«Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?21 комментарий
Путин анонсировал заседание ОДКБ по борьбе с биооружием
Путин: Заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь
Очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что в фокусе координационного совета ОДКБ по биологической безопасности вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты.
«Очередное заседание совета запланировано в декабре в Санкт-Петербурге», – сказал Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает РИА «Новости».
Также глава государства заявил, что Россия и другие страны – участницы ОДКБ считают неприемлемым терроризм в любых его проявлениях.