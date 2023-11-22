Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.4 комментария
В Кремле приветствовали соглашение между Израилем и ХАМАС
Песков: Кремль положительно оценивает соглашение между Израилем и ХАМАС
В Кремле положительно оценивают соглашение, достигнутое между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это первые хорошие новости из Газы за очень длительное время», – приводит его слова ТАСС.
Минюст Израиля ранее опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных, в который вошли в том числе 13 женщин, осужденных за попытки совершения терактов. ХАМАС со своей стороны согласился отпускать в день по 12 человек. В течение четырех дней должны быть освобождены не менее 50 женщин и детей, которые были захвачены палестинскими боевиками. Их будут передавать Красному Кресту.