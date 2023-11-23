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    «Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?

    21 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что скрывает подчеркнутая сдержанность в отношениях России и Казахстана

    В том, чтобы поджечь Казахстан, могут быть заинтересованы западные элиты, тем самым открыв второй фронт против России. Проблемы в Центральной Азии могут всерьез отвлечь российские и китайские ресурсы на тушение этого пожара, что объективно выгодно коллективному Западу.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Карнавализация компрометирует демократию

    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    21 комментарий
    23 ноября 2023, 15:40

    Путин анонсировал заседание ОДКБ по борьбе с биооружием

    Путин: Заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь

    Tекст: Ольга Никитина

    Очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин.

    Он отметил, что в фокусе координационного совета ОДКБ по биологической безопасности вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты.

    «Очередное заседание совета запланировано в декабре в Санкт-Петербурге», – сказал Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает РИА «Новости».

    Также глава государства заявил, что Россия и другие страны – участницы ОДКБ считают неприемлемым терроризм в любых его проявлениях.

    22 ноября 2023, 21:29
    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве и бланк текста присяги

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина, в том числе соответствующий образец бланка, указ подписан в связи с принятием в апреле нового закона «О гражданстве РФ».

    Документ содержит 173 страницы и утверждает другие бланки и документы, касающиеся гражданства, передает ТАСС.

    Прежние президентские нормативные акты утрачивают силу. Между тем сам текст присяги гражданина России остался прежним.

    В апреле Путин подписал закон о приобретении и лишении гражданства России. Напомним, закон сохраняет в ведении президента только прием в гражданство в исключительном порядке, в остальном вопросы принятия в гражданство переходят к МВД и МИД. Вместо отмены решений о приеме в гражданство вводится институт его прекращения.

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    21 ноября 2023, 14:31
    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина

    Песков об угрозах Киева в адрес Путина: Ничего у них не получится

    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С Украины не раз звучали словесные угрозы в адрес российского лидера Владимира Путина, однако на деле у них ничего не получится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России. «Если вы помните, на Путина словесно покушались с Украины много раз на самых разных уровнях», – передает ТАСС слова Пескова.

    «Ничего у них не получится», – выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.

    Также Песков выразил уверенность, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь. При этом в ходе интервью Зеленского спросили, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента. «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», – приводит РБК ответ украинского президента.

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    22 ноября 2023, 16:41
    Путин сообщил об отправке в Африку первых кораблей с бесплатным зерном из России
    Путин сообщил об отправке в Африку первых кораблей с бесплатным зерном из России
    @ Иван Ноябрев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Африку из России отправились первые корабли с бесплатным зерном, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20).

    «Сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны, направлены первые корабли с российским зерном бесплатно», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что Россия выполняет все свои обязательства в сфере экспорта продовольствия и остается одним из крупнейших поставщиков в этой сфере.

    В начале октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев назвал сроки начала безвозмездных поставок зерна в Африку.

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    21 ноября 2023, 17:20
    Путин: США не способны разрешить конфликт на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки США в единоличном порядке разрешить конфликт Палестины и Израиля нежизнеспособны, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС.

    По словам российского лидера, США стремятся стать единственным посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, блокируя деятельность ближневосточного «квартета», следствием чего стала гуманитарная катастрофа в секторе Газа, передает ТАСС.

    «Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток [США] разрубить «палестинский узел», – резюмировал Путин.

    Он также указал на риск распространения конфликта Палестины и Израиля. «Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», – подчеркнул российский президент.

    Ранее Путин призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта.

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    22 ноября 2023, 16:50
    Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине

    Путин напомнил о том, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине

    Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Киев заявил публично о выходе из переговорного процесса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.

    «Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что военные действия – трагедия, надо думать, как ее прекратить.

    «Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», – сказал он.

    Ранее Песков сообщил, что Путин в ходе выступления на онлайн-саммите G20 затронет «весьма неспокойную» ситуацию в мире.

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    21 ноября 2023, 17:04
    Путин: Россия инициирует продолжение обсуждения БРИКС ближневосточного конфликта

    Путин назвал полезным продолжение обсуждения в БРИКС палестино-израильского конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает полезным продолжить обсуждение в БРИКС ситуации на Ближнем Востоке, об этом он заявил на внеочередном саммите БРИКС, посвященном ситуации в Газе.

    «Считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния. Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты, в том числе по видеосвязи, по данной проблематике», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа, назвал своевременной инициативу ЮАР провести это мероприятие.

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    22 ноября 2023, 15:07
    Путин поручил продлить мораторий на проверки бизнеса

    Путин поручил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил продлить на 2024 год действующий сейчас мораторий на проверки предприятий и предпринимателей.

    «Давайте на 2024-й продлим [мораторий]», – резюмировал Путин, заслушав доклад главы аппарата правительства – вице-премьера Дмитрия Григоренко о реформе контрольно-надзорной деятельности и пояснения премьер-министра Михаила Мишустина, передает ТАСС.

    Еще в мае Мишустин отмечал, что число проверок бизнеса снизилось до 340 тыс., из них лишь треть – в отношении малого и среднего бизнеса, что составляет исторический минимум.

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    22 ноября 2023, 16:15
    Решетников назвал уровень роста цен в российских отелях

    Министр Решетников доложил Путину, что проживание в российских отелях с начала года подорожало на 8–14%

    Решетников назвал уровень роста цен в российских отелях
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Стоимость проживания в двух- и трехзвездочных российских отелях выросла на 8–11%, а в гостиницах «четыре» и «пять» звезд – почти на 14%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании российского президента Владимира Путина с кабмином.

    Решетников отметил, что на ценах сказывается дефицит гостиниц на фоне повышенного спроса, передает ТАСС.

    Ранее Путин выразил обеспокоенность тем, что в российских гостиницах во время горнолыжного сезона не хватает мест, что может отразиться на ценах.

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    22 ноября 2023, 14:25
    Путин: Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300
    Путин: Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300 и готова к завершению поставок для единой системы противовоздушной обороны (ПВО) стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил президент Владимир Путин.

    «Один из вопросов – формирование единой общей системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу», – передает ТАСС слова Путина.

    Заявление прозвучало на совещании президента с кабинетом министров.

    Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию во вторник. Главы государств договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере.

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    23 ноября 2023, 12:23
    Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ
    Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В предыдущий раз глава Российского государства приезжал с рабочим визитом в белорусскую столицу 11 месяцев назад.

    На сессию Совета ОДКБ, которая пройдет во Дворце независимости в северо-западной части Минска, собираются президенты Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон. Принимать гостей будет президент председательствующей в этом году в ОДКБ Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

    Из лидеров всех шести государств – участников объединения не будет только премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, в повестке дня сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности будут «вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы».

    Накануне саммита Путин обсуждал вопросы безопасности с Рахмоном, который посетил с официальным визитом Москву. В преддверии встречи на высшем уровне в Минске прошло совместное заседание глав МИД, министров обороны и секретарей совбезов стран – участниц ОДКБ, на котором обсуждались изменения военно-политической обстановки в регионе.

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    20 ноября 2023, 17:15
    Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС по конфликту в Газе

    Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС для обсуждения конфликта Израиля и Палестины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин во вторник примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи для обсуждения палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как говорится в сообщении, 21 ноября президент Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС (в формате видеоконференцсвязи) для обсуждения палестино-израильского конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил о готовности Москвы работать над расширением круга участников БРИКС.

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    22 ноября 2023, 15:21
    Путин объявил Годом семьи 2024 год в России
    Путин объявил Годом семьи 2024 год в России
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следующий год в России будет Годом семьи, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

    Такое решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    До 27 декабря правительству предстоит образовать соответствующий оргкомитет, разработать план мероприятий Года семьи и определить источники их финансирования. Председателем оргкомитета станет зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.

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    22 ноября 2023, 17:59
    Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом государственного терроризма
    Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом государственного терроризма
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подрыв газопроводов «Северный поток» является актом государственного терроризма, заявил президент России Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите G20.

    «Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества – используются, в том числе, недобросовестные методы конкурентной борьбы. Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчетов, но и акты государственного терроризма. Вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы «Северный поток», проложенной по дну Балтийского моря», – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский след в подрыве «Северных потоков» проявляется все чаще.

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    22 ноября 2023, 14:35
    Путин заявил о появлении в России рекордного количества отечественных брендов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин заявил, что в стране создано рекордное количество отечественных брендов.

    «За предыдущий, прошедший год появилось рекордно большое число новых российских брендов, доля иностранных марок сокращается», – передает ТАСС слова главы страны.

    Президент предложил обсудить «поддержку российских брендов», предоставив слово министру экономического развития Максиму Решетникову.

    Ранее президент призвал поддерживать спрос на отечественную продукцию.

    Коментарии (6)
    21 ноября 2023, 10:39
    Путин встретился с главой ФНС Егоровым

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым; беседа состоялась поздно вечером накануне, 20 ноября.

    В начале встречи Путин поинтересовался у Егорова о том, какие у ФНС прогнозы по налоговым поступлениям в бюджет России по итогам 2023 года. «Даниил Вячеславович, прогнозы какие у нас? Под 46 триллионов должны выйти, да?» – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава ФНС подтвердил озвученные планы: «Да, совершенно верно».

    Также Егоров рассказал об итогах реформы налогообложения в части платежей. К примеру, сообщил, что теперь ФНС автоматически выдает все необходимые справки для участия в тендерных процедурах, найдено решение, которое позволяет сразу отгружать данные налоговой в бухгалтерские системы.

    «Мало того, что это намного удобнее для всех участников процесса – и для государства, и главным образом для налогоплательщиков, это еще приводит к повышению собираемости», – отметил Путин.

    Ранее Егоров сообщил, что Федеральная налоговая служба в настоящее время работает над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение, тестировать информационную систему начнут, как ожидается, в 2024 году.

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