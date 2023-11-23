«Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?21 комментарий
Путин отметил согласованность позиций стран ОДКБ по военным вопросам
Путин: Страны ОДКБ оперативно согласовывали позиции по военно-стратегическим вопросам
Государства – члены ОДКБ оперативно согласовывали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки, а также развивали контакты с ШОС и СНГ, заявил президент России Владимир Путин.
«Благодаря продуктивному взаимодействию и по линии МИДов, и министерств обороны, и Советов безопасности, парламентов оперативно согласовывались позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки», – сказал он на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает РИА «Новости».
«Важно, что в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с нашими естественными партнерами, имею в виду Шанхайскую Организацию Сотрудничества и СНГ», – добавил Путин.
Он отметил предпринимаемые совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ. «Проведен целый ряд мероприятий по поддержанию боевой готовности, улучшению системы управления и повышению выучки военных кадров», – сказал президент.
Ранее Путин сообщил, что очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь в Санкт-Петербурге.