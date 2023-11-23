Путин отметил согласованность позиций стран ОДКБ по военным вопросам

Путин: Страны ОДКБ оперативно согласовывали позиции по военно-стратегическим вопросам

Tекст: Ольга Никитина

«Благодаря продуктивному взаимодействию и по линии МИДов, и министерств обороны, и Советов безопасности, парламентов оперативно согласовывались позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки», – сказал он на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает РИА «Новости».

«Важно, что в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с нашими естественными партнерами, имею в виду Шанхайскую Организацию Сотрудничества и СНГ», – добавил Путин.

Он отметил предпринимаемые совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ. «Проведен целый ряд мероприятий по поддержанию боевой готовности, улучшению системы управления и повышению выучки военных кадров», – сказал президент.

Ранее Путин сообщил, что очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь в Санкт-Петербурге.