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    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    0 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    23 комментария
    21 ноября 2023, 17:04

    Путин: Россия инициирует продолжение обсуждения БРИКС ближневосточного конфликта

    Путин назвал полезным продолжение обсуждения в БРИКС палестино-израильского конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает полезным продолжить обсуждение в БРИКС ситуации на Ближнем Востоке, об этом он заявил на внеочередном саммите БРИКС, посвященном ситуации в Газе.

    «Считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния. Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты, в том числе по видеосвязи, по данной проблематике», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа, назвал своевременной инициативу ЮАР провести это мероприятие.

    21 ноября 2023, 14:31
    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина

    Песков об угрозах Киева в адрес Путина: Ничего у них не получится

    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С Украины не раз звучали словесные угрозы в адрес российского лидера Владимира Путина, однако на деле у них ничего не получится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России. «Если вы помните, на Путина словесно покушались с Украины много раз на самых разных уровнях», – передает ТАСС слова Пескова.

    «Ничего у них не получится», – выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.

    Также Песков выразил уверенность, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь. При этом в ходе интервью Зеленского спросили, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента. «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», – приводит РБК ответ украинского президента.

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    20 ноября 2023, 20:12
    Путин отметил преображение Чечни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта отметил послевоенное преображение Чечни, при этом он подчеркнул, что много еще предстоит сделать, но уже сделанное впечатляет.

    «Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа под вашим руководством и вашей команды. Действительно, республика преобразилась просто», – сказал Путин, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову, передает ТАСС.

    Он отметил, что «с тех трагических лет, о которых вы сейчас вспомнили, до сегодняшнего дня на самом деле прошло не так уж много времени, а не узнать ничего, просто процветающая республика… много еще предстоит сделать, мы это прекрасно понимаем. Это естественно, но то, что сделано, впечатляет».

    Также Путин рассказал, что когда-то обсуждался перенос столицы Чечни. «Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными», – сказал Путин, а также назвал современный восстановленный Грозный «совершенно замечательным городом».

    Ранее Кадыров пригласил Путина посетить республику.

    Напомним, Путин заявил о наращивании возможностей транспортного комплекса России.

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    20 ноября 2023, 19:41
    Путин дал символический старт поставке общественного транспорта регионам

    Путин дал символический старт поставке нового общественного транспорта регионам

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время участия по видеосвязи в мероприятии, приуроченном ко Дню работника транспорта, дал символический старт поставке крупной партии новой техники для общественного транспорта нескольким регионам страны.

    «Делаю это с удовольствием: разрешаю», – сказал Путин на просьбу главы Минтранса РФ Виталия Савельева разрешить движение техники, передает ТАСС.

    Новые автобусы и другую технику получили Амурская, Волгоградская, Нижегородская и Оренбургская области, а также Чечня. В начале церемонии глава государства поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником.

    Отмечается, что в Нижегородскую область только в этом  году с привлечением средств Фонда национального благосостояния было поставлено 23 автобуса среднего класса, с участием ВЭБ.РФ идет реализация проекта развития городского наземного электрического транспорта региона, а за счет специальных казначейских кредитов планируется поставка 47 автобусов марки ПАЗ. В Волгоград в рамках профильного федерального проекта запланирована поставка в 2023 году 136 автобусов, в этом регионе также реализуется программа развития наземного электротранспорта.

    В Чечню было поставлено 50 автобусов, еще 50 республика должна получить в январе следующего года. Оренбургу в 2023 году было передано 24 автобуса по этому же федеральному проекту, еще 38 должно быть поставлено в 2024 году, еще несколько десятков единиц такой техники Оренбуржье получит с привлечением средств ФНБ. В свою очередь Амурская область за счет специальных казначейских кредитов получила 25 автобусов, еще 10 получит до конца ноября, а с привлечением средств ФНБ планирует получить пять автобусов.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что четкая и надежная работа транспортного комплекса России оказывает значительное влияние на качество жизни людей и укрепления экономики страны в целом.

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    20 ноября 2023, 20:29
    Путин призвал повысить комфорт поездок в общественном транспорте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поездки в общественном транспорте должны стать комфортнее, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии передачи партии нового общественного транспорта в Амурскую, Волгоградскую, Нижегородскую и Оренбургскую области, а также в Чечню.

    «На всех видах транспорта и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И, конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится все более популярным. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный», – приводит слова Путина «Звезда».

    Глава государства отметил, что в России автобусами, троллейбусами и трамваями ежегодно перевозится более 10 млрд человек.

    Напомним, Путин в День работника транспорта дал символический старт поставке общественного транспорта регионам.

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    20 ноября 2023, 19:25
    Путин заявил о наращивании возможностей транспортного комплекса России

    Tекст: Валентина Григоренко

    Четкая и надежная работа транспортного комплекса России оказывает значительное влияние на качество жизни людей и укрепление экономики страны в целом, заявил президент Владимир Путин во время участия по видеосвязи в мероприятии, приуроченному ко Дню работника транспорта.

    Путин на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов, указал, что от четкой, надежной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота, укрепление всей национальной экономики. «Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Глава государства добавил, что российским властям нужно повышать скорость и комфортность общественного транспорта, он становится все более популярным среди жителей страны, и люди выбирают его как более быстрый и экономичный. Он подчеркнул, что на всех видах транспорта необходимо и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в России автобусами, троллейбусами и трамваями в год перевозится более 10 млрд человек. По его мнению, необходимо комплексно улучшать систему перевозок, причем не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, на сельских территориях.

    Ранее Владимир Путин заявил, что транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России.

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    21 ноября 2023, 10:39
    Путин встретился с главой ФНС Егоровым

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым; беседа состоялась поздно вечером накануне, 20 ноября.

    В начале встречи Путин поинтересовался у Егорова о том, какие у ФНС прогнозы по налоговым поступлениям в бюджет России по итогам 2023 года. «Даниил Вячеславович, прогнозы какие у нас? Под 46 триллионов должны выйти, да?» – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава ФНС подтвердил озвученные планы: «Да, совершенно верно».

    Также Егоров рассказал об итогах реформы налогообложения в части платежей. К примеру, сообщил, что теперь ФНС автоматически выдает все необходимые справки для участия в тендерных процедурах, найдено решение, которое позволяет сразу отгружать данные налоговой в бухгалтерские системы.

    «Мало того, что это намного удобнее для всех участников процесса – и для государства, и главным образом для налогоплательщиков, это еще приводит к повышению собираемости», – отметил Путин.

    Ранее Егоров сообщил, что Федеральная налоговая служба в настоящее время работает над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение, тестировать информационную систему начнут, как ожидается, в 2024 году.

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    21 ноября 2023, 10:35
    Президент Таджикистана прибыл в Москву для переговоров с Путиным

    Президент Таджикистана Рахмон прибыл в Москву для переговоров с Путиным

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию, у него запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

    Кадры прибытия Рахмона показал канал «Россия-24».

    Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, на встрече Владимир Путин и Эмомали Рахмон должны обсудить вопросы двустороннего стратегического партнерства, региональной и международной повестки. По итогам планируется подписание ряда документов.

    В пресс-службе таджикского лидера сообщили, что вместе с ним в Россию отправились главы МИД, Минобороны, МВД, Минэкономразвития, Минэнерго, Минтранса, Министерства промышленности, Минтруда, Минсельхоза, Минобразования республики и другие высокопоставленные чиновники.

    Отметим, что в октябре Путин обсудил с Рахмоном реализацию совместных инвестпроектов и создание предприятий с российским капиталом в республике.

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    21 ноября 2023, 13:19
    Песков: Речь Путина по конфликту на Ближнем Востоке будет открытой для СМИ

    Песков: Речь Путина на саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту будет открытой для СМИ

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС, инициированном председательствующей ЮАР по теме палестино-израильского конфликта и ситуации вокруг Газы; речь российского лидера будет открытой для СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что онлайн-саммит БРИКС начнется в 16.00 мск. Сначала, по его словам, выступил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

    «Голос БРИКС в уже новом, расширенном формате должен быть услышан в мире, поэтому состоятся выступления глав государств», – приводит его слова ТАСС.

    В Кремле ожидают, что по итогам саммита будет принято совместное заявление государств – участниц БРИКС.

    В работе саммита примут участие представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года – Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Также на встречу приглашен генсек ООН Антониу Гутерриш.

    В Кремле отмечали ранее, что ситуация в зоне конфликта между Израилем и Палестиной является тяжелой, а с гуманитарной точки зрения – катастрофической.

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    21 ноября 2023, 15:07
    Путин пообещал выделять по 200 млн в год на учебники для русских школ в Таджикистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство будет ежегодно выделять средства на обеспечение русскоязычных школ в Таджикистане учебниками, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

    Путин сообщил, что в прошлом году в Таджикистане были открыты пять русских школ, правительство России будет выделять по 200 млн в год на закупку учебников для них, передает ТАСС.

    Российский лидер добавил, что на Таджикистан приходится самая большая квота студентов и аспирантов – 900 человек, на 2024 и 2025 годы она будет увеличена до тысячи человек.

    В ходе встречи Путин также отметил рост поставок продукции из Таджикистана в Россию. «Существенно нарастают поставки в Россию продукции из Таджикистана, прежде всего – сельхозпродукции. Рост составил 67%, это очень хороший показатель», – сказал он.

    В этом году Договору о дружбе между Россией и Таджикистаном исполнилось 30 лет, напомнил Путин. Он добавил, что Москва является основным торгово-экономическим партнером Душанбе, на долю России приходится 23,9% товарооборота. Также Россия является одним из лидеров по прямым инвестициям, их объем составляет 11,6 млрд долларов.

    Во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл  в Россию на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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    21 ноября 2023, 14:45
    Путин предложил Рахмону обсудить проблемы безопасности

    Путин заявил Рахмону о важности обсуждения проблем безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский лидер Владимир Путин заявил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону о важности обсуждения проблемы безопасности перед саммитом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Путин подчеркнул, что вопрос безопасности в регионе будет обсуждаться особенно в преддверии саммита ОДКБ в Минске. В частности, будет подниматься вопрос о ситуации вокруг Афганистана, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что в Душанбе яснее чувствуют «все, что происходит на этом направлении». «Поэтому эта часть будет очень важной», – сказал Путин.

    Россия и Таджикистан «работают очень основательно, постоянно находятся в контакте друг с другом», добавил Путин.

    В свою очередь Рахмон заявил о планах обсудить с главой Российского государства перспективы двустороннего сотрудничества, а также международную и региональную тематику.

    Президент Таджикистана добавил, что Душанбе выступает за активное сотрудничество с Россией во всех сферах.

    Напомним, Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию.

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    21 ноября 2023, 15:57
    Путин вручил главе Таджикистана орден «За заслуги перед Отечеством»

    Путин вручил главе Таджикистана Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин вручил своему коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону российский орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

    Церемония награждения прошла в Кремле по окончании российско-таджикских переговоров, передает ТАСС.

    Соответствующий указ Путин подписал еще в октябре 2022 года. Государственной наградой Рахмон был отмечен за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности.

    В 2017 году Рахмон был также награжден орденом Александра Невского за большой личный вклад в укрепление двусторонних отношений и сотрудничества России и Таджикистана.

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    21 ноября 2023, 16:42
    Путин назвал своевременным внеочередной саммит БРИКС по Газе

    Путин назвал своевременным решение провести внеочередной саммит БРИКС по Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа, назвал своевременной инициативу ЮАР провести это мероприятие.

    «Считаем весьма своевременной инициативу президента ЮАР, как действующего председателя БРИКС, созвать внеочередной саммит нашего объединения для обсуждения острой ситуации в секторе Газа», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Онлайн-саммит БРИКС, посвященный обострению палестино-израильского конфликта, проходит во вторник. Ранее сообщалось, что в нем примут участие представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года – Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.

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    21 ноября 2023, 16:12
    Путин и Рахмон договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Душанбе будут углублять сотрудничество в сфере обороны, а также военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

    «В целом будем и далее предпринимать усилия по поддержанию мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе, для этого в том числе намерены и впредь активно использовать возможности дислоцированной в республике 201-й российской военной базы», – добавил российский лидер, передает ТАСС.

    Путин также рассказал о переходе на национальные валюты при заключении коммерческих сделок между Россией и Таджикистаном. По итогам первого полугодия доля рубля во взаимных расчетах между этими странами достигла 83%.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию во вторник. По окончании переговоров с таджикским лидером президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством».

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    21 ноября 2023, 17:20
    Путин: США не способны разрешить конфликт на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки США в единоличном порядке разрешить конфликт Палестины и Израиля нежизнеспособны, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС.

    По словам российского лидера, США стремятся стать единственным посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, блокируя деятельность ближневосточного «квартета», следствием чего стала гуманитарная катастрофа в секторе Газа, передает ТАСС.

    «Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток [США] разрубить «палестинский узел», – резюмировал Путин.

    Он также указал на риск распространения конфликта Палестины и Израиля. «Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», – подчеркнул российский президент.

    Ранее Путин призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта.

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    21 ноября 2023, 16:57
    Путин призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международное сообщество должно объединить усилия для урегулирования конфликта Палестины и Израиля, заявил президент России Владимир Путин на экстренном саммите БРИКС.

    «Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин указал, что в результате обострения конфликта погибли тысячи людей, в том числе дети, а разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывает глубочайшую обеспокоенность. «Это ужасно», – подчеркнул российский президент.

    Онлайн-саммит БРИКС, посвященный ближневосточному конфликту, проходит во вторник. Ранее сообщалось, что в нем примут участие представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года – Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.

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