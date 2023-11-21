Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.4 комментария
В Минздраве рассказали о достаточном количестве вакцин от коклюша
В России имеется почти 4 млн доз вакцин от коклюша, заявили в министерстве здравоохранения на фоне сообщений о вспышке этого заболевания в некоторых российских регионах.
В наличии более 3,7 млн доз препарата для вакцинации от коклюша, они доступны во всех регионах России, заявили в Минздраве, передает РБК.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные местных отделений Роспотребнадзора сообщила о росте заболевания коклюшем в Томской области, где в этом году зафиксировано 164 случая против двух в прошлом году, Татарстане, где заболели 412 человек, Петербурге, где рост заболеваемости составил 12,3%, и Челябинской области с 182 заболевшими.
Вспышки коклюша могут быть связаны как с отменой противоэпидемических и санитарно-ограничительных мероприятий, введенных ранее в связи с коронавирусом, так и с очередным циклическим подъемом заболеваемости, свойственным коклюшу, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Ранее педиатр назвал опасные для детей инфекции помимо COVID-19.