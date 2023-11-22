  • Новость часаКедми: Обмен заложниками не станет началом разрядки между Израилем и ХАМАС
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    Российскую экономику вытянул несырьевой бизнес
    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО
    Назван самый популярный кандидат на пост генсека НАТО
    ВКС России передали новую партию бомбардировщиков Су-34
    Путин заявил о появлении в России рекордного количества отечественных брендов
    Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300
    Зеленский посоветовал США не ждать «волшебства» от ВСУ
    Стало известно о возможном провале плана ЕС по военной помощи Киеву
    Россия может в ближайшее время снять запрет на экспорт дизтоплива
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Карнавализация компрометирует демократию

    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    13 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    21 комментарий
    22 ноября 2023, 14:12

    Владелец Forbes прервал продажу издания из-за сообщений об участии в сделке России

    Владелец Forbes разорвал сделку по продаже издания после сообщений об участии в ней России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Медиахолдинг Integrated Whale Media, владеющий Forbes Media Group, отказался проводить сделку по продаже издания группе инвесторов под руководством Остина Рассела после сообщений о том, что в ней может участвовать российская сторона, пишет газета The Washington Post.

    Стоимость сделки оценивалась в 800 млн долларов, сообщило издание со ссылкой на официального представителя Forbes Билла Хэнкса, передает ТАСС.

    Сделка сорвалась после нескольких критических комментариев в СМИ о том, что в результате сделки влияние над Forbes могла приобрести «иностранная сторона». Кроме того, американского бизнесмена подозревали в связях с российским бизнесменом Магомедом Мусаевым.

    Ранее Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты. 

    21 ноября 2023, 00:25
    Стало известно о смерти советского летчика-перебежчика Беленко в США
    Стало известно о смерти советского летчика-перебежчика Беленко в США
    @ AP Photo/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Почти два месяца назад в США скончался 76-летний Виктор Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию в 1976 году, сообщают информационные агентства.

    Хотя дежурное оповещение о смерти Беленко появилось в разделе некрологов Washington Post примерно через две недели после его кончины, полноценное сообщение о смерти перебежчика New York Times опубликовала лишь в ноябре, передает РИА «Новости».

    Беленко умер 24 сентября «после скоротечной болезни», рядом с ним в этот момент были его сыновья Том и Пол. Решено было обойтись без мемориальной службы.

    Сообщается, что скончался он в доме престарелых в Южном Иллинойсе, передает RT.

    Напомним, Беленко угнал истребитель-перехватчик МиГ-25. Он предоставил возможность противникам СССР изучить новейший по тем временам самолет. США предоставили Беленко сначала политическое убежище, а затем гражданство. В США он завел новую семью (в СССР у него остались жена и сын). Беленко выступал в качестве консультанта для американских властей, компаний и СМИ.


    Коментарии (72)
    20 ноября 2023, 03:54
    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты

    Forbes: Россия подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой «Поле-21»

    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Российские системы РЭБ «Поле-21» подавляют американские высокоточные снаряды M982 Excalibur, не позволяя им поражать цели, пишет в статье Forbes доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал.

    По его словам, российская система радиоэлектронной борьбы «Поле-21» глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur, из-за чего снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель, передает РИА «Новости».

    Миттал добавил, что российская армия технологически превосходит ВСУ, а это приводит не только к уничтожению большого количества украинских дронов, но и эффективному и, зачастую, беспрепятственному использованию российских БПЛА.

    «Русские добились успеха со своим барражирующим боеприпасом «Ланцет» – высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие им со стороны Украины», – резюмировал эксперт.

    Коментарии (22)
    20 ноября 2023, 09:19
    Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о 50 млрд долларов

    РБК: Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о 50 млрд долларов

    Tекст: Ольга Никитина

    Судья Окружного суда США по округу Колумбия Берил Хауэлл 17 ноября постановила отклонить ходатайство со стороны России, поданное еще в 2015 году, о признании неподсудным спора на 50 млрд долларов с экс-акционерами ЮКОСа. Теперь дело может быть рассмотрено в американской инстанции по существу.

    Таким образом, американский суд не признал право России на суверенный иммунитет от судебных разбирательств в США, пишет РБК.

    До 5 декабря 2023 года, как ожидает судья, стороны предоставят согласованный между собой график рассмотрения «финальных вопросов». В результате суд удовлетворит либо ходатайство бывших акционеров о признании и приведении в исполнение арбитражных решений 2014 года в США, либо просьбу России об отказе в признании этих арбитражных решений.

    В декабре 2021 года Апелляционный суд округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление нижестоящей инстанции от ноября 2020 года о приостановке по ходатайству Москвы разбирательства о взыскании с России 50 млрд долларов.

    Коментарии (17)
    20 ноября 2023, 19:47
    Сенатор: Байден вряд ли читал «свою» статью в Washington Post

    Сенатор Долгов: Статья Байдена для WP – это попытка выбить деньги у Конгресса на бездонную Украину

    Сенатор: Байден вряд ли читал «свою» статью в Washington Post
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Зря президент США Джо Байден строит планы на продолжение американского лидерства в мире: все меньше государств поддерживают демократию «по-вашингтонски», сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя авторскую статью главы Белого дома для издания The Washington Post под названием «США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС».

    «У меня после прочтения текста в WP возник вопрос, читал ли Байден «свою» статью. Я думаю, вряд ли. Но ему следовало бы с ней ознакомиться. А то мало ли, спросят что-то на публичных выступлениях или дебатах, а он даже не сможет ответить», – сыронизировал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший заместитель постпреда РФ при ООН.

    «Очевидно, что статью написал какой-то более-менее подготовленный член команды Байдена, чтобы выбить деньги у Конгресса для Израиля и бездонной бочки – Украины. Однако президенту США и его сторонникам надо вспомнить и понять, что американское представление о демократии поддерживает все меньшее количество стран. Даже на Западе далеко не всем нравится агрессивное насаждение принципов Вашингтона. И этот вектор на развенчание проамериканских мифов будет продолжаться», – напомнил он.

    «В статье Байден также заявляет о курсе Вашингтона на дальнейшую поддержку собственного лидерства в мире. Но мы видим, к чему уже привело это «лидерство»: США были главным спонсором вооруженного переворота и слома Украины, а на Ближнем Востоке американцы делают все, чтобы поставить окончательный крест на перспективах создания Палестинского государства. И это я не говорю об их вмешательстве в дела других стран Европы, Азии, Ближнего Востока», – указал спикер.

    «Что же касается лидерства самого Байдена в Америке, то социология показывает – его рейтинги, мягко говоря, не на высоте. Кстати, про указанный Байденом «вызов» США со стороны президента России Владимира Путина – популярность нашего лидера во многих странах мира, не говоря уже про Россию, куда выше рейтинга Байдена», – подчеркнул парламентарий.

    «Также обращает на себя внимание желание главы Белого дома выстроить экономический коридор, который соединит Индию с Европой через ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль. Кажется, Вашингтону стоило бы сначала спросить эти суверенные государства, хотят ли они попасть в этот котел», – добавил Долгов.

    Ранее издание The Washington Post опубликовало авторскую статью президента США Джо Байдена под названием: «США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС». В тексте, в частности, говорится, что «Путин и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты демократию в соседних странах, разрушить региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться возникшим беспорядком». «Америка не может позволить этому случиться – в интересах нашей национальной безопасности и на благо всего мира», – указывается в статье.


    «Соединенные Штаты являются важной нацией. Мы объединяем союзников и партнеров, чтобы противостоять агрессорам и добиться прогресса на пути к более светлому и мирному будущему. Мир ожидает от нас решения проблем нашего времени. Это долг лидера, и Америка будет продолжать быть им», – подчеркивает глава Белого дома.

    «Наши обязательства перед Украиной – это инвестиции в нашу собственную безопасность. Это предотвратит более широкий конфликт завтра. Более 50 стран присоединились к нам, чтобы гарантировать, что Украина имеет все необходимое для самозащиты. Наши союзники в Азии также поддерживают нас», – говорится в статье Байдена. Американский лидер также заявил о поддержке израильского народа, защищающего себя от ХАМАС, в то же время указав, что «палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего без ХАМАС».

    Согласно последним данным, рейтинг одобрения Байдена снизился в США до самого низкого уровня за время его президентства – 40%, сообщает NBC News. Согласно опросу, глава Белого дома впервые отстает от экс-президента США Дональда Трампа – большинство избирателей не поддержали подход американского лидера к внешней политике и войне между Израилем и ХАМАС. Также отмечается, что ослабление позиций Байдена наиболее заметно среди демократов.

    Коментарии (8)
    20 ноября 2023, 13:02
    Политолог: Новый президент Аргентины может испортить отношения с Россией

    Политолог Хейфец: Новый президент Аргентины может испортить отношения с Россией

    Политолог: Новый президент Аргентины может испортить отношения с Россией
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Новый президент Аргентины может попытаться реализовать все свои предвыборные обещания, однако шансов на успех мало. Вместе с тем, политика Милея рискует негативно отразиться на сотрудничестве Буэнос-Айреса и Москвы, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. Ранее во втором туре президентских выборов в Аргентине победил либертарианец Хавьер Милей.

    «Милей, скорее всего, попытается реализовать свои предвыборные обещания. Но желания и реальность иногда могут не совпадать. У него нет большинства в парламенте страны, поэтому я не удивлюсь, если избранному президенту через полгода попробуют объявить импичмент», – сказал Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    «Милей может попытаться отдалиться от Китая и Бразилии. Однако между Аргентиной и этими странами налажен большой товарооборот. Разрыв с ними приведет к существенному ухудшению экономической ситуации. Что касается США, они заинтересованы в хороших отношениях с Буэнос-Айресом», – отмечает он.

    «Однако Милей – трампист, и вряд ли Байден захочет тесно взаимодействовать с ним, отдавая политические очки своему оппоненту. Долларизация экономики также находится под вопросом. За счет собственных резервов Аргентина не сможет провести такую реформу, а в Вашингтоне трата средств на внешнюю политику сейчас вызывает большие разногласия», – подчеркивает эксперт.

    «При благоприятном исходе избрание Милея никак не отразится на отношениях с Россией. При негативном сценарии следует ожидать присоединения Аргентины ко всему массиву санкций против нашей страны и снижения товарооборота. На политическое сотрудничество в рамках международных организаций также не стоит рассчитывать. Например, вступление Буэнос-Айреса в БРИКС при избранном президенте маловероятно», – акцентирует собеседник.

    «Экономика Аргентины сейчас переживает не лучшие времена. Предыдущие правительства не смогли справиться с финансовыми проблемами, поэтому избиратели проголосовали за Милея. Граждане надеются, что он выведет страну из кризиса. Однако, скорее всего, предвыборные обещания реализовать не удастся. И тогда народная любовь довольно быстро растворится», – резюмировал Хейфец.

    Ранее на президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик Хавьер Милей. Он набрал 55,95% голосов, что следует из итогов подсчета 86,59% бюллетеней. Его главного соперника, министра экономики страны Серхио Массу, поддержало только 44,04% избирателей. Он уже признал свое поражение и поздравил оппонента с победой.

    «Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он – президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года», – отметил Масса.

    Колумбийский лидер Густаво Петро назвал избрание нового президента печальным событием для региона, поскольку «правая идеология не может ответить на стоящие вызовы». Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в свою очередь, пожелал удачи новому лидеру Аргентины, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать с Бразилией дипломатические отношения.

    Москва надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабмине и готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры, заявил российский посол Дмитрий Феоктистов.

    «Поздравляем аргентинский народ с избранием главы государства. У будущей администрации впереди большая работа по преодолению социально-экономических проблем, укреплению единства общества, повышению роли и веса Аргентины в международных делах. Рассчитываем, что курс на приверженность многополярности, независимости внешнеполитической линии и твердому отстаиванию национальных интересов получит дальнейшее развитие», – передает слова посла РИА «Новости».

    В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с заявлениями Милея. «Мы обратили внимание на ряд заявлений, которые господин Милей сделал в ходе избирательной кампании, но главным образом будем ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он будет делать после инаугурации», – пояснил он.

    Напомним, Милей выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, избранный президент против вступления Аргентины в БРИКС и заявляет, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.

    Коментарии (6)
    21 ноября 2023, 12:14
    Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену

    Политолог Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену

    Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену
    @ Andreas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Министр оборон ФРГ Борис Писториус, как и его американский коллега Ллойд Остин, приезжают на Украину, чтобы предотвратить хаос, который может вызвать грызню внутри руководства страны. Также они рассматривают варианты замены Владимира Зеленского, если тот выйдет из-под контроля. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на Украину с необъявленным визитом.

    «Западные политики посещают Украину с двумя целями. Во-первых, им надо предотвратить внутреннюю грызню внутри местных элит. Хаос во власти, который может перекинуться на армию, европейцам и американцам сейчас не нужен. Во-вторых, они приезжают на «смотрины». Проверяют, действительно ли Залужный способен заменить Зеленского в случае необходимости», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Если Зеленский «потеряет берега» и начнет активно демонстрировать свои амбиции, то его уберут. Он должен идти в русле политики, указанной Западом. Залужный подходит в качестве кандидата на замену. Главком ВСУ удобен для американцев и европейцев, но не для Украины. Генерал – это ястреб, который продолжит боевые действия, что приведет страну к еще большей трагедии», – отмечает собеседник.

    «Зеленский был бы рад избавиться от Залужного, впрочем, как и от Буданова, но, видимо, пока не может этого сделать. Если бы такая возможность была, он бы ею уже воспользовался. За начальником ГУР стоит разведка, за главкомом ВСУ – армия. Однако если Зеленский реально почует опасность, то все-таки попробует устранить конкурентов», – резюмировал Скачко.

    Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев во вторник утром. Заранее о визите не сообщалось. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, у политика запланированы встречи с Владимиром Зеленским и украинским коллегой Рустемом Умеровым.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что военный, который решает пойти в политику, не должен «заниматься войной». По его словам, в таком случае представитель вооруженных сил будет вести себя на передовой «как политик, а не как военный», что является «большой ошибкой», передает The Sun.

    «При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, существует понятие иерархии», – отметил Зеленский. Он полагает, что украинские военные пошли в политику после Евромайдана, поскольку «были разбиты, а их репутация уничтожена».

    Накануне министр обороны США Ллойд Остин также посетил Киев. В заявлении министерства говорится, что визит главы Пентагона призван «укрепить решительную поддержку США борьбы Украины за свободу». На встрече обсуждалось «обеспечение ВСУ боевыми возможностями, необходимыми им как для зимы», так и для будущего.

    На прошлой неделе Киев посетил новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Он заявил, что Лондон продолжит оказывать Украине моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку так долго, как это будет нужно.

    Коментарии (10)
    19 ноября 2023, 17:58
    В США назвали последствия поражения Украины для Вашингтона

    Tекст: Ольга Иванова

    Поражение Украины обернется для США катастрофой, заявил журналист Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

    Он отметил, что все внимание мира приковано к конфликту России и США. По словам журналиста, Россия выигрывает и это крупное поражение для США, передает РИА «Новости».

    Никсон заключил, что поражение Украины в конфликте приведет к негативным последствиям для Вашингтона, а также предположил, что в ближайшее время мир станет многополярным.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины ограждает армию США от прямого участия в конфликте.

    Коментарии (5)
    20 ноября 2023, 13:43
    Стоун: Путин вернул россиянам достоинство и уважение

    Режиссер Оливер Стоун: Путин вновь поставил Россию на ноги, вернул россиянам достоинство и уважение

    Стоун: Путин вернул россиянам достоинство и уважение
    @ Cinzia Camela/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин после прихода к власти в России не только усилил страну, разоренную в 90-е годы, но также вернул ей достоинство и уважение, заявил американский режиссер Оливер Стоун.

    Стоун в интервью сатирику Биллу Мару заявил, что в 90-е Россия «была разорена», «с ней было покончено». «Люди умирали. Мужчины умирали на десять лет раньше, женщины умирали на семь лет раньше. Ожидаемая продолжительность жизни была чудовищной», – приводит его слова RT со ссылкой на портал MovieWeb.

    Российские граждане, как отметил Стоун, радовались, когда Путин «вновь поставил страну на ноги». Российский лидер помог многим вырваться из бедности, вернул россиянам достоинство и уважение «с 2000 года по сегодняшний день», сказал режиссер.

    Однако успех России, по мнению Стоуна, не соответствует целям, которые сейчас ставят перед собой Соединенные Штаты. Вашингтон не хочет, чтобы Россия снова встала на ноги, и не хочет независимой России, сказал он. Режиссер указал на то, что американские власти хотели бы лишить Россию суверенитета, чтобы зайти на богатый огромным количеством ресурсов Евразийский континент.

    Говоря о конфликте на Украине, Стоун напомнил о работе в этой стране американских биологических лабораторий и сделал намек о том, что их деятельность могла быть связана со вспышкой коронавируса COVID-19.

    Ранее Стоун рассказывал, что во время общения с Путиным не ощутил от него воинственности. Американская пропаганда, по его словам, искажает образ президента России.

    В Кремле отмечали, что Стоун хорошо знает Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения.

    Коментарии (10)
    21 ноября 2023, 08:28
    Посол Антонов назвал поставки американского оружия Украине «продлением агонии»

    Посол Антонов назвал новую помощь Пентагона «успокоительной пилюлей» для режима Зеленского

    Посол Антонов назвал поставки американского оружия Украине «продлением агонии»
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Объявление американской стороной об очередной оружейной поставке киевскому режиму является «успокоительной пилюлей» для Владимира Зеленского от заокеанских «благодетелей», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, заявил, что положение ВСУ на фронте и режима Зеленского оказались на грани полного коллапса.

    Дипломат обратил внимание на то, что «смертоносный подарок» США анонсировали в десятилетнюю годовщину Евромайдана. «Трагический символизм «благотворительности» Вашингтона заключается в том, что авторы и идеологи антироссийской кампании как бы дают понять украинцам: они все еще «в игре» и ставки на них продолжают делаться», – говорится в заявлении Антонова. При этом американцы не берут в расчет то, что из-за этих поставок прольется кровь тысяч людей, добавил дипломат.

    Он подчеркнул, что получение прибыли от «проекта Украина» является ключевым для ВПК США.

    Победить Россию на поле боя невозможно, и западные страны должны это уяснить, указал глава дипмиссии. «Любые поставки западных вооружений в постсоветское государство – продление агонии обанкротившегося киевского режима», – заключил Антонов.

    Пентагон ранее объявил о выделении киевскому режиму дополнительного пакета военной помощи на сумму 100 млн долларов.

    Коментарии (15)
    22 ноября 2023, 09:05
    Песков: Умерший в США летчик Беленко вряд ли прожил счастливую жизнь
    Песков: Умерший в США летчик Беленко вряд ли прожил счастливую жизнь
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, о кончине которого в США стало известно накануне, вряд ли прожил счастливую жизнь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Предатель, по словам представителя Кремля, никогда не сможет прожить счастливую жизнь. Стать предателем, подчеркнул Песков, – это всегда самое большое несчастье для человека, передает ТАСС.

    На этой неделе американские СМИ сообщили о том, что в США скончался 76-летний Виктор Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию в 1976 году. Сообщалось, что умер он 24 сентября, однако известно об этом стало только в ноябре.

    Напомним, Беленко угнал истребитель-перехватчик МиГ-25, позволив противникам СССР изучить новейший по тем временам самолет. Летчику было предоставлено убежище в США. В 1980 году получил американское гражданство и сменил фамилию на Шмидт. Работал авиаконсультантом. В США он завел новую семью (в СССР у него остались жена и сын).

    Газета ВЗГЛЯД писала, по каким мотивам этот человек пошел на предательство и почему его поступок не смогли предотвратить спецслужбы СССР.

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    19 ноября 2023, 23:31
    WP: Пентагон разочарован мерами Байдена из-за атак на ВС США в Сирии и Ираке

    Washington Post: Пентагон разочарован мерами Байдена из-за атак на ВС США в Сирии и Ираке

    Tекст: Александра Юдина

    В Пентагоне растет число разочарованных действиями президента США Джо Байдена сотрудников из-за нападений на используемые ВС США военные базы на Ближнем Востоке, сообщает газета The Washington Post.

    По информации источников, представители военного ведомства разочарованы тем, что меры вашингтонской администрации не приводят к падению количества участившихся нападений проиранских группировок на американских военнослужащих, передает ТАСС.

    Известно также, что чиновники министерства недовольны «непоследовательной стратегией» противодействия этим группировкам и признают, что одобренные Байденом ограниченные ответные авиаудары не приводят к должному результату.

    Напомним, в воскресенье американскую базу, расположенную в районе месторождения газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, обстреляли ракетами.

    Коментарии (4)
    22 ноября 2023, 02:28
    Небензя назвал опыт Украины предостережением для других стран

    Небензя назвал трагический опыт Украины предостережением для стран, где Запад купил агентов влияния

    Небензя назвал опыт Украины предостережением для других стран
    @ Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Трагический опыт Украины должен стать предостережением для всех стран, где Запад за последние десятилетия расставил свои сети, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине Небензя заявил, что этот опыт должны учитывать все государства, в которых у Запада для реализации «узкокорыстных геополитических» интересов есть «прикормленные НПО» и «купленные агенты влияния», передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что страны Запада, «запустив этот дремлющий до поры до времени механизм», готовы пойти на любые «преступления и жертвы», они «с легкостью закроют глаза на любые самые отвратительные нарушения прав человека», руководствуясь двойными стандартами.

    После евромайдана Украина потеряла свои достоинство и независимость, это должно быть «зловещим напоминанием о том, чего может стоить отказ от собственных интересов и полное подчинение Западу», сказал Небензя.

    Он напомнил, что в ходе евромайдана произошла «преступная провокация радикальной оппозиции с расстрелом протестующих», в результате которой погибли более 100 человек. Было и «политическое мошенничество» – оппозиция «дезавуировала подписанные при гарантии Германии, Франции и Польши соглашения о переходном периоде и отстранила Януковича от власти в нарушение конституции страны».

    Комментируя визит главы Евросовета Шарля Мишеля в Киев в годовщину евромайдана, Небензя сказал, что Мишелю «стоило приехать для того, чтобы извиниться перед украинцами за все те обещания, которые ЕС дал, но не смог и не может выполнить».

    Он подчеркнул, что Киев взял на вооружение террористические методы и кичится этим. Учитывая, что нынешние власти Украины и их «западные кукловоды» отвергают возможность «сценария, при котором Украина перестанет быть антироссийской», России «придется выполнять цели СВО военным путем», заявил дипломат.

    8 декабря Россия проведет заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии» по Украине.

    21 ноября 2013 года в Киеве начались протесты, которые вошли в историю как евромайдан. Нынешняя власть в Киеве отмечает эту дату как «День достоинства и свободы», но в результате Майдана страна постепенно потеряла всякий суверенитет, впав в полную зависимость от Запада, а последовавший конфликт с Россией лишил ее перспектив для развития.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    74 комментария

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    22 ноября 2023, 09:40
    ВВС США попросили уволенных из-за отказа от вакцинации летчиков вернуться

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВВС США попросили уволенных из-за отказа от вакцинации от коронавируса летчиков вернуться на службу из-за нехватки кадров, сообщил портал Daily Caller со ссылкой на источники.

    Приказы об увольнении с военной службы из-за требований вакцинации от COVID-19 были отменены министром обороны 10 января этого года и министром ВВС 23 января, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.

    Бывшим военнослужащим предложили подать заявку о пересмотре и исправлении записи, касающейся обстоятельств увольнения. Такие уведомления были разосланы всем бывшим пилотам. Портал сообщил, что летчикам разрешили подать заявку на повторное зачисление в ряды вооруженных сил.

    Схожие уведомления разослали солдатам сухопутных войск, отказавшимся проходить вакцинацию от коронавируса.

    Ранее телеканал NBC сообщил, что в 2022 финансовом году армия США столкнулась с самыми большими трудностями при наборе новобранцев.

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    22 ноября 2023, 13:05
    Песков ответил на заявления США о якобы передаче России иранских ракет

    Кремль отказался комментировать заявления США о якобы передаче России иранских ракет

    Tекст: Ольга Никитина

    Отношения России и Ирана в области военно-технического сотрудничества развиваются, при этом в Кремле никак не комментируют заявления США о том, что Тегеран якобы рассматривает возможность передачи Москве баллистических ракет для применения их в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Эту информацию никак не комментируем», – приводит его слова ТАСС.

    В Белом доме заявили ранее, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет для применения на Украине.

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    20 ноября 2023, 12:48
    Песков заявил об отсутствии со стороны США попыток контактов с Россией по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон не пытается установить диалог с Москвой насчет возможного урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    У него уточнили, не предпринимала ли американская сторона попыток контактов с Москвой на саммите АТЭС, где присутствовала российская делегация, или по другим каналам. Представитель Кремля уточнил, что таких попыток не было, передает ТАСС.

     Ранее Песков заявил, что отношения России и США находятся на нуле.

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