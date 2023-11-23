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ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт украинского агента
ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт против российского военного украинского агента
Агента спецслужб Украины, который готовил теракт против высокопоставленного российского военнослужащего, задержала ФСБ в Воронеже.
В ведомстве сообщили, что была пресечена противоправная деятельность причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в Воронеже против высокопоставленного российского военнослужащего (имя которого не называется) гражданина Украины 1995 года рождения, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
В данный момент подозреваемый дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины.
Как отметили в ФСБ, в сентябре прошлого года в Харьковской области мужчина был завербован сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, а затем был направлен в Россию.
Украинские кураторы поставили ему задачу выяснить адрес проживания российского военнослужащего и убить его, заложив взрывное устройство.
У задержанного изъяли начиненное поражающими элементами СВУ массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте, два детонатора, механизм удаленного приведения в действие взрывного устройства, а также поддельный паспорт гражданина РФ.
В ведомстве добавили, что для конспирации преступник использовал велосипед и форменную одежду одного из сервисов доставки продуктов питания.
Следственным отделом УФСБ по Воронежской области было возбуждено дело по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ в составе организованной группы). Сейчас решается вопрос о переквалификации дела на ст. 30 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту).
Фигурант находится под арестом.