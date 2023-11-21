Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.0 комментариев
Путин: Россия инициирует продолжение обсуждения БРИКС ближневосточного конфликта
Путин назвал полезным продолжение обсуждения в БРИКС палестино-израильского конфликта
Президент России Владимир Путин считает полезным продолжить обсуждение в БРИКС ситуации на Ближнем Востоке, об этом он заявил на внеочередном саммите БРИКС, посвященном ситуации в Газе.
«Считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния. Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты, в том числе по видеосвязи, по данной проблематике», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа, назвал своевременной инициативу ЮАР провести это мероприятие.