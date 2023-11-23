Путин анонсировал заседание ОДКБ по борьбе с биооружием

Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина

Песков об угрозах Киева в адрес Путина: Ничего у них не получится

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России. «Если вы помните, на Путина словесно покушались с Украины много раз на самых разных уровнях», – передает ТАСС слова Пескова.

«Ничего у них не получится», – выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.

Также Песков выразил уверенность, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.

Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь. При этом в ходе интервью Зеленского спросили, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента. «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», – приводит РБК ответ украинского президента.