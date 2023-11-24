Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».6 комментариев
Путин и Лукашенко провели переговоры по пути в аэропорт Минска
Песков: Путин и Лукашенко в четверг провели переговоры по пути в аэропорт Минска
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после завершения саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провели двусторонние переговоры в четверг по дороге в аэропорт Минска, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сообщил, что состоялась полноценная двусторонняя беседа, передает ТАСС.
Напомним, Путин накануне принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске. В ходе саммита он, в частности, сообщил, что страны – члены ОДКБ оперативно согласовывали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки, а также развивали контакты с ШОС и СНГ.