап – работа с экономикой данных, их накоплением и "обраткой". Именно это позволит принимать решения объективно. Поэтому повышение эффективности госслужащих неотвратимо приведет к лучшему расходованию средств и сил – а значит, усилит экономику и уровень жизни россиян», – указал эксперт.

«Кроме того, управление этими процессами при росте цифровизации потребует совершенно другой квалификации специалистов. А чем выше квалификация человека, тем больше вы будете ему платить. Вот тот подход, о котором президент сказал на конференции», – подчеркнул спикер.

«Характерно, что за последние годы отрасли экономики в полтора раза расширили степень использования ИИ.

С другой стороны, вскоре нам придется отвечать на этические вопросы, связанные с работой ИИ.

Например, какой может быть степень безвредного использования ИИ? Как обезопасить человека? Какими должны быть критерии безопасности? Вероятно, все это потребует закрепления новых норм в законодательстве. Сейчас идет речь о том, что нам нужен так называемый Цифровой кодекс. Он будет определять границы использования персональной информации и ИИ», – напомнил специалист.

«Это очень серьезные вопросы. Поэтому Путин – один из немногих мировых лидеров, кто вплотную занялся темой ИИ. Здесь сравнивать можно только с Китаем, где в госпрограмме поставлена задача стать лидерами в области ИИ к 2030 году. Другие страны тоже к этому стремятся. Поэтому российский лидер сегодня очертил принципы формирования технологического измерения многополярного мира. Он прекрасно понимает, что ИИ трансграничен», – заметил эксперт.

«При этом Россия готова сотрудничать со всеми желающими странами в сфере ИИ, делиться опытом и реализовывать совместные проекты. В этом вопросе нужна кооперация, синергия. В отношениях с Пекином у нас такое доверие есть. Возможно, у нас с Китаем должен быть единый стандарт в сфере использования ИИ. А вот в случае с Соединенными Штатами я бы подумал, нужен ли нам такой партнер в этой области», – резюмировал Баширов.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности».

«Во многом здесь, на этой площадке мы вместе формулировали системную программу в сфере искусственного интеллекта, и наши общие усилия уже приносят определенные результаты. Так, за последние годы отрасли экономики и социальной сферы России в полтора раза расширили использование решений в области искусственного интеллекта», – напомнил российский лидер.



Он привел пример, «что называется, из реальной жизни, из реального сектора – сферы ТЭК». «Компания «Газпром нефть», применяя технологии искусственного интеллекта, сумела значительно сократить затраты на обустройство скважин, решает сложные задачи безопасной логистики по Северному морскому пути и ряд других задач», – сказал Путин.

По его словам, с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования. «Граждане видят, как искусственный интеллект делает более простыми и удобными многие повседневные процессы, улучшает качество управления, механизмы предоставления государственных услуг, все шире применяется в организациях, на предприятиях, в работе регионов», – напомнил глава государства.

При этом президент подчеркнул: искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя, однако он может служить их верным, эффективным помощником, предоставить педагогу больше времени для воспитания детей, помогать врачу предотвращать, выявлять на ранней стадии болезни, использоваться для дистанционного мониторинга здоровья людей.

Кроме того, президент назвал основные критерии Национальной стратегии развития искусственного интеллекта и озвучил несколько соответствующих предложений. Основное – создать механизм, который обеспечит доступ отечественных ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам. Особые льготы для пользования вычислительной инфраструктурой должны получить аспиранты, студенты, школьники, которые уже занимаются научной и практической деятельностью в области искусственного интеллекта.



Глава государства также призвал нарастить не менее чем на порядок действующие мощности российских суперкомпьютеров. Кроме того, нужно существенно расширить подготовку кадров, ученых-разработчиков. Еще одно предложение касается увеличения финансирования исследований в сфере применения генеративного ИИ и больших языковых моделей. Также необходимо сформировать специальную образовательную программу по теории, практике разработки и применения искусственного интеллекта с особым акцентом на большие языковые и генеративные модели, отметил глава государства. Слушателями такой программы должны стать руководители крупнейших компаний, федеральных и региональных органов власти, вузов и системы среднего профессионального образования.

«Отмечу, что Россия сейчас входит в число тех немногих, кстати говоря, стран, у которых есть свои собственные технологии генеративного искусственного интеллекта и большие языковые модели. Это разработки «Сбера», сейчас только тоже говорили об этом, – GigaChat и Kandinsky, а также «Яндекс» – это YandexGPT и «Шедеврум», – подчеркнул Путин.

Глава государства упомянул необходимость развития технологического суверенитета России, поскольку западные системы «работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой просто игнорируют и отменяют российскую, скажем, культуру», «вот такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам».